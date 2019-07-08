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 Политика Украины
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 Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на проведение новой жеребьевки

Кассационный админсуд в составе ВС полностью отказал в удовлетворении исковых требований Аграрной партии Украины о проведении новой жеребьевки для определения порядковых номеров партий и подтвердил, что ЦВК действовала в рамках полномочий.

Об этом говорится в официальном заявлении ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью 8 июля коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу ЦИК, отменила решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля о проведении новой жеребьевки по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе и полностью отказала в удовлетворении исковых требований Аграрной партии Украины", - сообщают в ЦИК.

Таким образом Верховный суд подтвердил законные действия ЦИК при принятии постановления, которым партия "Рух новых сил" была включена в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе под №22 без проведения жеребьевки.

В постановлении Верховного суда отмечается: учитывая, что в Законе "О выборах народных депутатов Украины" отсутствовали какие-либо нормы, регулирующие порядок включения в избирательный бюллетень партий после окончания жеребьевки вне установленного срока для регистрации кандидатов, а также отсутствие какого-либо судебного решения, которым был бы установлен способ включения такой партии в избирательный бюллетень.

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"По мнению коллегии судей, принимая решение от 30 июня 2019 №1383 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии от 26 июня 2019 №1345", Комиссия действовала, в частности, на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами Украины, с использованием полномочия с целью, с которой это полномочие предоставлено, обоснованно, беспристрастно, добросовестно, разумно, с соблюдением принципа равенства перед законом, пропорционально, в частности, с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено это решение", - говорится в заявлении.

В то же время в ЦИК отметили, что Верховный суд подчеркнул правомерность применения комиссией принципа пропорциональности, который означает, в частности, что мероприятия должны направляться на достижение легитимной цели и должны быть соразмерными с ней. В Центризбиркоме заверили, что такая цель имеется и заключается в надлежащем обеспечении всех условий для свободного волеизъявления народа и проведения демократических выборов 21 июля, до которых осталось 14 дней.

Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов. После партия выиграла два суда. 29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".

30 июня ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили.

Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136251
 
 
 Топ комментарии
 
Та твой треп никого не волнует. Выборы будут - это все, что ты должно знать. И я надеюсь, что ПЕС во главе с хряком ... как фанера над столицей Франции. Гы.
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Тимошенко это старая дупа с её партие Батькивщина, ей давно пора на помойку!
Вы ж не ездите на одной и той же машине 28 лет правильно?
Новую покупаете..
Так почему 28 лет подряд стару дупу обираете в раду?
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Верховный Суд вообще всех удовлетворяет налево и направо. Прям, ЛГБТ сообщество какое-то
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Та твой треп никого не волнует. Выборы будут - это все, что ты должно знать. И я надеюсь, что ПЕС во главе с хряком ... как фанера над столицей Франции. Гы.
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ГЫ ДЕЮБИЛЬНЫЙ КИРПИЧ ПОЗЕЛЕНЕЛ ну ну бывает... смотри чтобы твоего маланского мальчика не закопали раньше чем наступит 21 июля.... он Зедебило к ЭТОМУ ЛЕТИТ НА ВСЕХ ПАРАХ....прмо просится досрочно к Богу на беседу....
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Бедный Олег Винник, теперь прийдется 8 концертов отпахать на халяву...
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https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/7/7220247/

интересно откудау ЦИК 7 июля в 15 44 была такая "прозорливость" какое решени вынесет сегодня ВСУ???!!!
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Я не пойму как может народ голосовать за Тимошенко и её партию Батькивщина?
Её новый лозунг - треба дияты... да ** важу ж мать, она 28 лет у власти в раде и премрьерах в разных категориях но всегда была у власти... почему она 28 лет не дияла?
Или вас устраивает как она дияла всё это время, что нихрена не на пользу для народа Украины.. так какого хера вы за неё ещё голосуете за эту ************ воровку???
Люди ау, откройте глаза..!
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Тимошенко это старая дупа с её партие Батькивщина, ей давно пора на помойку!
Вы ж не ездите на одной и той же машине 28 лет правильно?
Новую покупаете..
Так почему 28 лет подряд стару дупу обираете в раду?
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Чому ви агітуєте їздити на велосипеді. Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на проведение новой жеребьевки - Цензор.НЕТ 5706
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Когда дела в борделе идут плохо, там обычно меняют бл&дей, а не переставляют койки.
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Верховный Суд вообще всех удовлетворяет налево и направо. Прям, ЛГБТ сообщество какое-то
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на проведение новой жеребьевки
 
 
 
 
 
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