 Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК на проведение новой жеребьевки

Об этом говорится в официальном заявлении ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью 8 июля коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу ЦИК, отменила решение Шестого апелляционного административного суда от 4 июля о проведении новой жеребьевки по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе и полностью отказала в удовлетворении исковых требований Аграрной партии Украины", - сообщают в ЦИК.
Таким образом Верховный суд подтвердил законные действия ЦИК при принятии постановления, которым партия "Рух новых сил" была включена в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе под №22 без проведения жеребьевки.
В постановлении Верховного суда отмечается: учитывая, что в Законе "О выборах народных депутатов Украины" отсутствовали какие-либо нормы, регулирующие порядок включения в избирательный бюллетень партий после окончания жеребьевки вне установленного срока для регистрации кандидатов, а также отсутствие какого-либо судебного решения, которым был бы установлен способ включения такой партии в избирательный бюллетень.
"По мнению коллегии судей, принимая решение от 30 июня 2019 №1383 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии от 26 июня 2019 №1345", Комиссия действовала, в частности, на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами Украины, с использованием полномочия с целью, с которой это полномочие предоставлено, обоснованно, беспристрастно, добросовестно, разумно, с соблюдением принципа равенства перед законом, пропорционально, в частности, с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено это решение", - говорится в заявлении.
В то же время в ЦИК отметили, что Верховный суд подчеркнул правомерность применения комиссией принципа пропорциональности, который означает, в частности, что мероприятия должны направляться на достижение легитимной цели и должны быть соразмерными с ней. В Центризбиркоме заверили, что такая цель имеется и заключается в надлежащем обеспечении всех условий для свободного волеизъявления народа и проведения демократических выборов 21 июля, до которых осталось 14 дней.
Напомним, ЦИК отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили из-за того, что списки были утверждены гораздо раньше назначения даты выборов. После партия выиграла два суда. 29 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили".
30 июня ЦИК добавил в бюллетени партию Саакашвили.
Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля.
интересно откудау ЦИК 7 июля в 15 44 была такая "прозорливость" какое решени вынесет сегодня ВСУ???!!!
Её новый лозунг - треба дияты... да ** важу ж мать, она 28 лет у власти в раде и премрьерах в разных категориях но всегда была у власти... почему она 28 лет не дияла?
Или вас устраивает как она дияла всё это время, что нихрена не на пользу для народа Украины.. так какого хера вы за неё ещё голосуете за эту ************ воровку???
Люди ау, откройте глаза..!
Вы ж не ездите на одной и той же машине 28 лет правильно?
Новую покупаете..
Так почему 28 лет подряд стару дупу обираете в раду?