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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2037) коррупция (7445) Антикоррупционный суд (444) Офис Президента (13)

 Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

8 июля Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

В ведомстве отмечают, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, уже поступили в следственных судей других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционному суду выделили новое помещение в Киеве

По состоянию на май текущего года без предложенных Президентом изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% - в отношении высокодолжностной коррупции, которое расследовали детективы НАБУ. После принятия соответствующих предложений Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избегут чрезмерной нагрузки, а значит - будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников.

Источник: https://censor.net.ua/n3136250
 
 
 Топ комментарии
 
Очень важно и интересно.
Но ! Население ждёт когда же наконец будут снижены тарифы, а учителя получат по 4000 у.е. зарплаты.
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1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что-либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени «надо немножко подождать» и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
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а кто из зеленских внес? папа, дядя, дети...они вроде все приЗЕденты.
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А реально, конкретно можеш щось написати? Чим тобі не подобається даний законопроект?
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И шо, в єто зРаду можно что-то вносить? Они разве что-то делают?
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А КУДА ДЕВАТЬСЯ ЭТОЙ РАДЕ - ВЫБОРЫ СОВСЕМ СКОРО

В ДРУГОМ СЛУЧАЕ, ЕЩЕ МЕНЬШЕ ПОЛУЧАТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции - Цензор.НЕТ 9966
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а шо там смотреть - шмарклю беспокоит лишь его рейтинг и опасность ухода части проросийского лохтората к медведчуку и прочему жопоблоку..

вазелина не интересует проросийский реванш - это для него своё, идейно близкое, тем более поможет продавать "Сваты" в рашку и выводить деньги в офшоры.
Вазелин засуетился из-за "пиархода"(слова шмаркли!) медведчука, и угрозы потерять голоса той проросийской шелупони в составе 72%, которая ненавидит всё украинского и хочет вернуться в рашку.
Именно угроза потери голосов проросийской части зебилов и уход их "под медведчука" после телемоста и испугала вазелина и его Ко-манду......


п.с. о капиталах и бизнесе бени и Ко шмаркля так же не волнуется - для этого есть "смотрящие" - богдан, данилюк. стефанчук и разумков. Тем более Беня понимает уровень "моСха" шмаркли, и не доверит тому даже в ларьке шаурмой торговать самостоятельно
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Очень важно и интересно.
Но ! Население ждёт когда же наконец будут снижены тарифы, а учителя получат по 4000 у.е. зарплаты.
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"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага, и закончить войну " - заявил Днепровский политик Генадий Корбан, бизнес-партнер И.Коломойского. Он добавил- Украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, когда все происходит быстро и меняется к лучшему. По мнению, политика, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то здесь и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать..."
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1) Почему после инаугурации Зеленского простой народ не стал жить лучше, зато он, его друзья и олигархи стали жить лучше?
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что-либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени «надо немножко подождать» и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
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6) Почему после инаугурации Зеленского в Украину не вернулся ни один заробитчанин, а вернулись олигархи и люди Януковича?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
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пипец ты дурбецело с винегретом в голове
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Разумно. Потому что идея того суда похерилась бы в лавине "коррупционных уголовных дел" по типу взятки 1000 грн врачу за справку или 2000 грн учителю за оценку.
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Это взятки, коррупция это из бюджета деньги налогоплательщиков крысить.
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Взятки, строго говоря, тоже коррупция. Но, на мой взгляд, неразумно формировать целый суд для разбора дел с суммой ущерба в несколько тысяч.
Например, чиновник взял несколько сотен штук баксов чтобы разрешить застройку конкретной фирме в обход тендеров. По сути, из бюджета он ничего не украл - но разве от этого он перестал быть коррупционером?
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Читайте определение понятия коррупция. Это без наезда, так просто уточнил. Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции - Цензор.НЕТ 7451
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Логично. Ну чтоб "мусором" судебным не завалили. Тут им и так разгребать, судить не пересудить и посадить с конфискацией и у "талантливых" , "успешных", родственников.
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Все это принято,и согласовано с западом, при Порошенко.
Как бы не зарезали транши МВФ с этими *заносами*!
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Дешёвые вопли от тех же кто орал "москаляку на гиляку". Контора платит.
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От дурной москаль. Сиди в своём Задрючинске и онанируй на пу.
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Хто такий народ України? Я знаю український народ.
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Отмывания бабла Коломойского нынешним презом считается коррупнцией или это так - шалости мелкие?
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пусть нарик по подробней про свой законопроэкт расскажет
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Хех! Розпустив Раду, а тепер вносить. Вони тобі все пригадають.
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имитация деятельности = работа ВАКС итак заточена исключительно на топ-коррупции
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рада вся на закордонных выборчих округах.....
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А чего это оно занесло? Это все ЕСТЬ! Продублировав попиариться?
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Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

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Ну, шо творит этот Зеля, ДАЖЕ НЕ ВНЕС в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Вот при Порохе такого не было.

Так по вашей методичке, порохоботы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции
 
 
 
 
 
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