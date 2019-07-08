 Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.
Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.
В ведомстве отмечают, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, уже поступили в следственных судей других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.
По состоянию на май текущего года без предложенных Президентом изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% - в отношении высокодолжностной коррупции, которое расследовали детективы НАБУ. После принятия соответствующих предложений Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избегут чрезмерной нагрузки, а значит - будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников.
В ДРУГОМ СЛУЧАЕ, ЕЩЕ МЕНЬШЕ ПОЛУЧАТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
вазелина не интересует проросийский реванш - это для него своё, идейно близкое, тем более поможет продавать "Сваты" в рашку и выводить деньги в офшоры.
Вазелин засуетился из-за "пиархода"(слова шмаркли!) медведчука, и угрозы потерять голоса той проросийской шелупони в составе 72%, которая ненавидит всё украинского и хочет вернуться в рашку.
Именно угроза потери голосов проросийской части зебилов и уход их "под медведчука" после телемоста и испугала вазелина и его Ко-манду......
п.с. о капиталах и бизнесе бени и Ко шмаркля так же не волнуется - для этого есть "смотрящие" - богдан, данилюк. стефанчук и разумков. Тем более Беня понимает уровень "моСха" шмаркли, и не доверит тому даже в ларьке шаурмой торговать самостоятельно
Но ! Население ждёт когда же наконец будут снижены тарифы, а учителя получат по 4000 у.е. зарплаты.
2) Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не грабит? Выходит, что-либо Порошенко не грабил либо Зеленский начал грабить.
3) Сколько это времени «надо немножко подождать» и чего именно нужно ждать?
4) Почему в окружении президента Зеленского, почему на должностях, нет профессионалов, которые будут делать реформы, нет простых людей с народа, зато есть кумовья с квартала? Правду ли говорят, что места в Слуге народа покупались за миллионы долларов за 1 место?
5) Если партия Слуга народа выиграет парламентские выборы, то кто будет проводить реформы? Юзик с квартала? Артисты, борцы, блогеры, люди, которые купили места? Мнение простых трудяг уже никого не интересует?
7) Почему Зеленский не остановил войну и кто теперь наживается на войне?
8) Почему Зеленский встречается с олигархами, вместо того, чтобы отобрать в них награбленное, как он обещал?
9) Почему Зеленский говорит, что он за народ, но ездит в кортежах, перекрывает улицы, его охрана не пускает народ к Зеленскому? Почему вместо велосипеда на улицах снова появятся авто мажоров со спецзнаками и мигалками?
10) Если Зеленский ничего не может сделать для простого рабочего народа будучи президентом, рассказывая что во всем виновато правительство и Верховная рада, почему тогда он баллотировался в президенты?
Например, чиновник взял несколько сотен штук баксов чтобы разрешить застройку конкретной фирме в обход тендеров. По сути, из бюджета он ничего не украл - но разве от этого он перестал быть коррупционером?
Как бы не зарезали транши МВФ с этими *заносами*!
Вот так приветствует Поросенко народ Украины.
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Ну, шо творит этот Зеля, ДАЖЕ НЕ ВНЕС в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции
Вот при Порохе такого не было.
Так по вашей методичке, порохоботы?