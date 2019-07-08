 Зеленский внес в Раду законопроект, который сосредоточит работу ВАКС исключительно на топ-коррупции

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Президента.

Так, предложенными изменениями в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде Украины" уточняется его подсудность. Теперь упомянутая организация сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

В ведомстве отмечают, что после начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы. В то же время ходатайства и жалобы, уже поступили в следственных судей других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.

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По состоянию на май текущего года без предложенных Президентом изменений в вышеупомянутый суд должны попасть около 3600 уголовных производств, из которых только 5% - в отношении высокодолжностной коррупции, которое расследовали детективы НАБУ. После принятия соответствующих предложений Высший антикоррупционный суд в составе 26 судей первой инстанции и 12 судей Апелляционной палаты избегут чрезмерной нагрузки, а значит - будут оперативно принимать решения по коррупции чиновников.