 НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Народного фронта", опубликованном на сайте политсилы.

"Планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия 24" и каналом из орбиты Медведчука NewsOne расцениваем как очередной акт гибридной войны против нашего государства. Акт информационной агрессии, которая должна получить мощный ответ", - говорится в заявлении.

В частности, в НФ отметили, что план проведения так называемого телемоста объявил главный "пропагандистский рот" Кремля Киселев.

"Формирование информационной повестки дня для Украины со стороны этого чудовища, откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, поносил память наших погибших героев, - это попытка с помощью путинского прихвостня Медведчука унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму на Донбассе и других горячих точках мира - там, где первым появляется российский так называемый журналист, за ним приходит российский оккупант", - заявляют в НФ.

Политсила напоминает, что постановление, инициатором которого был НФ, о введении санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne, должно было быть введено в действие еще осенью прошлого года. Однако предыдущий президент Петр Порошенко не проявил политической воли.

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Поэтому "мы обращаемся к господину Зеленскому - Президенту и Председателю Совета национальной безопасности и обороны: решение о санкциях должны быть введены уже сегодня для решительного противодействия "русскому миру", который, обломав зубы на фронте, пытается завладеть сознанием украинцев, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты Киселева-Медведчука".

Более того, мы требуем создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины. Требуем немедленного созыва заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседания парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации.

"Реванш не должен получить ни единого шанса. Сегодняшняя ситуация - четкий маркер для представителей власти: вы с Украиной или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", - отметили в НФ.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".