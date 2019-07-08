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 Политика Украины
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 НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление

Парламентская фракция "Народный фронт" требует немедленного введения в действие решения СНБО о санкциях против телеканалов "112 Украина" и NewsOne на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Народного фронта", опубликованном на сайте политсилы. 

"Планы проведения телемоста между российским пропагандистским каналом "Россия 24" и каналом из орбиты Медведчука NewsOne расцениваем как очередной акт гибридной войны против нашего государства. Акт информационной агрессии, которая должна получить мощный ответ", - говорится в заявлении.

В частности, в НФ отметили, что план проведения так называемого телемоста объявил главный "пропагандистский рот" Кремля Киселев.

"Формирование информационной повестки дня для Украины со стороны этого чудовища, откровенного врага, который все эти годы оговаривал украинцев, поносил память наших погибших героев, - это попытка с помощью путинского прихвостня Медведчука унизить Украину. Мы хотим напомнить известную истину, проверенную в Крыму на Донбассе и других горячих точках мира - там, где первым появляется российский так называемый журналист, за ним приходит российский оккупант", - заявляют в НФ.

Политсила напоминает, что постановление, инициатором которого был НФ, о введении санкций против каналов "112 Украина" и NewsOne, должно было быть введено в действие еще осенью прошлого года. Однако предыдущий президент Петр Порошенко не проявил политической воли.

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Поэтому "мы обращаемся к господину Зеленскому - Президенту и Председателю Совета национальной безопасности и обороны: решение о санкциях должны быть введены уже сегодня для решительного противодействия "русскому миру", который, обломав зубы на фронте, пытается завладеть сознанием украинцев, монополизировав влияние на телевизионные каналы и пытаясь провести телемосты Киселева-Медведчука".

Более того, мы требуем создания четкого правового алгоритма противодействия любым попыткам информационной агрессии против Украины. Требуем немедленного созыва заседания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также заседания парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации.

"Реванш не должен получить ни единого шанса. Сегодняшняя ситуация - четкий маркер для представителей власти: вы с Украиной или вместе с агрессором против Украины. Враг не пройдет!", - отметили в НФ.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3136247
 
 
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пусть тетерук мертвечука бутылкой по голове огреет за такое своеволие, или народофронтоовский херой может только бабушек бить бутылками по голове? НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление - Цензор.НЕТ 7575
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ой немогу... народный фронт чтото там еще вякает...
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нууу....посмотрим - есть ли у кого то яйца?.... НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление - Цензор.НЕТ 8403
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Яйца куры несут, а у того, о ком ты подумало - яички. Бу-га-га.
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Всякие политические трупы ... а что-то требуют. Требовать надо было когда были при власти.
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Рада полномочна, кацапа. Не знала? Тестик по украинскому языку не хочешь?
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Він їм робив рекламу. І вони це оцінили.☺ І вибрали своїм ідолом. Кумір радов, слуга господ.
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не никатит, за такое пеца не даст зарплату. Давайте креативьте лучше...
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А это мысль: продавать каналы мертвечуку, но потом сразу забирать лицензию! НФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление - Цензор.НЕТ 8397
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Порох думав що ми люди з цінностями Майдану а *********** та ЗїЕ знали що ми нікчемне гімноїдне бидло ,з цінностями ''сватов'' та ''слуг народа'' Простий нарід срати хотів на кіборгів та майдан і з радістю кинувся жерти лайно перед екраном Г+Г,в надії знижок на газ. Довбойоби.
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Павло, для большинства народа сейчас тот Майдан как шёл, так и ехал. Это досадно, но так есть.
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честно говоря не пойму, как психологически, у биомассы, не вызывает диссонанса- их развлекает какой то перец, ползает на коленях по сцене, кривляется, пародирует, хрипит, скрипит, ну вообщем шут, а они его выбирают своим начальником. абсурд. не говорю уже что в Украине это должен быть украинец.
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а куда пропал парасюк, который всех с ноги бил, вот есть клиент ,а парасюк куда то слился, или нам чего то не договаривают ?
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он игрок львовского квн, все время переодевался в девочку. ждать от него, так же как и от перепуганного ваЗЕлина.
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И опять эти б..ди newsone подали так что вынуждены отменить из за угроз типа нацики бандеры,мешают им угрожают,то есть патриотические силы они выставили такими что не дают мирится простым людям,как они писали,а сами журналисты не против,гдеи их гражд позиция?нет они не сделают совместное заявление на демарш, там вата тоже, и они тоже граждане Украины и война их касается но не про них это
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на основе соответствующего постановления, принятого Верховной Радой в октябре прошлого года.
А что же вы раньше не требовали?))
Источник: https://censor.net.ua/n3136247
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НФ? Это коррупционеры, казнокрады, рейдеры и политические лузеры негодяи??? Примазываются падлы...Их мнение НИКОГО не интересует!
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Не заборонами і санкціями потрібно давити, а вагомими аргументами та контраргументами.
Інакше всі ці істерики можуть бути розцінені людьми як слабкість та намагання приховати правду.
Навіть за часів СРСР влаштовували телемости із США.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНФ требует немедленных санкций против пророссийских телеканалов "112 Украина" и NewsOne, - заявление
 
 
 
 
 
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