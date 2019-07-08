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 То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Кандидат из списка "Слуги народа" (номер 22), бизнесмен (замдиректор ООО "Текам Плюс") Андрей Холодов является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко, но это не является основанием для исключения его из избирательного списка партии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава партии Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник в Киеве.

"Насколько мне известно, он является кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливости ради. И эта информация, на мой взгляд, не должна была являться основополагающей для включения или исключения людей из списка в связи с их связями с теми или иными украинскими политиками или теми людьми, которые себя таковыми считают", - сказал он.

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"Плюс, несколько мне известно, это произошло не сейчас. Это достаточно давняя история. Поэтому я не думаю, что это должно было стать основным пунктом для исключения человека из списка", - добавил он.

Разумков указал, что именно такое решение было принято соответствующей комиссией партии, поэтому кандидатура Холодова не рассматривалась на съезде партии 7 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3136243
 
 
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