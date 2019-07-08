EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  234  7
Материалы по теме:
Все про:телемост (6) Сюмар (303) Европейская Солидарность (52)

 NewsOne грозит потеря лицензии, - Сюмар

Телеканал "NewsOne", который анонсирует проведение телемоста с каналом "Россия24", может получить предупреждение, штрафы и в конце концов потерять лицензию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила народный депутат, кандидат в народные депутаты Виктория Сюмар.

"Должен дать свою оценку Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. И должен предупредить, что эти (русские. - Ред.) телеканалы запрещены законом Украины для трансляции и ретрансляции в стране. Фактически это ретрансляция продукции запрещенного в Украине канала. Очевидно, что нужно собрать Национальный совет для того, чтобы он предупредил канал, чем это чревато ... Это грозит предупреждениями, штрафами и наконец отбором лицензии", - сказала Сюмар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет ТРВ собирает внеочередное заседание из-за анонса телемоста с РФ и обещает "жесткую" реакцию

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3136242
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А всем каналам Порошенко выдать двойную премию!
 показать весь комментарий
 
 
лучше лишите лицензии медведчука на жизнь, или хотябы на свободу
 показать весь комментарий
 
 
Начинаем бессрочный флешмоб!!!
На телевизоре или ресивере убираем из списка Ньюзван.
В игнор мертвечуковский анал.
 показать весь комментарий
 
 
Слуги русского народа оберут лицензию у русского канала?
Это только, если пацанчик будет в передозе
 показать весь комментарий
 
лицензию не отберут, а вот доить метверчука как корову будут, его дружбан и кум ***** подкинет бабла для откупа NewsOne грозит потеря лицензии, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5144
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныNewsOne грозит потеря лицензии, - Сюмар
 
 
 
 
 
 вверх