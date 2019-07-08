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 Политика Украины, Общество
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 Нацсовет ТРВ собирает внеочередное заседание из-за анонса телемоста с РФ и обещает "жесткую" реакцию

В 11:00 9 июля в связи с ситуацией из-за анонса телемоста с РФ Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеочередное заседание.

Об этом говорится на сайте нацсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Национальный совет напоминает, что решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 02.05.2018 к ряду российских пропагандистских телеканалов были применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Кроме того, решениями Национального совета была ограничена ретрансляция на территории Украины около 80 российских телеканалов.

Регулятор предостерегает отечественных лицензиатов - как телеканалы, так и провайдеров программных услуг - воздержаться от ретрансляции сигнала и передач иностранных вещателей, в отношении которых на государственном уровне были применены ограничительные санкции.

"Вопросы защиты информационного пространства находится в поле пристального внимания Национального совета. Регулятор предупреждает, что будет жестко реагировать на все нарушения законодательства и безотлагательно принимать все законные меры", - говорится в сообщении.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Возможность штрафа или лишения лицензия каналов, транслирубщих пропагандистские каналы РФ также подтвердила замглавы Нацсовета по вопросом телерадиовещания Ольга Герасимьюк и вице-премьер Вячеслав Кириленко.

В.и.о председателя СБУ Иван Баканов инициирует перед Президентом Украины, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины. Президент Владимир Зеленский назвал данный телемост дешевым, но опасным пиарходом перед выборами.

В понедельник, 8 июля, в 14:00 возле Офиса президента Украины в Киеве "Национальный корпус" проведет акцию протеста в связи с готовящимся телемостом.

Источник: https://censor.net.ua/n3136239
 
 
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цену себе набивают, мертвечук им заплатит и они заткнутся, продажные чинуши еще ни разу никому, ни в чем, не отказали
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заодно и по сватам решение примите...а то, получится "админресурс" в пользу слуги народа и против зажоп
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И вот как мертвечук и команда платформенщиков за смерть пошла на такой шаг с телемостом? или у них вообще мозгов нету.)) Ватники за них и так проголосуют. А такие манипуляции только лохторат отпугивают)
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