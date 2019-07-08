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Все про:телемост (6) Newsone (22)

 NewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз"

Телеканал "NewsOne" сообщил об отмене телемоста с российским пропагандистским каналом "Россия 24" "из-за прямых угроз физической расправы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает NewsOne.

"Телеканал NEWSONE сообщает об отмене телемарафона "Надо поговорить". Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака", - заявили в NewsOne.

Телеканал отметил, что "в ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера - и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких".

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы. Мы считаем, что человеческая жизнь является главной и абсолютной ценностью, и поэтому вопрос прекращения войны, установления мира и возвращения украинских пленных домой должны быть главным вопросом для обсуждения всеми украинскими СМИ. Разве должны журналисты, провозглашающие такую повестку, жить в страхе за свои семьи?", - заявили в NewsOne.

В NewsOne подчеркивают, что вынуждены прекратить подготовку телемарафона "в связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий".

"Мы хотим, чтобы в Украине наступил мир, но есть силы, представляющие партию войны, которым это крайне невыгодно", - отметил телеканал.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3136238
 
   
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а на Прямом такие мосты еженедельно проходят
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Дурило ты.

Андрея Полтаву ни разу не смотрел ?
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Смотрел как он в чат рулетке твоих побратимов кацапов с говно смешивает NewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз физической расправы" - Цензор.НЕТ 7436 NewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз физической расправы" - Цензор.НЕТ 2642
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так вот именно это он уже полгода делает на Прямом.
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Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант!!!!!
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А разве не правильно назвать ботоксного карлика тем, кем он является?
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Але ця спроба не має лишитись непоміченою. Канал має припинити існування а всі причетні до підготовки теракту мають сісти на реальні довгі терміни! Гратись з національною безпекою має бути занадто дорого для олігархів! Медведчук має втратити канал повністю і отримати кримінальні провадження та судові позови в яких він буде барахтатись наступні 5 років втрачаючи гроші, майно та свободу!
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Ай яй яй што тварят фашісти!!! Ми ім руку дружби, а ані гаварят ми ейо атрежим!! Ну прям бендерофашисті какиє то!!
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Значит идут правильным путем, НЕ НА ПРОЛОМ, как при Порошенко. Зашло в голову и давай. Значит мыслят, не ставят себя умней всех, как НЕКОТОРЫЙ, ТОЛЬКО Я. САМЫЙ УМНЫЙ, САМЫЙ ПАТРИОТИЧЕН, А под формой до бод бородка 3 броника, а Зеленский с одним амулетом и в красовках.
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Нова народна влада боится военного переворота.
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Так на той неделе вон грохнули кацапскую станцию РЭБ.
Это шо, не послушал кто-то трусливого Хомчака?
Или это группа "Тени" вернулась из отпуска?
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Пусть в знак согласия запустят по своему каналу повтор телемоста Рустави-2.
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Ах так это был пиар-ход ! "Караул, мы миротворцы, а нас бьют !"
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Отето вже да. Укакались? Блин я не дозвонился чтобы пообещать отрезать язык по самые плечи.
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ясно,проверили реакцию,ну теперь у пуйлу опять попрут - это проверено
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Вот и все.... обосравшийся Мертверчук отполз....
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МЕДВЕДЧУКОВУ КУРВУ - НА ПАНЕЛЬ REEPERBAHN!
Мєдвєда- на съедение крокодилам.
Извлечь и сломать иголку из его ЯИЦ!
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пасе не должна оставить без внимания эти угрозы журналистской деятельности в украине
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во как соевых обломали, только начали вопить про зраду, а тут такой нежданчик, не будет никакого моста, киномеханик заболел
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Поздно. Уже сам факт такого намерения это повод для озвездюливания.
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Вмешался Зеленский - Петя и Медведчук сразу же обломились.
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Офигеть, даже Зе в замешательстве.
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Нужно было вообще не анонсировать, а по-тихому провести телемост. Ватная аудитория ньюз ван все ровно бы не обиделась, а так теперь такое ощущение, что в душу плюнули...
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МЕДВЕДЧУКОВУ КУРВУ - НА ПАНЕЛЬ REEPERBAHN!
Мєдвєда- на съедение крокодилам.
Извлечь и сломать иголку из его ЯИЦ!
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Ех, жаль що відмінили, я так хотів щоб цей «телеміст» рознесли нахєр під час прямого ефіру.
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Националисты пригрозили сжечь Медведчука вместе с NewsOne во время прямого моста с рашистами.
Угроза националистов оказалась более результативной в итоге, чем все эти стоны импотентов - политиков, депутатов, министров, президентов.
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сегодня в 60 минутах со скобеевой будет жарко!!!
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телемост с кацапстаном возможен только после возврата Крыма, Донбасса, выплат контрибуции, и раскаяния
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после предупреждения Зеленского отменили, прямые угрозы сми от президента, политики типа Садового это одно хотя и он чиновник но сам президент уже опасно , тем более Зеленский больше не за мир а за продолжение войны до конца
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Ало, передайте Путину что бы Медведчук отложил телемост на после выборов... иначе мне ****.ц!
NewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз физической расправы" - Цензор.НЕТ 3834
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Ему ****.ц за телемост можно сделать и после выборов, так что...
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да....когда @йца медленно сжимают тиски- трудно разговаривать
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Вот видите. Закона сепары и окупанты не боятся. А от физической расправы сразу дали задний ход и попрятались в будки. Ето вам наглядный пример каким способом нужно бороться с рашистами и их пособниками, а не разговаривать с ними и пытаться их понять как некоторые предлагаю. Палкой по голове и скотина уже не лезет ногами в корыто
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Поздно дядя пить Боржоми...ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ и точка.И не только этот ,а и путинсуих прихлебателей со 112го,zik,интер,наш.Под корень всю эту путинскую свору,под корень.Если власть ссыкливая,то пора это сделать народу.
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Ну и хорошо,теперь угрозы нужно направить алколуцику и всей продажной генпрокуратуре что бы арестовали свинарчуков и их потроховскую крышу.
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NewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз физической расправы"

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Очень хочеться, что бы русские узнали эту причину отмены этого шабаша федеральцев в Украине
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Цензор.НЕТНовостиОбществоNewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз"
 
 
 
 
 
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