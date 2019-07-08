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 Политика Украины
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Все про:люстрация (726) Стефанчук Руслан (45) Офис Президента (13)

 Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации

В Офисе президента готовят законопроект о расширении субъектов, подпадающих под люстрацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента 8 июля.

"Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков об инициативе по отмене закона о люстрации: Это удобный для кого-то "хайп"

Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Источник: https://censor.net.ua/n3136237
 
   
 Топ комментарии
 
Что зеленский скоро с мусорным баком познакомится? Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 1307
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Правильно. уже пора и не только папе-папе-редников злочына влада Януковоща..., Новые папередники Жыты па Нофаму от Парашенко и его ОПГ, за последних 5 лет коррупции и мародёрства, пришедшие к власти на крови и войне.
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Что зеленский скоро с мусорным баком познакомится?
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Сейчас пойдет жара про папередников! Осенью Вово с Порохом могут поменяться рейтингами! Вот Беня и волнуется!
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УПС, теперь пеппа не сможет стать президентом!
Хотел люстрацию - жри! Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 2063
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это не люстрация будет,

а реставрация
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СКОРЕЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ТОПОНИКИ.. Нардепы станут стряпчими советникми уполномоченными слугами народу....Рада станет Думой Собрнием Когрессом Снатом Палатой Пьров полено...лесопилкой даже... АП стала уже Офисьем КМУ станет Советом Комиссаров.. советы станут бюро..прокуратура станет преффектурой полиция карабинерами сбу станет Ми ЦРУ да как угодно хоть курятником.. и все и жрите закон про кастрацию если надо поменяют названия областей городов Киев станет Мать городов русских Одесса Дюком да было ыб желание а внешневсе пристойно есть закон мертвыйа есть новые организации и названия..
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Любой типчик из администрации чеуковоща должен подпадать под люстрацию - т.е. Богдан в первую чергу!
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правильно, порохобот это мерзко и блевотно. Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 9083
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
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Правильно. уже пора и не только папе-папе-редников злочына влада Януковоща..., Новые папередники Жыты па Нофаму от Парашенко и его ОПГ, за последних 5 лет коррупции и мародёрства, пришедшие к власти на крови и войне.
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А для тебя, руцкая мразь, у меня всегда спам приготовлен))
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Евгений Калашников. Кремлёвские х**лоботы всё ещё "мочат" Порошенка, значит он делал всё правильно.
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Странно-странно...
Как бы после этого "расширения" рыгов во власти не стало значительно больше.

Разумков: Закон о люстрации убрал с должностей людей, которые могут быть эффективны сегодня.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
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Ми вже звикли. Назвуть про "розширення" а самі Богдана з під люстрації виведуть...
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такое впечатление что долго бухали.....наконец вернулись в реальность... Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации - Цензор.НЕТ 901
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не удалось отменить люстрацию, мы ее переделаем и назовем "дополним"
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По моему, это полная дурь и сумасшествие. Уже люстрировали людей, работавших при Януковиче. Кого теперь? Теперь наверное, людей Порошенко. А кто тогда работать будет в органах государственного управления? Люди подобные Поросюку и Гаврилюку? И что станет с таким государством и страной?
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В первую очередь люстрировать причастных к КГБ-ФСБ, т.к. плешивый КГБ-шник их всех мобилизовал против Украины.
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Ну ви даєте,хтось витрачався,зганяв худобу чекушечну під КСУ,зеля руки геть від люстрації,а ці тепер придумали,що й петро в люстрацію втрапить
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Богдан это как раздражитель для пороходупов....истерить прекращаем. Корень зла? За 5 лет мародёрства и коррупции вашего хозяина соевого и его ОПГ ответьте ущербные.
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Слабо, кацапа, так тебе ни кто не поверит))
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В первую очередь под действие нового закона должна попасть вся соевая верхушка и все чиновники высшего и среднего звена, назначенные при свинорошене, ибо честных людей там нет от слова совсем. Только таким способом можно быстро и эффективно очистить органы государственной власти от окопавшейся в них соевой мрази
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
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Неуж-то за Свинорылого и его -'банду'- комаду хотят взятся? )))
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Что-то вроде, кто был уже на выборных должностях, хватит. Дай другому порулить...
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и руководство пророссийских телеканалов времен Януковича?
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