 Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента 8 июля.
"Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", - заявил он.
Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Хотел люстрацию - жри!
а реставрация
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
Как бы после этого "расширения" рыгов во власти не стало значительно больше.
Разумков: Закон о люстрации убрал с должностей людей, которые могут быть эффективны сегодня.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/313697-razumkov_zakon_o_ljustratsii_ubral_s_dolhnostej_ljudej_kotorye_mogut_bytj_effektivny_segodnja
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський