 Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник предложение главы Украинского государства.
"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал он.
По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".
"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.
Напомним, ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.
"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.
я за то чтобы дожимать крыс из за поребрика
еще больше им полезных санкций насыпать
за малазийский боинг, за наших моряков, за крым, за донбасс
... лично я готов еще лет 5 потерпеть, и тарифы и косожопость и жадность нашего правительства ... лишь рашке пипец настал
... скрестил пальцы за наших американских друзей ... если не они, то пипец Украине
будем опять в таёжном союзе с орками( ... сам не хочу(
....
Под Минскими соглашениями ни одно государство не подписывалось.
"Лидеры четырех государств не ставили под ним свои подписи. Как сказал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".
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Не верю©
Хотя зелефаны в аху€, какой их Воха крутой...
...
"нормандский формат" - формат 3-х бандитов подельников по принуждению Украины "минской" капитуляции. Поэтому нах "нормандский формат".