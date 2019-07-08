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 Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным

В Кремле в связи с предложением президента Украины Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник предложение главы Украинского государства.

"Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал он.

По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Давайте обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе", - Зеленский позвал Путина на переговоры при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона. ВИДЕО

Напомним, ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3136236
 
 
 Топ комментарии
 
Нужен не Норманский, а Нюрнбергский формат.
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Зелебобік дотриндиться. Мінські домовленності та Нормандський формат зруйнує, а замість того нічого не зробить. Тоді у кацапів будуть розв'язані руки, а в Европи, США та Великобританії не буде приводу зберігати санкції щодо параші.
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Канешна есть перспективы, есть перспектива того, что зеленский шутканет пару раз и слобает на рояле)))
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... нужно понять ... т.е. у ху йла еще понималка не выросла. Как не понимать такие элементарные вещи? С таким тупым ****** - увы нет никаких перспектив и особенно у паРаши.
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путін готується використати слабкість Зеленського на переговорах для отримання повної незалежності ДНР та ЛНР, визнання Криму російським і повного зняття санкцій з росії, бо далі війну з Україною будуть вести російські війська вже під прапорами ДНР та ЛНР! Як і 100 років тому російська армія захоплювала Україну під прапорами штучно створеної харківської УРСР
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Нема слабкості Зеленського, а є домовленості з Коломойським.
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Петро Олексійович за час гри Зєлі на роялі вже встиг би пару лямів баксів у народу стибрити.
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Путін прокоментував заяву Зеленського щодо Донбасу 16:02, 20 червня 2019 «Талановита людина (Зеленський). Я пам'ятаю його виступ на КВН, десь у 2000-х роках, у середині - все це було талановито й смішно»/ Как бы уважает Путин Зеленского.
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Оперативно мокші працюють. А що ім ще казати, якщо їм потрібна або повна капітуляція УКраїни, або абсолютний хаос в державі.
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ЭТО БУДЕТ НОРМАНСКИЙ ФОРМАТ + НЬЮ БУДАПЕШТСКИЙ ДУБЛЬ № 2 что понимать то Песков и Путин.... дурачков не включайте... а.. Франция имеет от 44 до 64 боеголовок ЯО.. Британия имеет порядка 89-104 боеголовок ЯО... США порядка 200 ЯО.. Россия суммарно может выставить от силы 124 ЯО..боеголовки.. у кого паритет то.... молчу про обычные виды вооружения..авиация флот Россия пасет задних- по ВМС перед НАТО на 220 судов всех типов включая подводный флот, авиация огтсатет на 420 штук.. весх типов..по танкам отстает и тут на 320 танков.. и так далее... молчу что по тактико вооруженнм характеристикам отставание в годах равно в 8-12 лет... за оредким исключением единичных фактов -когда Рособорнпром прорыватся вперед..
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Нужен не Норманский, а Нюрнбергский формат.
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Шо вата может понять ватными мозгами ? Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 286Правильно - НИЧЕГО !!!
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чтоб быть уверенным нужно опираться на факты. а фактов кроме балабольства и нагнетания нет. в этом и вся суть соевого кобла - пугать что ***** нападёт а в это время шарить по карманам.
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Інтервю Філарета каналу Расія24? Телеміст між російськими «Вєстями» і українським «Ньюсваном»? Крайній допис прессекретарки президента про його візит до Станиці Луганської російською мовою! Семимильними кроками несемося в «об'ятія браццкава нарота»?!
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Малоросы в студии будут всем своим видом выражать все градации сожаление и каятьсяНужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 1842
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Реально москалі показують, який зеленський нікчемний клоун ... Це просто ганьба на весь світ!
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Чомусь всі забули про "будапештський меморандум" через нього треба тиснути на гарантів.
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Який пункт Меморандуму треба виконати?
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Зеля , куда ты лезешь со своим 95-м умом ? На кону Украина , которая тебе не простит глупую шутку .
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Нормальное предложение, прекратить эти дипломатические расшаркивания, сесть за стол и спросить: Как Крым? Как Донбасс? Европе плевать на нас, надо звать америку разумеется.. Нормандский формат неэффективен.
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Эти вопросы уже задавались 100 раз, хотите 101?
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Зелебобік дотриндиться. Мінські домовленності та Нормандський формат зруйнує, а замість того нічого не зробить. Тоді у кацапів будуть розв'язані руки, а в Европи, США та Великобританії не буде приводу зберігати санкції щодо параші.
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самый лучший формат....это с АКМ...пулю в башку @уйлу - и конец всех форматов
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***** в открытую с американским президентом забздит он может только из-за угла тявкать
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Тупых свидомых используют для организации постоянного контакта Трампа и Путина...
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Политика тонкое дело, Зеленский своими шуточками ставит РАССЕЮ в неловкое положение. Вот так то. Пусть думают, а заявление пошло по всему миру.
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Переспектив у нього нема,але поки що від нього нікуди не дінешься.Путя навязав його петрові,заставивши відмовитись від будапештського,але тепер Зелі треба однозначно від нього поступово здихатись,та наполягати тільки на форматі Україна,США,Великобританія і рашка-какашка,інакше воду в ступі можна колотити безкінечно
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Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 3931
я за то чтобы дожимать крыс из за поребрика
еще больше им полезных санкций насыпать
за малазийский боинг, за наших моряков, за крым, за донбасс
... лично я готов еще лет 5 потерпеть, и тарифы и косожопость и жадность нашего правительства ... лишь рашке пипец настал
... скрестил пальцы за наших американских друзей ... если не они, то пипец Украине
будем опять в таёжном союзе с орками( ... сам не хочу(
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"переговоры в Минске по Донбассу с участием Германии, Франции, Великобритании и США задались вопросом о судьбе Минских соглашений, под которыми США не подписывались."

....
Под Минскими соглашениями ни одно государство не подписывалось.
"Лидеры четырех государств не ставили под ним свои подписи. Как сказал глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, они "заверили его словами".

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/chto-podpisali-v-minske-po-donbassu-polnyy-tekst-dokumentov-66263.html
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Интересно, сколько нужно времени тупому х№йлу, чтобы понять?
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Для трампа это нормально, встречаться со всякими моральными уродами типа путина или ына. Так шо не побрезгует и с лукашенко)))
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Цю пропозицію щодо участі США та інших і Мінському процесі давно висували різні партії ще до пропозиції Зеленського. Сама ідея такої зустрічі вірна, але зрозуміла незгода путіна так продовжувати мінський процес і говорити про Крим. Тому у цьому випадку це є необхідним популізмом. От який буде наступний крок Зеленського після повної відмови путіна?
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Зельцман типа с Трампом перетер и ***** стращает?
Не верю©
Хотя зелефаны в аху€, какой их Воха крутой...
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По правилам делового и дипломатического этикета - когда на официальном мероприятии за столом кто-то переговаривается за спиной - это оскорбление. А когда это еще и твои подчиненные - значит они тебя, как руководителя, вообще в йух не ставят..Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным - Цензор.НЕТ 1769
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"...и как быть с "нормандским форматом", - Песков
...
"нормандский формат" - формат 3-х бандитов подельников по принуждению Украины "минской" капитуляции. Поэтому нах "нормандский формат".
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Ну все же обозначили свои позиции, что не здадут позиций - зачем эти вбросы о встречах?
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Я тоже сомневаюсь что в минске о чем либо можно будет договориться. Нужно менять место встречи на нейтральную страну а не окупированную рашистами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНужно понять, есть ли перспективы у такой встречи и как быть с "нормандским форматом", - Песков о предложении Зеленского по переговорам с Путиным
 
 
 
 
 
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