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 Политика Украины
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 Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, в дальнейшем будут судить в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Адвокат Александр Мельников говорит, что соответствующее решение было принято Верховным судом сегодня по ходатайству адвокатов Ефремова.

Как сказал адвокат, защитники обратились относительно изменения подсудности в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

По словам Мельникова, дело Ефремова передадут в Киев, но, когда апелляционный суд в столице начнет его слушать, он еще не знает.

Относительно участия Ефремова в судебных заседаниях в Киеве Мельников отметил, что оно может происходить через видеоконференцсвязь со следственным изолятором в Луганской области, где сейчас Ефремов содержится.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест обвиняемому в госизмене экс-регионалу Ефремову еще на 2 месяца, - ГПУ

Источник: https://censor.net.ua/n3136230
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро Ефремова выпустят. Зеленский своих не сажает!!!
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Скажем дружное спасибо за такие расследования с 2016 г. исторической власти ПОРОШЕНКО (власть- конституционный орган, исполнительный и судебный)
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когда ефремудня закрыли, пр развалилась на 2 противоположных полужопия которые смогли слипнуться только сейчас, интересно если его сейчас выпустят начнет ли он требовать свою долю чем загонит зажоп ниже 5% Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд - Цензор.НЕТ 4742
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Совет форумчанПравила форума
 
лучше сразу в Москву, в Лефортовский суд! Там все рассмотрят по-честному!
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Єфремова тримають без вироку, щоб зарахувати йому тюремний термін рік за два і відпустити з залу суду! Ці манси прокуратуру та суду потрібно негайно припиняти - Єфремов має сісти на довічне, як міжнародний терорист!
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его содержат без приговора, потому, что конкретнх предъяв ему не предоставляют. По той статье, что ему инкриминируют вообще сомнительно, что что то докажут. А сидит он потому, что свое дело выкупать не захотел, а может, ему сумму зарядили неподъемную.
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Скоро Ефремова выпустят. Зеленский своих не сажает!!!
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зависит от того, когда дело будут рассматривать. Если после выборов, то можно зелибобиков кинуть и заодно избавиться от своего конкурента
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О, а вот и дело с мертвой точки сдвинулось, значит рыга красномордого скоро отпустят
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Нарешті. А то чого, власне, чекали від ватних судів? І Штепу треба в Київ відтартанити, а то вона там у себе наче на курорті.
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Хана червоній пикочці. Суддя Вовк в печерному суді вже гострить зуби. Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд - Цензор.НЕТ 6808
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Скажем дружное спасибо за такие расследования с 2016 г. исторической власти ПОРОШЕНКО (власть- конституционный орган, исполнительный и судебный)
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Его назначат представителем на переговорах в Минске . Спорим ?
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Давай выпускай Зебил,засиделся что то,щас Богдан даст отмашку верх суду
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когда ефремудня закрыли, пр развалилась на 2 противоположных полужопия которые смогли слипнуться только сейчас, интересно если его сейчас выпустят начнет ли он требовать свою долю чем загонит зажоп ниже 5% Дело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд - Цензор.НЕТ 4742
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скоро выйдет на свободу под подписку. а потом всплывет в слопатоедии.
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вот и всё, скоро рыг Ефремов который сдал луганскую область рашке сядет в кресло в ВР и присоединится к ЗЕ команде
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Оооо, ше один амністований скоро появиться !
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В який Київ, потрібно в Америці судити наших політичних діячів.
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Эту гниду краснорожую,которая организовывала сепаратистский переворот в Луганске, нужно четвертовать,а не держать в тюрме.
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Пін Понг. Ви думаєте він там сидить в СІЗО? Навряд чи. Спокійно відпочиває на якихось островах.
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Ага, Пэтруха спихнул на новоиспеченного, теперь Пэтруха чист перед ПР. 5 лет сопли жевал, а теперь ЧИСТИНЬКИЙ и так во всем. ДА, да, да. И так во всем, натура такая- ПРОДАЖНАЯ.
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А что в течении 5 лет этого сделать не смогли?. Передадут дело Ефремова в Киев и он выйдет из суда белый и пушистый. Власть изменилась и взгляды судей также.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело Ефремова передадут в Киев, - Верховный суд
 
 
 
 
 
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