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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Антимонопольный комитет (319) Загребельская (40)

 Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Агия Загребельская, уволенная президентом Зеленским с должности госуполномоченной АМКУ, заявляет об отсутствии законных причин для этого.

Об этом она сказала в интервью "Лиге", информирует Цензор.НЕТ.

"Законных оснований для моего увольнения нет. О причинах увольнения мне не сообщили. Мое увольнение выгодно монополистам. Здесь и российские владельцы украинского трубопровода (ПрикарпатЗападтранс. - Ред.) и облэнерго, и украинские промышленные монополисты, и монопольный продавец табака - Тедис, и разномастные деятели искусственных государственных монополий вроде Министерства юстиции с СЕТАМ, и площадки-"прокладки" ФГИУ с выгодоприобретателями в парламенте, и одна из крупнейших мафий Украины - игровая. Этот список длинный", - отметила она.

Загребельская сказала, что будет оспаривать свое увольнение в суде.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.

Источник: https://censor.net.ua/n3136228
 
   
 Топ комментарии
 
это жестока
все же знают шо если свинарчука отлучить от корыта, даже не надлого, шансы на его выживание практичкски равны в нулю
пишите в грипнис пани загребельская Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 197
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не знаю
со времен службы в армии я с государством по разные стороны баррикад
я пытаюсь выжить, а оно постоянно с меня последние трусы снять
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Психологічно дуже важко... Ти вершитель доль... До твого слова прислухаються... Тобі відверто і щоденно лижуть сраку...
І тут бац... і ти вже ніхто... твій номер забули... Твоя думка нікому не цікава...
А гроші?) Вони важливі тільки тим, у кого їх нема, для всіх інших це просто папір.
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https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3a72449f-a232-49a9-b7f0-651e8d4c3a41

Звичайно молодець...
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Ніскільки я розумію, 3 члени АМКУ це квота президента?
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конечно будет оспорено, такой молодой девушке негоже работать на заводе или прибиральницей? Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 9292
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о, вылезло мурло.
на 200% уверен, что ты сам ни дня не работал, ни на заводе, ни уборщицей.
а все другим советуешь.
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кто-то же должен там работать, не так ли? и вабще все професии нужны - все професии важны!!! или в век цифровых технологий люди должны токо биткойны майнить на блокчлене?
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Вот в который раз убеждаюсь насколько ты дурак. Ну не знаешь ты взаимоотношений в Антимонопольном комитете, какого хера лезешь с идиотскими комментариями?
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Волик, смотри зебилы при власте. Ее попросили, уходи, зебил нового человека поставит. Это же тренд - всех кто болеее менее норм работает увольнять. Ну окромя авакова. Пусть смириться...
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Боролась не щадя сил с монополистами и игорный бизнесом - только толку ноль. Монополисты крепнут, игровые автоматы на каждом шагу... Борьба нанайских мальчиков?
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как порохнявые чинуши цепляются за власть Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 317 так же как их порохосвин-мародер, упирается копытами, чтобы его портнов в тюрягу не засадит Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 2657
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Инстинкт самосохранения самый сильный инстинкт. А коррупционеры они как ящеры, живут инстинктами. Сильнее их инстинкта может быть только инстинкт самосохранения социума (у украинцев он ослаблен), сила закона и воля первого человека в стране.
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это жестока
все же знают шо если свинарчука отлучить от корыта, даже не надлого, шансы на его выживание практичкски равны в нулю
пишите в грипнис пани загребельская Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская - Цензор.НЕТ 197
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не важно, ты от пороха или от зебила, или от рыгов, важно другое: для тех кто дорвался до корыта, когда его от этого корыта отлучают, то как бы жызнь заканчивается. но на самом же деле это не так?
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не знаю
со времен службы в армии я с государством по разные стороны баррикад
я пытаюсь выжить, а оно постоянно с меня последние трусы снять
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Психологічно дуже важко... Ти вершитель доль... До твого слова прислухаються... Тобі відверто і щоденно лижуть сраку...
І тут бац... і ти вже ніхто... твій номер забули... Твоя думка нікому не цікава...
А гроші?) Вони важливі тільки тим, у кого їх нема, для всіх інших це просто папір.
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Так это, если вова её безосновательно уволил, то, по идее, суд должен нагнуть нашего мальчика.
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Ось тут: "основания"

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3a72449f-a232-49a9-b7f0-651e8d4c3a41

А ось тут
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_111_42
Як все було до того моменту як "поперло"...
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что- агия ******,дальше хочешь бороться ? так уже достаточно бабла наборола
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ПОЧЕМУ ВСЕ ЧИНОВНИКИ УВЕРЕНЫ ЧТО ПРИХОД НА ГОС ДОЛЖНОСТЬ ЭТО ПОЖИЗНЕННО????? 😂😅😂
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Это она опубликовала список своих кормильцев и взяткодателей, ибо они есть, существуют и процветают, а она на занимая это кресло просто закрывала глаза и качала с них деньги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская
 
 
 
 
 
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