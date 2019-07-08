 Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Об этом она сказала в интервью "Лиге", информирует Цензор.НЕТ.
"Законных оснований для моего увольнения нет. О причинах увольнения мне не сообщили. Мое увольнение выгодно монополистам. Здесь и российские владельцы украинского трубопровода (ПрикарпатЗападтранс. - Ред.) и облэнерго, и украинские промышленные монополисты, и монопольный продавец табака - Тедис, и разномастные деятели искусственных государственных монополий вроде Министерства юстиции с СЕТАМ, и площадки-"прокладки" ФГИУ с выгодоприобретателями в парламенте, и одна из крупнейших мафий Украины - игровая. Этот список длинный", - отметила она.
Загребельская сказала, что будет оспаривать свое увольнение в суде.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что президент Зеленский уволил из АМКУ Агию Загребельскую, которая боролась с игорной мафией.
Звичайно молодець...
на 200% уверен, что ты сам ни дня не работал, ни на заводе, ни уборщицей.
а все другим советуешь.
все же знают шо если свинарчука отлучить от корыта, даже не надлого, шансы на его выживание практичкски равны в нулю
пишите в грипнис пани загребельская
со времен службы в армии я с государством по разные стороны баррикад
я пытаюсь выжить, а оно постоянно с меня последние трусы снять
І тут бац... і ти вже ніхто... твій номер забули... Твоя думка нікому не цікава...
А гроші?) Вони важливі тільки тим, у кого їх нема, для всіх інших це просто папір.
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3a72449f-a232-49a9-b7f0-651e8d4c3a41
А ось тут
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_111_42
Як все було до того моменту як "поперло"...