 Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают юристы Игорь Черняк и Евгения Закревская.

"Все дело в том, что никакой телемост с россия-24 не возможен, так как телемост предполагает ретрансляцию эфира этого канала. Того самого канала, который вне закона на территории Укрианы с 2014 года. И если сегодня появились сообщения о возможном нарушении закона, задача правоохранительных органов - эти нарушения предотвратить. Очень просто - предотвратить!

А чтобы органам работалось легче и указания отдавались чётче - время вспонить о приказе Министра внутренних дел Арсена Авакова # 840 от 19.08.2014 года. В этом приказе - все достаточно понятно и однозначно. И да. Тот самый канал, партнёр по "телемосту", там тоже прямо указан. Так что, Арсен Борисович, вы всё еще против пропагандонских каналов или уже коньюктура поменялась?", - написал Черняк.



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В упомянутом приказе министра МВС есть ссылка на решениях Окружного админсуда Киева от 2014 года о временном запрете трансляции ряда российских каналов, в том числе "Россия 24".

Адвокат Евгения Закревская отмечает, что анонс данного телемоста может считаться престплением, который сотрудники телеканала имеют намерению совершить. Это является основанием для отобрания лицензии у NewsOne.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Возможность штрафа или лишения лицензия каналов, транслирубщих пропагандистские каналы РФ также подтвердила замглавы Нацсовета по вопросом телерадиовещания Ольга Герасимьюк и вице-премьер Вячеслав Кириленко.

В.и.о председателя СБУ Иван Баканов инициирует перед Президентом Украины, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины. Президент Владимир Зеленский назвал данный телемост дешевым, но опасным пиарходом перед выборами.

В понедельник, 8 июля, в 14:00 возле Офиса президента Украины в Киеве "Национальный корпус" проведет акцию протеста в связи с готовящимся телемостом.