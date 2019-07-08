 Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают юристы Игорь Черняк и Евгения Закревская.
"Все дело в том, что никакой телемост с россия-24 не возможен, так как телемост предполагает ретрансляцию эфира этого канала. Того самого канала, который вне закона на территории Укрианы с 2014 года. И если сегодня появились сообщения о возможном нарушении закона, задача правоохранительных органов - эти нарушения предотвратить. Очень просто - предотвратить!
А чтобы органам работалось легче и указания отдавались чётче - время вспонить о приказе Министра внутренних дел Арсена Авакова # 840 от 19.08.2014 года. В этом приказе - все достаточно понятно и однозначно. И да. Тот самый канал, партнёр по "телемосту", там тоже прямо указан. Так что, Арсен Борисович, вы всё еще против пропагандонских каналов или уже коньюктура поменялась?", - написал Черняк.
В упомянутом приказе министра МВС есть ссылка на решениях Окружного админсуда Киева от 2014 года о временном запрете трансляции ряда российских каналов, в том числе "Россия 24".
Адвокат Евгения Закревская отмечает, что анонс данного телемоста может считаться престплением, который сотрудники телеканала имеют намерению совершить. Это является основанием для отобрания лицензии у NewsOne.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Возможность штрафа или лишения лицензия каналов, транслирубщих пропагандистские каналы РФ также подтвердила замглавы Нацсовета по вопросом телерадиовещания Ольга Герасимьюк и вице-премьер Вячеслав Кириленко.
В.и.о председателя СБУ Иван Баканов инициирует перед Президентом Украины, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины. Президент Владимир Зеленский назвал данный телемост дешевым, но опасным пиарходом перед выборами.
В понедельник, 8 июля, в 14:00 возле Офиса президента Украины в Киеве "Национальный корпус" проведет акцию протеста в связи с готовящимся телемостом.
Именно там зарегистрированы все его бизнесы.
https://censor.net.ua/news/382576/ofshornyyi_skandal_s_poroshenko_gpu_ne_nashla_sostava_prestupleniya
ГПУ не нашла состава преступления в офшорах Порошенко.
ENJOY:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
члєнавиконавчої влади в Україні!
Поподробней плиз?
Все плохого, что могло случится уже случилось при хряке: потеря территорий, коррупция, бедность. Ты согласен?
И шо, нам нужен такой как хряк-мародер? Та ни в жизь.
2 год ·
******* війна починається не з артпідготовки і не з авіональотів. Вона починается з захоплення засобів масової інформації і з освоенням агентами агрессора політичного процесу в краіні, що стане обьектом нападу. Населення разом з «легітимними» органами влади повинне зустрічати окупаційні війска з квітами.
Моя стрічка переповнена воланням патріотичних членів ФБ про россійский реванш на телебаченні.
Але у мене питання до дякувальнодумаючейдвадцяти п'ятивідсотковій спільноти, а хто відкрив двері найпотужнішому путінському агенту в країну? Хто дав йому офіційний статус, право кожного дня літати на своему літаку у Москву? Хто забезпечив йому фінансову базу, практично ставши бізнеспартнером? При президентстві кого - ні прокуратура, ні СБУ, ні взятий їм під контроль парламент не поставили барьерів для персон що визначають свою позицію як позицію співпраці і примирення з Кремлем - заборонивши їм політичну діяльність, фінансування політичної діяльності, публічну діяльність, володіння інформаційними ресурсами, валодіння стратетнічно важливими активами (енергетика)? Хто на законодавчому рівні не визнав таку діяльність злочною і антидержавною? При чіій каденції першої особи держави що має більшість у Раді і зі згоди кого почалося придбання 112 і створення News One, і не була заборонена діяльність Інтера?
А зараз маємо наслідкі які вам не подобаються? Поперло лайно і ви нарешті його помітили і готові виходити на Майдан? Все це з явилося за останні 40 днів?
А коли інші люди рік тому виходили на Майдан проти торгівлі з окупованими територіями, проти корупції в оборонпромі і армії, проти співпраці з Медведчуком, проти партнерства з кримінальними і пророссійскими мерами украінскіх міст і вимагали імпічменту діючого президента - ви називали їх планом «Шатун» і провокаторами, що розхитують човен української державності?
Головне зберегти державу? НАТО і ЕС? Геть від Москви?
Коротка пам`ять, відсутність рефлексії і політична сліпота...
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Для довідки: https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-pryznachyv-novoho-chlena-natsrady-z-teleradiomovlennia-zamist-artemenka-shcho-vidomo-191673.html та https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-skasuvav-ukazi-poroshenka-pro-priznachennya-i-zvilnennya-chleniv-nacradi-z-pitan-telebachennya-50023302.html а також https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/589714.html
короче, дивись по тегам.