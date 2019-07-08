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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:телемост (6) Черняк (6) Закревская Евгения (26) Newsone (22)

 Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы

Трансляция канала "Россия 24" в Украине временно запрещена. Анонс телемоста является основанием для лишения NewsOne лицензии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщают юристы Игорь Черняк и Евгения Закревская.

"Все дело в том, что никакой телемост с россия-24 не возможен, так как телемост предполагает ретрансляцию эфира этого канала. Того самого канала, который вне закона на территории Укрианы с 2014 года. И если сегодня появились сообщения о возможном нарушении закона, задача правоохранительных органов - эти нарушения предотвратить. Очень просто - предотвратить!

А чтобы органам работалось легче и указания отдавались чётче - время вспонить о приказе Министра внутренних дел Арсена Авакова # 840 от 19.08.2014 года. В этом приказе - все достаточно понятно и однозначно. И да. Тот самый канал, партнёр по "телемосту", там тоже прямо указан. Так что, Арсен Борисович, вы всё еще против пропагандонских каналов или уже коньюктура поменялась?", - написал Черняк.

Читайте также: "Телемост" с РФ неприемлем: Баканов просит Зеленского срочно созвать внеочередное заседание СНБО

В упомянутом приказе министра МВС есть ссылка на решениях Окружного админсуда Киева от 2014 года о временном запрете трансляции ряда российских каналов, в том числе "Россия 24".

Трансляция Россия-24 в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы 01

Адвокат Евгения Закревская отмечает, что анонс данного телемоста может считаться престплением, который сотрудники телеканала имеют намерению совершить. Это является основанием для отобрания лицензии у NewsOne.

Трансляция Россия-24 в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы 02

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Возможность штрафа или лишения лицензия каналов, транслирубщих пропагандистские каналы РФ также подтвердила замглавы  Нацсовета по вопросом телерадиовещания Ольга Герасимьюк и вице-премьер Вячеслав Кириленко.

В.и.о председателя СБУ Иван Баканов инициирует перед Президентом Украины, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины. Президент Владимир Зеленский назвал данный телемост дешевым, но опасным пиарходом перед выборами.

В понедельник, 8 июля, в 14:00 возле Офиса президента Украины в Киеве "Национальный корпус" проведет акцию протеста в связи с готовящимся телемостом.

Источник: https://censor.net.ua/n3136227
 
   
 Топ комментарии
 
в Грузии телемост с кацапстаном уже прошел, из трансляции мы узнали шо хуйло не только оккупант но и кизда моржовая - Слава Грузии!!! так держать.
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Выбрали зеленского президентом. Теперь жрите не обпачкайтесь. При Порошенко такого не было бы никогда!!!
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Выбрали зеленского президентом. Теперь жрите не обпачкайтесь. При Порошенко такого не было бы никогда!!!
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Свинарчуки по сравнению со стефанчуком - ангелы!!!
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Фигурант Панамских документов? владелец офшоров?
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Зеленский владелец офшоров.
Именно там зарегистрированы все его бизнесы.
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Офшоры не преступление
https://censor.net.ua/news/382576/ofshornyyi_skandal_s_poroshenko_gpu_ne_nashla_sostava_prestupleniya

ГПУ не нашла состава преступления в офшорах Порошенко.
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Зачем же тогда Вы о них написали в предыдущем комменте?
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А зачем Вы тогда ответили? если я не Вам написал?
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«ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЬІ» ?
ENJOY:
«Немецкая газета Süddeutsche Zeitung приобрела Панамские документы, которые были распространены в воскресенье Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) вместе с Проектом по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Ни один из счетов, связанных с офшорной фирмой Порошенко, не имел более $3080. Использование офшорных компаний полностью законно, и такая практика не является редкостью, особенно в России, Украине и других странах бывшего Советского Союза.
Источник: https://news.online.ua/739017/stanut-li-panamskie-dokumenty-kontsom-dlya-ukrainskogo-shokoladnogo-korolya/
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Звісно що слава. До речі, а чому Зеленський досі їх не розстріляв? І Г+Г чомусь язика в сраці ховає... Брехуни ви зелені!
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Они наверно расстрелянные рядом с рЫгионалами, и с организаторами убийств на майдане.
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За папєрєднікав забувай, вже ваша шмаркля зелена булавою керує. Голова члєна виконавчої влади в Україні!
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помоему вы врете, вспомним трансляции интера ко дню деды ваевали. я не защищаю зе, но время порошенко прошло. Порошенко был битым псом в политике, зе- пока зеленый.
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ну и когда телемосты с кацапами были при Порошекно? ссылку чтоли дайте)
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нет не было, кроме выступа некоторых недодепутатов на росийском тв, ну и насколько я понял медведчуковского телемоста тоже не будет.
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Тут еще закономерный вопрос как мУдвейчук умудрился за 5 "переможних" лет обзавестись телеканалами и укрепить свой бизнес.
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патамушта патриот! шучу. по правде- он подельник и соратник порошенка в бизнесе.
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А тому, що в Україні виявилось 73,22% таких як ти, OMG.
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А что такого случилось при ЗЕ?
Поподробней плиз?
Все плохого, что могло случится уже случилось при хряке: потеря территорий, коррупция, бедность. Ты согласен?
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Да, и Порох напал на паРашку, поэтому все и случилось...
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Потеря тереторий при Порошенко. Кацап, ты ничего не перепутал то?
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А ну с коррупцией и бедностью ты согласно. Я так и знал.
И шо, нам нужен такой как хряк-мародер? Та ни в жизь.
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Хз, я взяток не давал никому. Живу вроде норм. Дальше что?
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а чо кацап? - єто делают свои - оппонентьі по вьіборам.
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Не было бы? Да оно Конституцию собиралось менять по указке карлика. В минских соглашениях есть соответствующие пункты.
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чем больше ты за Петю тут гавкаешь,тем меньше у него фанатов Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 7828
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Сергей Гайдай
2 год ·

******* війна починається не з артпідготовки і не з авіональотів. Вона починается з захоплення засобів масової інформації і з освоенням агентами агрессора політичного процесу в краіні, що стане обьектом нападу. Населення разом з «легітимними» органами влади повинне зустрічати окупаційні війска з квітами.
Моя стрічка переповнена воланням патріотичних членів ФБ про россійский реванш на телебаченні.
Але у мене питання до дякувальнодумаючейдвадцяти п'ятивідсотковій спільноти, а хто відкрив двері найпотужнішому путінському агенту в країну? Хто дав йому офіційний статус, право кожного дня літати на своему літаку у Москву? Хто забезпечив йому фінансову базу, практично ставши бізнеспартнером? При президентстві кого - ні прокуратура, ні СБУ, ні взятий їм під контроль парламент не поставили барьерів для персон що визначають свою позицію як позицію співпраці і примирення з Кремлем - заборонивши їм політичну діяльність, фінансування політичної діяльності, публічну діяльність, володіння інформаційними ресурсами, валодіння стратетнічно важливими активами (енергетика)? Хто на законодавчому рівні не визнав таку діяльність злочною і антидержавною? При чіій каденції першої особи держави що має більшість у Раді і зі згоди кого почалося придбання 112 і створення News One, і не була заборонена діяльність Інтера?
А зараз маємо наслідкі які вам не подобаються? Поперло лайно і ви нарешті його помітили і готові виходити на Майдан? Все це з явилося за останні 40 днів?
А коли інші люди рік тому виходили на Майдан проти торгівлі з окупованими територіями, проти корупції в оборонпромі і армії, проти співпраці з Медведчуком, проти партнерства з кримінальними і пророссійскими мерами украінскіх міст і вимагали імпічменту діючого президента - ви називали їх планом «Шатун» і провокаторами, що розхитують човен української державності?
Головне зберегти державу? НАТО і ЕС? Геть від Москви?
Коротка пам`ять, відсутність рефлексії і політична сліпота...
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Хорошо, что преЗЕдент запретил эти каналы и всякие "Вконтакте" и "Одноклассники".. Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 4938 .
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Так зробіть це Ви. А то Ви тільки говорите.
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Нет полномочий, увы. Могу только протестовать.
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шум, как показьівает практика, пол дела делает.
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Так и у того, кто написал это - нет полномочий. Он сделал то, что было в его силах - объяснил общественности как и почему NewsOne нарушает закон.
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Зеленський каже, що прийшов "ломати систему". Але поки уся Україна бачить, як "ломає" Зеленського. Не дарма не хотів аналізи здавати. https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
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Взагалі заарештувати в прямому ефірі цей шабаш..
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Почему бы не дать телемост на 5 секунд, а потом вырубить эфир и лишить канал оицензии?
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облом им устроить))) с забором компромата ))))
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Гнилой телеканал забитый старыми алкоголиками типа Пиховшика и сепарней.
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Закрыть его нахрен этот NewsOne, а собственника на кол посадить
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Если аптека или ларь, где продают презервативы не далее двух кварталов - добегут однозначно.
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с такой ******* дальше окружной не дойдут Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 1690
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так вони тільки но звідти, повернулись зі зйомок дешевої порнушки
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в Грузии телемост с кацапстаном уже прошел, из трансляции мы узнали шо ***** не только оккупант но и кизда моржовая - Слава Грузии!!! так держать.
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Все телемосты Украины с РФ нужно проводить с лднр! ..пусть там и обьясняют всё это рукожопоблудие с Крымом и Донбасом
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так уже проводят: старьій *****, депутат радьі 5-7 созьіва Олейник ездит на конференции единой россии с представителями лднр. тут уже телемостьі прямьім ходом идут. Видео назьівается "Оставит ли Зеленский Донбасс в покое?" ://www.youtube.com/watch?v=mcROq0EJARY&lc=z23ehpjybqnjz5ndfacdp431uczdyaxfdzkohp5zuthw03c010c.1562338515297800
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Вірно глаголят,можна посилатися на цей наказ.на рішення судів та Національної Ради з телемовлення і закривати наф помийки мертветчука,але все таки було б краще якби він це зробив,тоді залізно є за що,а так за наміри не притягнеш.Це просто піар придуманий петром та мертветчуком
.Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 9274
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Медведчук это предатель, это враг Украины, пособник х_йла. Он давно уже должен в СИЗО сидеть и показания давать. Поводов за 5 лет и ранее было предостаточно. Но его сейчас никто не трогает, а потом скажут, что у него же депутатская неприкосновенность.
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А как же это? "Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил" Источник: https://censor.net.ua/n3136213
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Порошенко и Медведчук эту ВРАГИ Украины ,их место на НАРАХ и больше нигде ,чем раньше Зеленский это сделает тем лучше !
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Не перекладывайте на Вовика свою работу, вы теперь все президенты - вы и сажайте. Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 7821
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Ему сейчас некогда,-он сейчас занят поиском офшор,чтобы прятать свои многонулевые зарплаты!
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Скажите пожалуйста, я был в отпуске и 2 недели был отрезан от медиа. Эпоха зубожилости уже закончилась, свинарчуки сидят, учителя по 4000 у.е. или живём так же как и при барыге? Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 5912
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Пока обещают увольнять с работы за "айфон".....далі буде... Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 8429
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Гораздо хуже! Времена при барыге вспоминаем как райские денёчки...
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Иван Васильевич,который менял профессию,стукнул бы посохом в пол и сказал бы -Так лишайте!
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Не по полу, а по ноге князя Милославского. Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы - Цензор.НЕТ 1752
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Вот и чудненько - тихо, без истерик, рашисткую морду агрессора макнуть в собственное дерьмо, на основании закона Украины, в реалиях отечественной войны с фашисткой рашей.
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Ліцензію в установленому Законом порядку може відібрати лише нацрада з питань ТБ і РМ. Але: нині нацраду очолює врио О.Герасимюк. Тим часом в нацраду завдяки зебільному "указу" і ручним судам не допускається людина, яка відстоюватиме дежавні інтереси!
Для довідки: https://www.5.ua/suspilstvo/poroshenko-pryznachyv-novoho-chlena-natsrady-z-teleradiomovlennia-zamist-artemenka-shcho-vidomo-191673.html та https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zelenskiy-skasuvav-ukazi-poroshenka-pro-priznachennya-i-zvilnennya-chleniv-nacradi-z-pitan-telebachennya-50023302.html а також https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/589714.html
короче, дивись по тегам.
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Начался небывалый разгул демократии...
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Все маланцы давно договорились! Напомню хронологию! В октяре 2017г в Швейцарии группа расийских олигархов и лиц представляющих российских олигархов встретилась с украинскими олигархами и лицами представляющими интересы украинских олигархов! а встрече был предложен "мирный план" от Путина: Украина забывает про Крым, Украина дает автономию ОРДЛО фактически даже без статуса, Украина перестает двигаться в фарватере курса американской администрации, признает гражданский конфликт, члены НВФ (по чеченскому примеру) становятся частью Укранской Нац Гвардии(Внутрених войск) с временным автономным управление "местной властью", восстанавливает экономические связи с ОРДЛО, отказывается от курса на НАТО и ЕС! Россия: выводит вооружения и "отпускников", восстанавливает экономические связи снимает санкции с Украины и субъектов экономической деятельность, разблокирует транзит украинских товаров в Китай и Среднюю Азию, возвращает аннексированную собственность и национализированную собственность в ОРДЛО, и частично компенсирует потери от национализации собственности в Крыму! Гарантирует территориальную целостность без Крыма! Все бы хорошо!!! Но Порох не Зеленский!!! И уступать грубому шантажу не привык! Как и в бизнесе ни когда не был склонен к компромиссам!
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И что? Когда канал будет закрыт? Где СБУ? Где Генплакулол? Где патриёты с факелами? Где национальные дружины с маршами? Где уничтоженные аппаратные? Где Майдан???? Отож... Дружно ищем сепаратистов...
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Упаси Боже пережить в Украине ещё один Майдан. В отличие от предыдущих, он может стать кровавым, да под шумок могут ещё и запустить красного петуха в Конча-Заспу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы
 
 
 
 
 
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