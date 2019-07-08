 Телемост с РФ - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Надо поговорить? Согласен. Давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы с вами. Вы умные люди и должны на мгновение отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиарход перед выборами, цель которого снова поделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды. Мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят". Второй лагерь политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы: "Смотрите, как я героически противостою куму Путина, которого, правда, я 5 лет не замечал, но это такое". Начнут громить и жечь телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения об "озверевших фашистах, которые притесняют свободу слова в Украине". Тогда первому лагерю политики расскажут: "Хватить терпеть эту хунту. Выбирай нас. Нас на парламентских выборах", - пояснил Зеленский.
"А еще весь этот трюк даст повод России апеллировать к международному сообществу: "Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят, так может быть пора снимать санкции", - отметил президент.
"Я обращаюсь ко всем украинцам – мы не лагерь и нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна – первые будут грабить, а вторые "грабувати". Задумайтесь. И так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики, все они прекрасно и мирно живут один с другим по соседству в известном селе под Киевом. И после показательных потасовок в Верховной Раде Украины и перепалок в студиях политических ток-шоу они спокойно собираются за трехметровым парканом чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски, который, кстати, стоит как три ваши месячные зарплаты. Как думаете, за что они пьют? За Россию? Или за Европу? Думаю точно не за Украину. Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности Украины", - заверил Зеленский.
"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам. Особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность. Вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть. Вы тоже слуги народа", - акцентировал президент.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Хорошо сказал!!!
Кто стоял у истоков СДПУ(о)? Медведчук и Порошенко.
Кто сейчас на фоне этого скандала получает электоральное поле? Медведчук и Порошенко.
Кого сейчас во всем обвиняют и пытаются снизить рейтинг? Зеленского.
Выводы очевидны.
ура!!!!!!!!!!
Достоин будет только импичмента!
На передке, вблизи вражеских позиций Карл!!!
Для лохов.
Чему удивляться?
Який він сміливий! Самого ***** на розмову виликав. Правда, вирішив сховатися за Трампом, Мей, Меркель та Макроном, та й ***** на такий формат ніколи не погодиться.
В цьому ролику зе мені нагадує Моську.
Смотрите на дела.
Они - страшные...
А презедент то МАРОДЕР
редкое ничтожество, ужас
обычный нейтральный треп, ничего конкретного!
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https://www.youtube.com/watch?v=7xL2C8ANI7c
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Пан Зеленський по ділу щось пробелькотів про, здається, адекватну реакцію - і все. Усе інше - словесний понос. З цим словоблуддям скоріш за усе треба вчинити так: якщо пан Зеленський і Ко пропустять цей місточок - то це буде той місточок, що під брехунцями ламається. Більше аргументів за те, що пан Зеленський - п'ята колона, потрібно не буде.
Обращение в СБУ и Генпрокуратуру? В данном обращении Вазелина (кроме упора на эмоции) нет ответа, что именно он как Президент (кроме этого обращения) собирается конкретно предпринять в даннйой ситуации.
Коли в Москві гірлянди з окупантів
Самі повісите на кожнім фонарі,
Й ваш фюрер на колу буде конати -Пагаварім...
"не будем ссориться, не ведитесь на правакации!... пиар!... манипуляции!..."
Так что делать то будешь, Вова?? Апять папередники не дают работать?
Примиритель херов....
І щось я не зрозумів -які конкретні кроки шибздик зробить,щоб обмежити провокації Медведчука ,бо від цього балабольства-ні холодно.ні жарко.
Доки ти тільки ********** ?!
"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну (!!!) відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а Президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай. Те."
Не верю! Не верю Зеленскому!
Похоже, та же предвыборная тактика: привлечь к голосованию за свою "партию" и тех, и этих. Его назначения и поступки явно антиукраинские.
Если она адекватно отреагирует на все это. Достаточно жёстко, спокойно, без эмоций и оперативно запретит то, что УЖЕ запрещено законом.
То, естественно, все будут понимать, что новая команда способна профессионально противостоять подобным рисками, которых в ближайший год будет много…
Если нет, то грош ей цена или она заодно с медведчуками...
А почему же вы, украинцы, массово поверили лживым каналам олигархов, провокации ФСБ-бигус инфо, гордону, поливали грязью работников Оборнпрома, чью вину и не думали доказывать? Почему дружно отдали свои голоса за абсолютно неподготовленного мальчика из Крио де Жанейро? Почему разрешили Ляшко, Тимошенко, Березюку разрушить коалицию? Почему уничтожали Порошенко?
Вам сто раз говорили: без единства будет поражение.