EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  8920  184
Материалы по теме:
Все про:выборы (22663) Зеленский (2037) телемост (6)

 Телемост с РФ - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

Цель анонсированного телемоста с РФ разделить украинцев.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Надо поговорить? Согласен. Давайте поговорим. Сначала, дорогие украинцы с вами. Вы умные люди и должны на мгновение отключить эмоции и немного включить голову. Анонсированный телемост – это просто дешевый, но опасный пиарход перед выборами, цель которого снова поделить нас с вами, всех украинцев, на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: "Конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды. Мы же братские народы. Подумаешь, тысячи погибших наших ребят". Второй лагерь политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы: "Смотрите, как я героически противостою куму Путина, которого, правда, я 5 лет не замечал, но это такое". Начнут громить и жечь телеканал, чем создадут прекрасную картинку для российского телевидения об "озверевших фашистах, которые притесняют свободу слова в Украине". Тогда первому лагерю политики расскажут: "Хватить терпеть эту хунту. Выбирай нас. Нас на парламентских выборах", - пояснил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы

"А еще весь этот трюк даст повод России апеллировать к международному сообществу: "Вот видите, мы готовы к диалогу, а они снова не хотят, так может быть пора снимать санкции", - отметил президент.

"Я обращаюсь ко всем украинцам – мы не лагерь и нас не надо делить. Сейчас вами просто манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна – первые будут грабить, а вторые "грабувати". Задумайтесь. И так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики, все они прекрасно и мирно живут один с другим по соседству в известном селе под Киевом. И после показательных потасовок в Верховной Раде Украины и перепалок в студиях политических ток-шоу они спокойно собираются за трехметровым парканом чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски, который, кстати, стоит как три ваши месячные зарплаты. Как думаете, за что они пьют? За Россию? Или за Европу? Думаю точно не за Украину. Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей ради сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности Украины", - заверил Зеленский.

"Отдельно хочу обратиться к украинским журналистам. Особенно к журналистам этих каналов. Кто-то купил каналы, но не вас. Вы не собственность. Вы не коллекция Медведчука, не слуги Рабиновича. Вы четвертая власть. Вы тоже слуги народа", - акцентировал президент.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3136226
 
   
 Топ комментарии
 
Сваты - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами.
 показать весь комментарий
 
На заднем плане мальчик лет пяти в оранжевой футболке кушает мороженое.
На передке, вблизи вражеских позиций Карл!!!

Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1147
 показать весь комментарий
 
Так вся его жизнь - постановка.
Для лохов.
Чему удивляться?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Отлично сказано!!!
Хорошо сказал!!!
 показать весь комментарий
 
 
Хочешь знать кто это сделал - подумай, кому это выгодно.
Кто стоял у истоков СДПУ(о)? Медведчук и Порошенко.
Кто сейчас на фоне этого скандала получает электоральное поле? Медведчук и Порошенко.

Кого сейчас во всем обвиняют и пытаются снизить рейтинг? Зеленского.
Выводы очевидны.
 показать весь комментарий
 
 
Таки Порох велика людина! Організував всі партії в Україні! Всі інші клоуни лише бліді тіні справжніх політиків. Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2437
 показать весь комментарий
 
Вся суть ролика упирається у вибори. Але ж справа не в них. Справа у капітулянстві, у колабораціоналістах. А ролик вийшов, як хороша передвиборна агітація перед парламентськими виборами.
 показать весь комментарий
 
 
Сказал нормально. Что сделает, посмотрим.
 показать весь комментарий
 
 
Если Зеля ничего не сделает РЕАЛЬНО, то грош ему цена!
Достоин будет только импичмента!
 показать весь комментарий
 
 
Каламойський проти такої нізької оцінки його Буратіні.
 показать весь комментарий
 
 
то есть он приравнял проевропейских и пророссийских политиков... ни стыда, ни совести.
 показать весь комментарий
 
 
Ну не Зеля же з дебильными Сватами и людьми с роспаспортами в списках
 показать весь комментарий
 
 
Феодал не может быть проевропейским - дiд, а вiдавочных рэчау не разумееш.
 показать весь комментарий
 
 
А Георгий Габуния будет в телемосте участвовать?
 показать весь комментарий
 
 
он "поругал", но телемост будет 100% никера не отменять а пропиарятся для патриотичной части на этом поругивая медведчука на камеры
 показать весь комментарий
 
 
На заднем плане мальчик лет пяти в оранжевой футболке кушает мороженое.
На передке, вблизи вражеских позиций Карл!!!

Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1147
 показать весь комментарий
 
 
ага. и доски как только с лесопилки....
 показать весь комментарий
 
 
Так вся его жизнь - постановка.
Для лохов.
Чему удивляться?
 показать весь комментарий
 
 
Журналистов вообще подставили под обстрел Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3707
 показать весь комментарий
 
Клоун медведчуковский,а год съемки какой ?
 показать весь комментарий
 
Бла-бла-бла-бла. Так телеміст відбудеться, чи ні?
Який він сміливий! Самого ***** на розмову виликав. Правда, вирішив сховатися за Трампом, Мей, Меркель та Макроном, та й ***** на такий формат ніколи не погодиться.

В цьому ролику зе мені нагадує Моську.
 показать весь комментарий
 
 
Раздуплился болезный. И без бумажки. Видать суфлёр поставили.
 показать весь комментарий
 
 
Караче, клоун не только одобрил, он будет вести телемост, это его стихия же!
 показать весь комментарий
 
 
Не верьте зебильному бла-бла-бла.
Смотрите на дела.
Они - страшные...
 показать весь комментарий
 
 
Единаково. Ибо обое - одной крови. И Украина им - одинаково до тухиса...
 показать весь комментарий
 
Кстати, а почему на ТВ Г+Г транслируют запрещённый телесериал для умственно отсталых "Сваты"? Что по этому поводу скажет так называемый президент без диплома клоуна?
 показать весь комментарий
 
 
Дык ему же деньги к карман капают.,,Сватов,, кушают скоты.
 показать весь комментарий
 
 
А что там по поводу Сватов, Пане презедент?

Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7601
 показать весь комментарий
 
 
мне очень жаль эти 4 с половиной минуты
редкое ничтожество, ужас
 показать весь комментарий
 
 
Не голосував за ЗЕ, але тут він гарно розказав, ради об'єктивності слід це визнати.
 показать весь комментарий
 
 
ну да ... когда надо принимать меры он "гарно розказав"
 показать весь комментарий
 
 
Не треба бігти попереду кобили, чекаємо рішення по прийнятих мірах.
 показать весь комментарий
 
оригинально... не бачив ще зеленои кобили
 показать весь комментарий
 
 
на самом деле нет
обычный нейтральный треп, ничего конкретного!
 показать весь комментарий
 
 
Что тут "гарного"? Опять на эмоциях роль отыграл. Президент должен успокоить народ, а не в большую панику вовлекать. Наговорил кучу глупостей, мол мной манипулируют. Кто мной манипулирует? Порошенко? Я знаю одно: ***** - убийца украинцев. Если оно лезет в Украину через своего кума, то не Порошенко мной манипулирует, а это моя естественная реакция на заразу. Манипулирует в данном случае - Зё. И *****.
 показать весь комментарий
 
 
Виступати і говорити в нас вміють усі, та у сухому осаду залишилося два питання. Перше. Чи буде цей міст, чи ні? Склалося певне враження, що пан Зеленський вмовляв українців зберігати спокій і спокійно проковтнути цю ворону, щоб, бачте, про нас ніхто поганого не сказав. Друге. Анінайменшої згадки про Медведчука.

Пан Зеленський по ділу щось пробелькотів про, здається, адекватну реакцію - і все. Усе інше - словесний понос. З цим словоблуддям скоріш за усе треба вчинити так: якщо пан Зеленський і Ко пропустять цей місточок - то це буде той місточок, що під брехунцями ламається. Більше аргументів за те, що пан Зеленський - п'ята колона, потрібно не буде.
 показать весь комментарий
 
 
Зё, нас, патриотически настроенный народ не политики обрабатывают в данном случае. Это обычная реакция на рюзьге мир в Украине. Так что не бреши и не манипулируй. Научись уже управлять страной, а не ролики из бункера выпускать. Иначе - доиграешься.
 показать весь комментарий
 
 
вы на движения губ посмотрите. он все еще под коксом
 показать весь комментарий
 
 
В мене таке враження, шо клоун вже і сам нерадий, шо пішов у Президенти...
 показать весь комментарий
 
 
Созыв РНБО? Обращение к Национальному Совету по ТРВ и телекоммуникациям?
Обращение в СБУ и Генпрокуратуру? В данном обращении Вазелина (кроме упора на эмоции) нет ответа, что именно он как Президент (кроме этого обращения) собирается конкретно предпринять в даннйой ситуации.
 показать весь комментарий
 
 
Арештувати Медведчука(в обмінний фонд). Тільки це між нами, добре?
 показать весь комментарий
 
Порохоботи фас, ваша задача якомога обісрати Зе
 показать весь комментарий
 
 
Будет действовать в интересах государства я готов стать зелебобиком. А пока, только подсрачники.
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо порохоботам обс-рати Зе? Він і сам гарно з цим справляється.
 показать весь комментарий
 
***
Коли в Москві гірлянди з окупантів
Самі повісите на кожнім фонарі,
Й ваш фюрер на колу буде конати -Пагаварім...
 показать весь комментарий
 
 
Послушал "капитана очевидность"
"не будем ссориться, не ведитесь на правакации!... пиар!... манипуляции!..."
Так что делать то будешь, Вова?? Апять папередники не дают работать?
Примиритель херов....
 показать весь комментарий
 
 
Хіба не очевидно ? Саме Зеленський такими промовами ДІЛИТЬ українців ! Ті-за Європу,інші-за рф,а от Вова-істінний патріот-за Україну.Маніпулятор дрібнокаліберний.
І щось я не зрозумів -які конкретні кроки шибздик зробить,щоб обмежити провокації Медведчука ,бо від цього балабольства-ні холодно.ні жарко.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський, чим заняте СБУ, чому Медведчук відкрито займається підривною діяльністю ?!

Доки ти тільки ********** ?!
 показать весь комментарий
 
 
Нарколыга когда не под кайфом, по-моему, ещё опаснее, чем когда под кайфом. Это совершенно непредсказуемое и неадекватное создание. Наговорил туеву хучу всякой ерунды, написанную ему кем-то, отыграл хрипотцой роль, ничего конкретного по поводу захвата нашего информационного пространства и идиотская идея " пагаварить " в Минске. Видимо, хочет пати у бацки на хате.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб не було картинки для кацапів, президент повинен САМ дати наказ СБУ піти і розігнати той шабаш, а запутінці нехай потім оскаржують те в суді.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан промову Вовіку писав. Розклав все, як по поличках. Провокація з телемостом буде проваленою. Як, сподіваюсь, і всі інші російські провокації
 показать весь комментарий
 
Вова так я и не поняла, шо Вы хотели сказать
 показать весь комментарий
 
 
о! очухалось "солнышко" к обеду. и проблеяло что-то ни о чём.
 показать весь комментарий
 
 
НЕ В БРОВЬ, А ПРЯМО В ГЛАЗ - ВСЁ ПРАВИЛЬНО СКАЗАНО ЗЕЛЕНСКИМ. А ПО КОММЕНТАРИЯМ СРАЗУ МОЖНО СКАЗАТЬ КТО ЕСТЬ КТО, И НАСКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ ИХ ВОЛНУЕТ НАША СТРАНА И ЖИТЕЛИ УКРАИНЫ.
 показать весь комментарий
 
 
А бояться надо за Родину, а не за себя любимого!
 показать весь комментарий
 
Націоналісти дали Зеленському добу відповісти на "інформаційний шабаш" Кремля

"Ми даємо Володимиру Зеленському добу на адекватну (!!!) відповідь на інформаційний шабаш, який готує Кремль тут, у Києві. Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а Президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай. Те."
 показать весь комментарий
 
За кого боится Зеленский ? За себя или за нас? За нас боятся не надо. Тем более сами же хотели телемосты устраивать с Крымом, много раз говорили наши политики об этом.
 показать весь комментарий
 
Що є реакція ПреЗЕдента, що її немає, це одне й те саме. Після 4 хвилинного звернення так і немає відповіді на головне питання: то буде телеміст чи він його не допустить?наркоман...
 показать весь комментарий
 
 
Как говорил Станиславский?
Не верю! Не верю Зеленскому!
Похоже, та же предвыборная тактика: привлечь к голосованию за свою "партию" и тех, и этих. Его назначения и поступки явно антиукраинские.
 показать весь комментарий
 
 
И тут не удержался , сволочь , чтобы не "кинуть камень" в Пороха . Вот урод ,, ну тогда и не обижайся .! Телеміст з РФ - це дешевий, але небезпечний піархід перед виборами, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1303 .
 показать весь комментарий
 
 
Это действительно дешевый способ забрать у Зе 5% голосов, если запретит телемост.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко знову всіх пєрєіграл)) Замутив таку комбінацію з кумом і цим тєлємостом і знову обісрався)) Зато у ватноіі порохоботні тепер роботи добавилося))
 показать весь комментарий
 
Телемост это возможность посмотреть на реакцию новой и пока ещё не до конца сформированной силовой вертикали.
Если она адекватно отреагирует на все это. Достаточно жёстко, спокойно, без эмоций и оперативно запретит то, что УЖЕ запрещено законом.
То, естественно, все будут понимать, что новая команда способна профессионально противостоять подобным рисками, которых в ближайший год будет много…

Если нет, то грош ей цена или она заодно с медведчуками...
 показать весь комментарий
 
Гражданская война все-же может быт..когда начнут ******* избираетелй зели
 показать весь комментарий
 
Візьміть дзеркало, українці!
А почему же вы, украинцы, массово поверили лживым каналам олигархов, провокации ФСБ-бигус инфо, гордону, поливали грязью работников Оборнпрома, чью вину и не думали доказывать? Почему дружно отдали свои голоса за абсолютно неподготовленного мальчика из Крио де Жанейро? Почему разрешили Ляшко, Тимошенко, Березюку разрушить коалицию? Почему уничтожали Порошенко?
Вам сто раз говорили: без единства будет поражение.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелемост с РФ - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх