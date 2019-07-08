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 Политика Украины
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 41,6% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,7%, "Европейскую солидарность" – 8,5%, ВО "Батькивщина" – 7,7%, "Голос" – 7,5% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Гражданская позиция" с поддержкой 3,4% голосов и "Оппозиционный блок – партия мира и развития" – 2,9% респондентов.

Вместе с тем, "Партию Шария" готовы поддержать 2,6% тех, кто определился и намерен голосовать, за партию "Сила и честь" – 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко готовы голосовать 2,2%, ВО "Свобода" набирает 2% поддержки, "Объединение "Самопомич" готовы поддержать 1,4% избирателей, "Украинская стратегия Гройсмана" получает 1,1% поддержки.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов респондентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После проведенного соцопроса началась массовая волна манипуляций о том, что украинцы готовы к любым уступкам по Донбассу, - журналист Тихий

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 53,6% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 30,8% - скорее намерены голосовать. 8,2% точно не будут голосовать и еще 3,8% скорее не будут голосовать.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс. 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%. Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет, в ходе пятой – 15-21 июня – также 1000 анкет, шестой – 22-27 июня – также 1000 анкет.

Данный опрос представляет седьмую волну – 28 июня – 4 июня, количество анкет составило 1000.

Источник: https://censor.net.ua/n3136222
 
 
 Топ комментарии
 
А реванш оппозиційної платформи "за життя" тебе не бентежить?
Та, мабуть, ні. Чудова каоліція нас чекає - зелебобіки та зажиттісти.
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При Порошенко вони тихенько сиділи за кордоном. Не чутно було їх і не видно. А борзіти вони почали, коли Пороха змінило зелене непорозуміння.
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БРЭХНЯ, у Порошенко 50 процентов, правда в ТЕНИ.
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Ого, инсайд от ФСБ.
Рассказывай. Мы никому не выдадим секретов.
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Быстрей всего за життя и кернес набнрут больше, бо более менее адекватные избиратели по разным причинам не придут на выборы, зато бабушки стройными рядами обязательно припрутся.
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Неоднократно судимый уголовник рабинович со справкой из дурдома набирает 13,7%?
Нехило так лепрозорий наполнил из-за поребрика страну приматами...
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41,6% респондентов мечтают ездить на велосипеде без трусов . Смотрите , не натрите сокровенное . "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос - Цензор.НЕТ 8035
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УЖЕ 41 ,6 .!! А неделю -полторы назад было 47 и больше .. ! Любителей кататься на велике прилично поубавилось . Шось в зекоманде пошло - не так . ! "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 666 .
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Уже натёрли и мажут мазью интимное . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 6479
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Усушка,утряска...Якби осінні вибори були-чи й 30 % назбирали б.
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Быстрей всего за жидя и доверяй ворам набнрут больше, бо более менее адекватные избиратели по разным причинам не придут на выборы, зато бабушки стройными рядами обязательно припрутся.
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Брехня повна,давайте "Соціс" Гриніва,там у ПЕС уже 12%.Оце по цих олігархами купленими "Рейтингах" та "Соціс" спочатку підженуть екзітпол,а потім і результати в ЦВК.Є закрита соціологія яку проводять штаби партій та кандидатів ,там ПЕС чомусь на межі проходження,ледве долає 5% барьєр,а після Волині вже зовсім вилетить.Цікаво,що і мертветчука так тягнуть нібито проукраїнські та проєвропейські центри соцопитування,особливо політтехнолога порошенко,Гриніва
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Кто проголосует за рыгов или барыгов тот полнейший ИДИОТ !!!
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А Шарику надо спасибо сказать - хоронит 2% ватного электората.
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Жопоблок ето партия мира и развития? Партия Мертвечука *за життя*- ето партия окупантов, которая за окупацию и разделения Украины на части и благодаря которой у нас война и убиты десятки тысяч украинцев?. Пздц. За кого вы народ голосуете, вы в своем уме? Голосовать за ети партии все равно что подписывать себе ефтаназию.
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Заметили что порохоботов не волнуют рейтинги Жопоблока? Все зато топят Зеленского.
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Alex Surov 3d90a6e3

Заметили что порохоботов не волнуют рейтинги Жопоблока? Все зато топят Зеленского.
"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 4802

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А чего так мало у псячих? Напишите, что у Свинюки 10%. Ему будет приятно
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скоро намалюють і .жопі і псам, поближче до виборів.
які з одної стаї. тільки по різному маскуб\ються.
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Опорос а не опрос- як звичайно...
🤗
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Партия "Слуга народа" заняла почетное место рядом с партиями предателей Родины -"За ЖОПУ" или ОПЗЖец и "Жопоблок" или "ОппоБ-Памер",т.е. рядом с партиями открыто сдающими Украину московскому узурпатору,ее землю,людей,ее будущее и обрекающих народ Украины на низкий уровень жизни стремящийся в бесконечность.Вообщем граждане Украины голосуйте и дальше За ЖОПУ, тогда вам будет ОПиЗЖЕЦ.
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В шоколаде пожили, теперь поживем и в ...
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Щось не стараються "соціологи" грошей заробити - могли б опитування щоденно проводити та оприлюднювати...
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Голубые уверенно набирает обороты!
Свинарчуки стабильны.
Все остальные в минус.

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Я вот думаю - неужели за оставшиеся недели страна не поумнеет?
Отдавать страну инородцам, очень причастным к Голодомору?
Какой народ на это способен?
И нужна ли этому народу страна?
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потрібно було б ще проголосувати за рух нових сил в парламент - реформи пішли б швидше.
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Ну от, голосуєте за всяке дє....рьмо, а потім питаєте, коли припече, де націоналісти ?!
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Где РНС Саакашвили? Или даже шмарий и грося больше набирают в ваший "рейтингах"? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 5697 Чего боитесь? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 1096

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування - Цензор.НЕТ 9970
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А чьих будет этот "Украинский институт социальных исследований им.А.Яременко", который навыяснял, что почти вся Украина хочет с плешивым ****** чуть ли не в десна целоваться?
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До речі, раніше для більшої репрезентативності опитували по 2000 респондентів з копійками.
А тепер обходяться однією 1000 - чи варто вірити у ці дані?
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Ложь ЭТИХ ОПРОСОВ УЖЕ В ТОМ ЧТО У ,,СЛУГИ НАРОДА" РЕЙТИНГ ЯКОБЫ УМЕНЬШАЕТСЯ, НО ВОТ БЕДА, ОН НИ У КОГО В ОТВЕТ НЕПРИБАВЛЯЕТСЯ. ТАК НЕБЫВАЕТ. 😂😅😂
И 21 ВСЯ ЛЖИВОСТЬ ВЫЛЕЗЕТ НАРУЖУ. 😂😅😂
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Прибавляется у зажоп и голос. Примерно столько же как убавилось у слуги
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Неправда.
УЖЕ БЛИ ,,ОПРОСЫ" ГДЕ ПРИ РЕЙТИНГЕ У ,СЛУГИ" -46% У ,,ГОЛОСА" -8,5, А У ЗАЖОПОВ -13,8 . И ВСЁ ЭТО БЫЛО ОДНОВРЕМЕННО. ТАК ЧТО ЛОЖЬ.
ПРАВДА В ТОМ ЧТО РЕЙТИНГ СОЕВЫХ ПСОВ НЕУКЛОННО ВАЛИТСЯ, НЕСМОТРЯ НА ШОУ КОТОРЫЕ СОШЕДШИЙ С УМА петрушка УСТРАИВАЕТ ПОКА ЕЩЁ ЗАБЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ.
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СТАТЬЮ РАСХОДОВ В БЮДЖЕТЕ НА петин И ЕГОНОЙ ЖЕНЫ ФОНДЫ ТАК И НЕОТМЕНИЛИ. 😂😅😂
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дорогие украинские избиратели!
По последним данным у партии ПЁС -5,5% и это проходное последнее место. Ещё есть время поднажать, поговорить с друзьями, соседями, родственниками и Не дать этой своре барыг и мародёров пройти в Раду (С)
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От вже суки навчилися маніпулювати суспільною думкою! Роблячи вибір без вибору
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Европейская Солидарность рейтинг реально около 6%, ещё парочку скандалов и уголовных дел и рейтинг буден равен абсолютному нулю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" преодолевают 5% барьер, - опрос
 
 
 
 
 
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