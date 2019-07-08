EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  8111  171
Материалы по теме:
Все про:СНБО (3225) телемост (6) Баканов Иван (31)

 "Телемост" с РФ неприемлем: Баканов просит Зеленского срочно созвать внеочередное заседание СНБО (дополнено)

В.и.о председателя СБУ Иван Баканов инициирует перед Президентом Украины, председателем СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - отметил и.о. председателя СБУ Иван Баканов.

"СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ", - сообщил Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прошу прекратить истерику. Работаем над решениями, - секретарь СНБО Данилюк прокомментировал телемост с РФ

Вместе с тем на заседании СНБОУ предлагается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 № 2589-VIII (инициировано СБ Украины в октябре 2018) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под  логотипами "112 Украина" и NewsOne и ввести их в действие соответствующим Указом Президента Украины.

Также в.и.о. главы СБУ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

Читайте также: Трансляция "Россия-24" в Украине запрещена, а анонс телемоста с агрессором является основанием для лишения NewsOne лицензии, - юристы

Среди прочих мер противодействия российской пропаганде в Украине предлагается:

- обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом Украины о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK;

- инициировать перед ВРУ закрепления на законодательном уровне полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулировании лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа ", или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки;

- инициировать перед Антимонопольным комитетом Украины применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".

Источник: https://censor.net.ua/n3136219
 
 
 Топ комментарии
 
Кирпичь, твое завывание убого. Мы сожжем накуй этот телеканал, и вместе с тобой, только ты прийди зараннее, отметься...
 показать весь комментарий
 
Нет ,никаких спикеров и никаких дискуссий ,с оккупантами не дискутирую их уничтожают ! "Телемост" с РФ неприемлем: Баканов просит Зеленского срочно созвать внеочередное заседание СНБО - Цензор.НЕТ 5144
 показать весь комментарий
 
Баканов просить скликати РНБОУ? Це що жарт? Баканов вже має бути на тому телеканалі разом зі всім СБУ перевіряти дотримання трудового законодавста в частині чорних зарплат журналістам, технічним працівникам та керівникам, перевіряти наявність неліцензійного софта на коп'ютерах та використання забороненої санкціями програми 1С в роботі бухгалтерії, перевіряти можливість несанкціонованого проникнення в комп'ютерні системи телеканалу та системи віщання через 1С та інше російське ПО. Робота каналу має бути зупинена для перевірки відповідності всіх технічних пристроїв на наявність шпигунських закладок та несертифікованого в Україні обладнання яке може дозволяти російським хакерам отримувати доступ до критичної інфраструктури! В Інтернет телеканал віщає не через захищені вузли зв'язку, що створює загрозу інформаційній безпеці країни, тому Інтернет віщання також потрібно прикрити! Шкода що Баканов такий непрофесіонал!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
СБУ вже виїхала до метверчука, чи на шо чекаєте ?!
 показать весь комментарий
 
 
К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил.Источник: https://censor.net.ua/n3136213
 показать весь комментарий
 
При таком развитии событий срочные совещания станут текущими и обыденными. Зебилам на радость.
 показать весь комментарий
 
Баканов, твой кореш Данилюк сказал, что не надо истерить. Он уже решает вопрос, быть ему на эфире или нет. Тебя что, не пригласили? Там может сватов крутить будут.
 показать весь комментарий
 
Чем-то воняет! Баканов- человек Зеленского. Он шо, не мог тихонько, в полумраке кабинета, всё разложить по-полочкам шэфу? Мог! Однако, сыграл на публику. А зачем???

Я ещё чуток подожду, дождусь ещё одной заявы... и вот тогда я точно буду знать- зачем вся эта срань продвигается.
 показать весь комментарий
 
 
Что зелеботы, боитесь что пророссийский электорат уйдет от клоуна и у него останется 15%?
Так так и будет
Вечно дурить наше зебильное население нельзя
Хоть оно и зебильное, но рано или поздно оно понимает, что его дурят
 показать весь комментарий
 
Вчера меня называли порохоботом, позавчера- платным агентом ФСБ. Сегодня- разноообразие! "Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 4402 Это хорошо.
 показать весь комментарий
 
Слабак, меня седня в кацапьі записали, догоняй
 показать весь комментарий
 
Ну шо вы хотите об бедного литинанта! Он всю жизнь по корпоративам деньги считал да по офшорам всяким распихивал, это всё, что он знает и умеет. Шо за зверь эта самая СБУ и чео она делает, он не имеет ни малейшего понятия. А вы чего-то от него требуете. Оставьте литинанта в покое.
 показать весь комментарий
 
Неплохой телемост со страной-бензоколонкой проводят Андреей Луганский и Андрей Полтава по "Прямому". Такого моста как делают єти ребята вполне достаточно
 показать весь комментарий
 
 
еще того классного грузинского ведущего с "Рустави-2" в нашу команду добавить!!!
 показать весь комментарий
 
 
что у него на запястьях, он мужик или гей?
 показать весь комментарий
 
"...І могили мої милі Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує, Не своє шукає,

А тим часом перевертні Нехай підростають

Та поможуть москалеві Господарювати,

Та з матері полатану Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки, Матір катувати».
 показать весь комментарий
 
 
Він починає працювати лише тількі після пєнделя !

"Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 6517
 показать весь комментарий
 
 
"Допустим, год он еще на волне угасающей популярности сможет побыть тем самым, кому аплодировали миллионы. Актером, комиком, тамадой. После парламентских с любым исходом голосования он постепенно утратит все свои позиции, как любимец публики. Потому что бумеранг возвращается. Потому что стать хорошим президентом у него нет ни задатков, ни оснований. А комиком и актером он уже не будет как прежде. Его будут ненавидеть. Это будет жалко и противно даже для бывших почитателей "таланта". Не уйдет он с поста под овации. Это будет самый бездарный пример правления. А его выбор вообще сесть в это кресло - самый глупый и недальновидный в его карьере. Наверное, он сам задаст себе вопрос: Зачем я в это вляпался? Ведь у меня все было? Можно было подстраиваться под любого президента, высмеивать очередного спикера, копировать вечную Юлю и зарабатывать большие деньги. Можно было сняться еще в десятках фильмов и продать их в ту же Россию. Купить еще пару вилл в Италии и даже в Крыму. И жить до старости той жизнью, которой привык. В которой действительно ничего никому не был должен. Но в итоге мы наблюдаем эту поистине "аферу века". Вова уже все потерял."
 показать весь комментарий
 
 
Можливо все так і буде, але навіщо про це говорити саме тепер, коли він тільки починає виконувати свої обов'язки? Може кориснішим було б йому в чомусь корисному для держави допомогти? Доречі він здається єдиний хто дослуховується і реагує на зауваження від людей на відміну від його попередників.
 показать весь комментарий
 
А где все наши крутелики : Ярош, Белецкий, "Свобода" , "Нац корпус".
Шо, хлопці, нікому гидоту - Мертвечука зупинити ?
 показать весь комментарий
 
 
Шо, припекло тобі ?! Як голосувати, то за ліберастів, а як рятувати треба, то де націоналісти ?! :D

А де СБУ і главнокамандующій Зє ?!
 показать весь комментарий
 
 
Ты брехун, або тупий ?
Грицак - ****** холуй, срёт спецом Зеленскому
Югик - ****** холуй, срёт аналогично.
Может Зе булавой помахать... ?
А голосовал я (в отличии от тебя) НЕ ЗА ВО РА , усёк ?
 показать весь комментарий
 
 
**** там вже мілочиться,пригласили б пу вже в київ,накрили б стіл,самоварчік,хай би зєля з пу попили б чайку без галстуків,пофоткались би з журналістами,а ****
 показать весь комментарий
 
 
О! Нарешті прокинулась зе ко *****. Довго спите.
 показать весь комментарий
 
 
бакланов, вы на прямой приперлись с обыском. что мешает?
маски-шоу и вперед. мало ли телефонных диверсантов..))))
 показать весь комментарий
 
 
прямой - такая же срань кремлядьская.
 показать весь комментарий
 
но там маски-шоу а у моста грозят пальчиком. так ху из ху?
 показать весь комментарий
 
-Чого не сидить Бойко за вишки?
Луценко:-А у вас докази є?
"Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 7118
 показать весь комментарий
 
СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ", - сообщил Баканов.

============

Шо і всьо ?! Безхребетна влада ... : D
 показать весь комментарий
 
 
Шестёрка ты брехливая, точно такая же брехливая гидота как и твой чоколятний ворюга - мерзавец.
 показать весь комментарий
 
 
что ворюга украл, уточни? или ты из секты "ЛапшаТВ"? видишь суслика? нет. а он есть...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
О, опять порохобот вылез...
Уточняю : про Роттердам + слышал ?
А про свинарчуков и воровство из оборонки ? А кто взял на работу свинарчука в "Богдан" ?
А "Богдан" - то петропарашин ... Значит в оборонке воровали вместе .
Что, соснул ? Но тебе же нужно чтобы шокопараша по телевизору сказала шо он вор, вот тогда ты поверишь...
 показать весь комментарий
 
 
вообще то я за Януковича и ПР. а ты герой рузской народной сказки иван дурак, верней дура! потому что тупой лох, потому повторяешь фуфло про Р+, сам не понимая что это. стань мудило перед зеркалом и сам себе объясни. не сможешь. такой же телевизионный навоз как про "оборонпром", где кроме неуплаты ндс на 17 млн вообще ничего, и ту погасили еще в 2018. стадо телевизионных баранов.
 показать весь комментарий
 
 
Гидота брехлива, не забудь детей своих научить как по жизни идти с брехнёй за плечами.
Даст Бог тебе и твоим детям такой же правды по жизни как ты здесь высераешь.
 показать весь комментарий
 
Для Иван Иванов 1f0e171f
Це твоя хвора уява троляка. Про Ротердам плюс чув і він є і ніхто його не відміняв, тільки підправили під свого олігарха Беню і називається він десь Ротердам -. А в оборонці свинарчуки? То де справа? Прийцшли чесні і принципові. Де справа? Знову ваші хворі уявлення. А що стоється партнерів по бізнесу, то їх у Вовки немає. Всі специ. Навіть і тут є Богдан, який люстрітований, але ніхто не бачить. Виходить, що крадуть разом?
 показать весь комментарий
 
Гидотник брехливый, я не троль. Пишу от себя и бесплатно, потому что вы, скоты шокодупные пытаетесь отобрать последний шанс у страны которую я люблю и посадить ворюгу, фальсификатора, брехуна и аморальное животное проповедующее власть денег, договорняков, коррупции и ненасытности.
Тебе объяснять что либо просто бесполезно, ты для меня - куча дерьма у дороги, в твою сторону можно только плюнуть.
 показать весь комментарий
 
 
В чем проблема?Заглушите канал и никакого телемоста.Вы же СБУ.
 показать весь комментарий
 
По моему, этот кризис решается просто: вещание сраного парашкиного канала в Украине ведь официально запрещено, есть 2 пути:
1.Просто запретить и все.
2.Не заметить, а после моста лишить лицензии буквально все украинские каналы, которые будут транслировать это непотребство.
 показать весь комментарий
 
 
Так чего ждем? шмаркля все еще в каматозе?
 показать весь комментарий
 
Блогера ВатаШоу на телемост с курвыстаном!!!
 показать весь комментарий
 
 
Дык, на "Кривом" эти мосты идут каждый божий день. "Вата-шоу" называется. И ничё, порохоскот не истерит ни грамма.
 показать весь комментарий
 
 
я давно говорил, что "Вата-шоу" нужно было не кацапское быдло опускать на место, а наше, хохляцкое. пока работали по рашке, у нас свое взросло-73%. у тех телевизор вместо башки, а наших #опа.
 показать весь комментарий
 
 
Дайте провести одну минуту этого телемоста. Это юридический повод отобрать лицензию хоть у всей медиагруппы мертвечука.
Других поводов нет
 показать весь комментарий
 
 
Это же как повезло нам с президентом. Сейчас его сделают козлом опущения практически по всем вопросам. Будет виновен даже в смерти Кеннеди. С каким остервенением его будут все рвать. А потом посадют. Ну, типа чтобы не выпендривался...
 показать весь комментарий
 
І що? Попередній теж в усьому був винний, так що нехай звикає.
 показать весь комментарий
 
Я за телемост, только в таком формате, как это сделал грузинский журналист. И потом выйти с телемоста.
 показать весь комментарий
 
 
ПыСы - не можем по-рашистки или умно по-украински, не хер вообще сотрясать воздух и насиловать клаву. Ни одного канала, способного организовать свой мост или хотя бы адекватно среагировать на рашисткий. Причём тут Зе? А вот 95 квартал, смог бы подсуетиться и параллельно потроллить жёстко это действо.
 показать весь комментарий
 
шоб не казали на Пороха, але при ному сепарські гниди собі такого не дозволяли. В зеленського немає яєць!! Відсутні, як орган!!
Дивіться, зебіли, кого ви обрали собі в президенти", і нам на голови цю гидоту звалили!
Зато по дворах зеленські гнидники влаштовують, оно в Дніпрі ціші шапіто збирають з якимись лотерейками та дешевими призами, аби тільки за них голосували.. *****, ненавиджу ті 73 відсотки дебілів!!!
 показать весь комментарий
 
 
Реагируйте молча. А то так выглядит, что государство испугалось срань рашисткую, с её вонючим мостом. Развели истерику на всю страну, и начал всё это, естесно, педро-всё просравший.
 показать весь комментарий
 
 
Не верьте понтам на публику зебилодов.
Смотрите - кого Зебил тащит во власть.
Это страшнее любых телемостов...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А я думаю, что телемост не так опасен, как это пытаются раздуть.
Просто сейчас все хотят набрать дополнительных политических очков вот и устраивают истерику.
Телемост может снять напряжение в обществе и дать возможность народу Украины самому сделать нужные выводы.
Хорошо бы ещё позвать Олесю Медведеву - пусть она как представитель Украины выступит.
 показать весь комментарий
 
 
А вже втомився повторювати - кацап пішов накуй!
Нечисть лізе з усіх щілин... Вас покидьки по тривозі підняли?
 показать весь комментарий
 
 
Слабая позиция у тех, кто боится говорить, боится диалога.
 показать весь комментарий
 
 
Кацап, мені покуй. Ти для мене тварина і далеко не найцінніша. Я тобі не доктор Дуліттл, щоби із худобою розмовляти.
Гарний кацап - мертвий кацап, єдине що може обговорюватись, так це як пошвидше кацапа зробити гарним.
 показать весь комментарий
 
 
Позорище!!!.и.о. обязанности такой сильнейшей организации просит созвать СНБО из-за провокационного пердежа!!!!!...Вы на каждый пук будете так реагировать???
А просто отобрать частоты смелости не хватает??
Фууууууууууу.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, тут Закон не дозволяє. Розпусти Раду. дозволяє, призначати люстрованих теж, ставити на керування СБУ людей без досвіду, та запросто, а ось із сєпарами боротись та ворогами, ні тут Закон понад усе!
 показать весь комментарий
 
 
Оперативність СБУ. Є реакція через сутки. А якщо ворог полізе знову через кордон, то куди він за сутки дійде? Уже сутки кричать політики і народ, а вони тільки обізвалися. Оперативно!
 показать весь комментарий
 
Почему не хотят, что бы народ увидел, какие в Мордоре долб***ы ?

 показать весь комментарий
 
Окуляри роблять цього пана розумним, чи доступ до секретних матеріалів потрохи змінюють його світогляд?
 показать весь комментарий
 
Сначала Баканов присутствует на Банковой в АП при встрече Богдана с Головановым, где последний получает "добро" на странсляцию Телемоста с русскими тварями, а теперь "просит созвать РНБО". Ох чую, там переполох в АП, да, попали вы с Телемостом серьезно Вазелинчики "Телеміст" з РФ є неприйнятним: Баканов просить Зеленського терміново скликати позачергове засідання РНБО - Цензор.НЕТ 1795
 показать весь комментарий
 
Штрафи чи санкції - це потім. Коли неподобство вже відбудеться. І казати про таку "відповідальність" - це блюзнірство. Бо каналів, готових організовувати подібні шоу, у нас не повинно бути взагалі. Вже зараз.
 показать весь комментарий
 
 
Петраотичі патріоти прагнуть реваншу до корита і аж ніяк на війну з москалями-ми це зрозуміли.За пять років війни-жодний з найпетраотичних петраотів АП,КМ,ВР не загинув на фронті,бо виявляється-петраоти з путанами рахують бабло від торгівлі "на крові" в офшорах в той час,коли цю кров проливають українські патріоти на фронті.З агресором має говорити зброя,а не петраоти-зрадники,котрі запросили "они же нашіх партньоров"новінско-ахмето-мертячків в тил українсько-російської війни.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Телемост" с РФ неприемлем: Баканов просит Зеленского срочно созвать внеочередное заседание СНБО (дополнено)
 
 
 
 
 
 вверх