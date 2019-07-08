 "Телемост" с РФ неприемлем: Баканов просит Зеленского срочно созвать внеочередное заседание СНБО (дополнено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - отметил и.о. председателя СБУ Иван Баканов.
"СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новини" (телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK) сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ", - сообщил Баканов.
Вместе с тем на заседании СНБОУ предлагается в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 04.10.2018 № 2589-VIII (инициировано СБ Украины в октябре 2018) принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и NewsOne и ввести их в действие соответствующим Указом Президента Украины.
Также в.и.о. главы СБУ обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.
Среди прочих мер противодействия российской пропаганде в Украине предлагается:
- обратиться к председателю ВР с просьбой на ближайшем заседании Верховной Рады рассмотреть ситуацию относительно функционирования указанных телеканалов до принятия решения Антимонопольным комитетом Украины о нарушениях антимонопольного законодательства в результате приобретения Тарасом Козаком телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK;
- инициировать перед ВРУ закрепления на законодательном уровне полномочий Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания принимать решения об аннулировании лицензии на вещание или аннулировании лицензии провайдера программной услуги без обращения в суд, если нарушения не были устранены после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскание штрафа ", или в случае невыполнения распоряжения государственного регулятора в установленные им сроки;
- инициировать перед Антимонопольным комитетом Украины применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".
Я ещё чуток подожду, дождусь ещё одной заявы... и вот тогда я точно буду знать- зачем вся эта срань продвигается.
Так так и будет
Вечно дурить наше зебильное население нельзя
Хоть оно и зебильное, но рано или поздно оно понимает, что его дурят
Нехай риє, розкопує, Не своє шукає,
А тим часом перевертні Нехай підростають
Та поможуть москалеві Господарювати,
Та з матері полатану Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Матір катувати».
Шо, хлопці, нікому гидоту - Мертвечука зупинити ?
А де СБУ і главнокамандующій Зє ?!
Грицак - ****** холуй, срёт спецом Зеленскому
Югик - ****** холуй, срёт аналогично.
Может Зе булавой помахать... ?
А голосовал я (в отличии от тебя) НЕ ЗА ВО РА , усёк ?
маски-шоу и вперед. мало ли телефонных диверсантов..))))
Луценко:-А у вас докази є?
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Шо і всьо ?! Безхребетна влада ... : D
Уточняю : про Роттердам + слышал ?
А про свинарчуков и воровство из оборонки ? А кто взял на работу свинарчука в "Богдан" ?
А "Богдан" - то петропарашин ... Значит в оборонке воровали вместе .
Что, соснул ? Но тебе же нужно чтобы шокопараша по телевизору сказала шо он вор, вот тогда ты поверишь...
Даст Бог тебе и твоим детям такой же правды по жизни как ты здесь высераешь.
Це твоя хвора уява троляка. Про Ротердам плюс чув і він є і ніхто його не відміняв, тільки підправили під свого олігарха Беню і називається він десь Ротердам -. А в оборонці свинарчуки? То де справа? Прийцшли чесні і принципові. Де справа? Знову ваші хворі уявлення. А що стоється партнерів по бізнесу, то їх у Вовки немає. Всі специ. Навіть і тут є Богдан, який люстрітований, але ніхто не бачить. Виходить, що крадуть разом?
Тебе объяснять что либо просто бесполезно, ты для меня - куча дерьма у дороги, в твою сторону можно только плюнуть.
На NewsOne проходит тестирование моста.
1.Просто запретить и все.
2.Не заметить, а после моста лишить лицензии буквально все украинские каналы, которые будут транслировать это непотребство.
Других поводов нет
Дивіться, зебіли, кого ви обрали собі в президенти", і нам на голови цю гидоту звалили!
Зато по дворах зеленські гнидники влаштовують, оно в Дніпрі ціші шапіто збирають з якимись лотерейками та дешевими призами, аби тільки за них голосували.. *****, ненавиджу ті 73 відсотки дебілів!!!
Смотрите - кого Зебил тащит во власть.
Это страшнее любых телемостов...
Просто сейчас все хотят набрать дополнительных политических очков вот и устраивают истерику.
Телемост может снять напряжение в обществе и дать возможность народу Украины самому сделать нужные выводы.
Хорошо бы ещё позвать Олесю Медведеву - пусть она как представитель Украины выступит.
Нечисть лізе з усіх щілин... Вас покидьки по тривозі підняли?
Гарний кацап - мертвий кацап, єдине що може обговорюватись, так це як пошвидше кацапа зробити гарним.
А просто отобрать частоты смелости не хватает??
Фууууууууууу.