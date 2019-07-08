 Надо собирать СНБО по вопросу медведчуковской пропаганды. Иначе ситуация выйдет из под контроля, - Садовый

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все решения надо принять там. Президент Зеленский и секретарь СНБО Данилюк, если не хотят, чтобы ситуация вышла из под контроля, должны быть в этом очень заинтересованы", - отмечает политик.

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Садовый напоминает, что оснований для лишения лицензий телеканалов Медведчука собралось достаточно еще в предыдущие годы. По его словам, у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.

"Но тогда председатель Нацсовета, избранный по квоте Порошенко, почему-то отказался ставить этот вопрос на обсуждение. Видимо были другие расчеты. Ну вот, дорасчитывались. Поэтому к Петру Алексеевичу большая просьба - вместо гневных заявлений попросите своих людей в Нацсовете выполнить норму закона и забрать медведчуковскую пропаганду с украинского телепространства", - написал Садовый.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия 24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".