 Надо собирать СНБО по вопросу медведчуковской пропаганды. Иначе ситуация выйдет из под контроля, - Садовый

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все решения надо принять там. Президент Зеленский и секретарь СНБО Данилюк, если не хотят, чтобы ситуация вышла из под контроля, должны быть в этом очень заинтересованы", - отмечает политик.
Садовый напоминает, что оснований для лишения лицензий телеканалов Медведчука собралось достаточно еще в предыдущие годы. По его словам, у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.
"Но тогда председатель Нацсовета, избранный по квоте Порошенко, почему-то отказался ставить этот вопрос на обсуждение. Видимо были другие расчеты. Ну вот, дорасчитывались. Поэтому к Петру Алексеевичу большая просьба - вместо гневных заявлений попросите своих людей в Нацсовете выполнить норму закона и забрать медведчуковскую пропаганду с украинского телепространства", - написал Садовый.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия 24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Соя, голос!!!
Что нам дєлать ???? »
.....Злодій вліз до хати, тягне речі, а хазяїн з помповиком лупа очима : «Шо дєлать?!»
Стріляти вони будуть пізніше.
І їм буде однаково, чи 73,22% чи 24,45%...
....«Бандєровцев пєрєвєшаєм, остальних вилєчім...»
У тебе це виходить краще.
Правдивіше.
Нехай риє, розкопує, Не своє шукає,
А тим часом перевертні Нехай підростають
Та поможуть москалеві Господарювати,
Та з матері полатану Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки, Матір катувати».
Скільки ж їх, борців з Порошенком, було на екранах тв і в матеріалах журношлюх, ще місяць тому.
Де вони?
кацапи регіонали опоблоківці ***, як те кодло назвати?розіп'яті мальчіки до суду, що з того? Головне виграти час.