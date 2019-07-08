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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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 Надо собирать СНБО по вопросу медведчуковской пропаганды. Иначе ситуация выйдет из под контроля, - Садовый

Ситуация с пророссийской пропагандой на контролируемых агентом Кремля Медведчуком каналах является критической и требует неотложного созыва СНБО.

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все решения надо принять там. Президент Зеленский и секретарь СНБО Данилюк, если не хотят, чтобы ситуация вышла из под контроля, должны быть в этом очень заинтересованы", - отмечает политик.

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Садовый напоминает, что оснований для лишения лицензий телеканалов Медведчука собралось достаточно еще в предыдущие годы. По его словам, у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.

"Но тогда председатель Нацсовета, избранный по квоте Порошенко, почему-то отказался ставить этот вопрос на обсуждение. Видимо были другие расчеты. Ну вот, дорасчитывались. Поэтому к Петру Алексеевичу большая просьба - вместо гневных заявлений попросите своих людей в Нацсовете выполнить норму закона и забрать медведчуковскую пропаганду с украинского телепространства", - написал Садовый.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия 24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Надо собирать СНБО по вопросу медведчуковской пропаганды. Иначе ситуация выйдет из под контроля, - Садовый 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136217
 
   
 Топ комментарии
 
у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3136217

Соя, голос!!!
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Оце так мобілізував Медвечук весь український електорат. Залишається дрібниця - ПОСАДИТИ Медвечука за розграбування УКраїни і КОНФІКСКУВАТИ ВСЕ МАЙНО разом з телеканалами.
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Было бы неплохо осознать факт, что избрание Зеленского изначально предполагал "выход ситуации из-под контроля". Для того он и избирался. Все остальное - следствие. Сейчас уже неважно, телемост это или нет. Не будет телемоста, будет что-то другое, третье и т.д. И что-то сработает обязательно. Это плохо, но пока есть возможность это притормозить не голосуя за Зеленского в парламенте. Потому как после этого уже все станет неважным и бессмысленным.
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у телеканала "112 Украина" действие лицензии завершилась еще в сентябре 2018 года.Источник: https://censor.net.ua/n3136217

Соя, голос!!!
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А ЗРЯ НА ПОРОШЕНКО КАТИТЕ БОЧКУ поясню как ЮРИСТ 112 КАНАЛ КУПИЛ КТО ПРАВИЛЬНО МЕТВЕЧУК А КУПИЛ ОН ТЕЛЕКАНАЛД НЕТ ОН КУПИЛ ПУСТЫШКУ если телеканал 112 не имел продленной Лицензии то за все время начиная с 00 часов с дня когда истекла Лицензия таким образом по иску ЛЮБОГО УКРАИНЦА ГРАЖДАНИНА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СУД ЛЮБОГО РАЙОНА ШЛЬВОВА УЖГОРОДА ТЕРНОПОЛЯ РОВНО аннулирует сделку Мертвечука и предыдущим собственником да Витя Мервечук ты же вроже юрист бандуриста так тебя просто вые..ли средним пацем продав тебе ткман...ха-ха... маладца Голова Теленацсовета ТВ и Порошнко маладца....
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Оце так мобілізував Медвечук весь український електорат. Залишається дрібниця - ПОСАДИТИ Медвечука за розграбування УКраїни і КОНФІКСКУВАТИ ВСЕ МАЙНО разом з телеканалами.
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И что может сделать СНБО? Запретить канал? Но это незаконно и нарушение свободы слова? Запретить телемост? Но это незаконное вмешательство в деятельность канала. Садовому надо повысить свою компетенцию перед такими заявлениями. Любые запреты для телеканала получат дикие свинячие визги паРаши и её зарубежных друзей, а Украина падение рейтингов. Телемост надо игнорировать внутри Украины.
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А нам ті свинячі визги пуйлостанців по соловью. Рятувати Україну потрібно. Толєрастати будемо після перемоги над Ордою.
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Ага. Як у 2014. В Криму і на Донбасі: «А що нам робить?! Оні только блокіруют Украінскіє воінскіє часті. Оні НЄ СТРЄЛЯЮТ !»
Что нам дєлать ???? »
.....Злодій вліз до хати, тягне речі, а хазяїн з помповиком лупа очима : «Шо дєлать?!»
Стріляти вони будуть пізніше.
І їм буде однаково, чи 73,22% чи 24,45%...
....«Бандєровцев пєрєвєшаєм, остальних вилєчім...»


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Садовий, розкажи нам про «платних порохоботів».
У тебе це виходить краще.
Правдивіше.
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Было бы неплохо осознать факт, что избрание Зеленского изначально предполагал "выход ситуации из-под контроля". Для того он и избирался. Все остальное - следствие. Сейчас уже неважно, телемост это или нет. Не будет телемоста, будет что-то другое, третье и т.д. И что-то сработает обязательно. Это плохо, но пока есть возможность это притормозить не голосуя за Зеленского в парламенте. Потому как после этого уже все станет неважным и бессмысленным.
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Ага, а як запрошувати Яндекс таксі до Львова то це норм. Садовий *****, заспокойся вже. Ніхто твоїй блюзнірській пиці не вірить.
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"...І могили мої милі Москаль розриває...

Нехай риє, розкопує, Не своє шукає,

А тим часом перевертні Нехай підростають

Та поможуть москалеві Господарювати,

Та з матері полатану Сорочку знімати.

Помагайте, недолюдки, Матір катувати».
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А де ж ті націоналістичні нацжони?
Скільки ж їх, борців з Порошенком, було на екранах тв і в матеріалах журношлюх, ще місяць тому.
Де вони?
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Ну то виходьте 8 липня на мітинг, там їх і побачите.
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Заарештувати гниду Мєртвєчука нема за що?
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У нас є СБУ, є поліція. Їм потрібен тільки НАКАЗ зверху. Необов'язково офіційно, можна по телефону. Треба, щоб президент просто прийняв рішення і те кодло розженуть. Ну подадуть кацапи регіонали опоблоківці ***, як те кодло назвати? розіп'яті мальчіки до суду, що з того? Головне виграти час.
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