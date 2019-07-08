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Все про:Франция (2091) Дюмон (46) Стриха (1)

 Французы потеряли моральное право поучать украинцев, как следует уважать европейские ценности, - замминистра образования Стриха отказался идти на прием в посольство Франции

Заместитель министра образования, доктор физико-математических наук и украинский интеллектуал Максим Стриха отказался идти на торжественный прием в посольстве Франции в Украине по случаю Дня взятия Бастилии. Это он сделал в знак протеста против позиции Франции по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в обращении к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, обнародованном на Украинской правде.

"Непростые вопросы возникли и перед обычными украинскими гражданами, которые вынуждены осуществлять болезненную переоценку своего отношения к тем, кто еще вчера казался надежными и благородными партнерами и союзниками в отстаивании европейских ценностей, за них украинцы заплатили в течение прошлых лет беспрецедентно высокую цену.

И мы, к сожалению, не можем не помнить, что конструкторами капитуляции ПАСЕ перед Путиным были именно Франция и Германия (в "прагматичной" позиции верхушки Италии и ряда других государств никаких сомнений не было и раньше)", - пишет он.

Ученый отметил, что украинские интеллектуалы ставят вопрос, как случившееся должно модифицировать прежние модели взаимодействия межу Украиной и Францией. Стриха отметил, что перед ним лично этот вопрос впервые остро встал с получением традиционного ежегодного приглашение на прием, организованній французским посольством ко Дню взятия Бастилии 14 июля:

"Был соблазн просто тихо проигнорировать это приглашение. Но, после болезненных колебаний, я послал госпоже послу Изабель Дюмон письмо с объяснением, почему меня не будет на французском празднике. Не претендую на то, что именно такая моя реакция в сегодняшних условиях является лучшей (к сожалению, сегодня мы слишком часто вынуждены выбирать между различными не слишком хорошим вариантами). Но убежден, что отсутствие реакции еще хуже - она ​​лишь укрепляет наших европейских партнеров в убеждении, что ничего особенного не произошло и, принимая решение относительно Украины, с Киевом в дальнейшем можно уже не считаться.

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Замминистра объясняет, что не может принять приглашение посольства, так как Франция фактически выписала Российской Федерации индульгенцию на дальнейшие убийства украинцев на Донбассе и жестокое преследование крымских татар, украинских и русских - в оккупированном Крыму.

Также он настаивает, что на длительное время французы потеряли всякое моральное право поучать украинцев, как следует любить и уважать европейские ценности.

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Текст письма на языке оригинала:

"Вельмишановна пані Посол!

Упродовж п'яти років роботи на посаді заступника міністра освіти і науки України я робив усе від мене залежне для поглиблення співпраці науковців наших двох країн, – і дуже вдячний працівникам посольства в Києві й міністерства в Парижі, з якими ми працювали спільно.

Розпочаті й завершені за ці роки двосторонні українсько-французькі наукові проекти не лише пішли на користь обом сторонам, але й збагатили скарбницю загальнолюдського знання.

Як український письменник я водночас робив усе, що міг, для зміцнення наших культурних контактів, сумлінно виконуючи, зокрема, обов'язки члена журі конкурсу перекладів українською мовою з французької, підтриманих у рамках програми "Сковорода".

У моїх подальших планах перекладача – робота над новим повним українським перекладом "Трофеїв" Жозе Маріа Ередіа – тексту, що справив великий вплив на модернізацію української літератури першої чверті ХХ століття.

Наголошую на цьому для того, аби ніхто не міг поставити під сумнів моєї великої поваги до французької наукової й культурної традиції.

Нині мій термін повноважень як урядовця добігає кінця; за кілька тижнів працюватиме вже нова урядова команда. Тому, продовжуючи у відведений мені ще час робити на моїй посаді все, що я робив минулі п'ять років, я водночас маю цілковите моральне право звертатися до Вас уже не як заступник українського міністра (яким завтра вже не буду), а як український науковець і письменник (яким є і залишуся до кінця життя).

На жаль, після того, як французька делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи одноголосно підтримала повернення росіян без виконання ними будь-яких вимог, і фактично виписала Російській Федерації індульгенцію на подальші вбивства моїх співвітчизників на Донбасі й жорстоке переслідування моїх співвітчизників – етнічних кримських татар, українців і росіян – в окупованому Криму, я не можу прийняти Вашого запрошення і прийти на прийняття з нагоди Національного свята Франції – Дня взяття Бастилії до Мистецького Арсеналу 14 липня.

Мої чемні посмішки на адресу французьких дипломатів цього дня означали б мою зневагу до українських солдатів, які гинуть чи зазнають поранень на фронті, і до українських громадян, які сьогодні перебувають в російських тюрмах, – саме їх було зраджено одностайним голосуванням 14 французьких депутатів у Страсбурзі.

Я прекрасно усвідомлюю, що завтра нова команда українських урядовців працюватиме для налагодження й підтримання українсько-французьких зв'язків уже в нових координатах "реальної політики".

Я так само усвідомлюю, що на інтелектуалах обох країн лежатиме обов'язок опрацювання нової моделі спілкування на тому попелищі симпатії й довіри, яке утворилося після фатального рішення президента Макрона і його команди.

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Тому дозволю собі висловити й власну думку: ми можемо (і повинні) далі говорити про що завгодно, але нотки будь-яких повчань повинні з цих розмов зникнути.

На тривалий час французи втратили будь-яке моральне право повчати українців, як нам слід любити і шанувати європейські цінності.

Адже повернення росіян у Парламентську асамблею Ради Європи було кричущим прикладом нехтування будь-яких вартостей в ім'я прагматичних політичних чи бізнесових інтересів.

І українці запам'ятали цей урок надовго.

Хоч водночас ми завжди пам'ятатимемо й те, що королівську в'язницю Бастилію 230 років тому зруйнували люди, які вірили в цінності свободи, рівності й братерства, і готові були вмирати задля них.

Дозвольте ще раз запевнити Вас, пані Посол, у моїй високій повазі".

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной.

За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. Французская делегация в полном составе поддержала возвращение России.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Также к демаршу присоединилсяодин словацкий депутат. Позже демарш поддержали делегаты из Швеции и Великобритании.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы должна продолжать работать, несмотря на возвращение делегации РФ,

Источник: https://censor.net.ua/n3136215
 
   
 Топ комментарии
 
Максиму Віталійовичу Стрісі повага та підтримка.
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Респект Максиму!!!!
Він показав місце французам біля европейської паРаші!!!
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за попытки восстановления ядерного статуса Украину поставили бы в позу Ирана
Штаты первые бы поставили
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Вороватых,коррумпированных негодяев само-собой бы поставили а гордую страну смелых людей,годовых отдать за Украину жизнь с честной ,патриотичной властью ,НИКОГДА и НИКТО и НИКУДА бы не поставил ,поставить можно лишь того кто ставится ,но тебе видимо этого понять не дано.
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отличный поступок. но хватит уже разгонять миф о европейских ценностях.
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сльози радості шо асвабадітєлі прішлі
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Пахали тихонько и безропотно на идейного вдохновителя ***** всю войну, так же, как и чехи, например.
История франкоарабов ничему не учит.
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обсоси, в нас таких теж нажаль дуже багато
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Лягушатники завжди лягали під того хто більше заплатить
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А під кого лягали виборці опоблока, платформенщіков за смерть і слугі урода. Та виб ще б за шарія б проголосували. І коли Франція бачить, що коїться з українским волевиявленням вони ще мають нас любити більше чим російскі гроші.? і взагалі шроші не пахнуть)
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Фпанцузы нас не любят.
Но должен заметить, шо в отличие от немцев и итальянцев - французы кацапов тоже не любят.
Франция вообще наверное единственная в Европе страна, которая по уровню национализма и шовинизма может потягаться с Польшей.
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вони всі бабло любят, бо це вкусно, ситно, уютно. Простітуткі еуропейські
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Тю ты блин, я думал это какой-та высокопоставленный француз так сказал, а он воно чо)))
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ну как бі єто не репрезентативно, когда наши говорят про францию. Вот если б французі сами себя б осуждали. Я єто имел ввиду)
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как по мне, то современный западный мир весьма далёк от демократических ценностей и принципов либерализма..только говорить об этом там весьма опасно для карьеры, а порой и жизни..последний демократический бастион рухнул под натиском левацких мудаков..
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Наоборот очень важно что Украинский ученый высказал публичный протест! Без политесов и славасовия "союзникам"
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Якби всі так чинили - бо вміють лише язиком молоти.
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Сегодня Украина самя европейская страна. Мы за это отадем жизни своих лучших сынов.
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Респект Максиму!!!!
Він показав місце французам біля европейської паРаші!!!
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можна сказати, він послав їх нах?...і пох знематючені закони...вони хочуть, щоби за ***** були покарання
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отборний бісєр перед хранцузькими свіньямі і жабойєдамі!
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Максиму Віталійовичу Стрісі повага та підтримка.
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Он гордится самой высокой корупцией в Европе и 10 местом по нищете в мире. И еще решил добавить первое место по количеству идиотов в правительстве на метр квадратный.
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Он гордится что вас, свиней русских, Украина трахает во все дыры
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Не надо обвинять французов , а президента Зеро . Как себя поставишь, так и тебя будут уважать . Как себя поставил Зеро ? Как раскисшая макаронина ? Такое и уважение к Украине .
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О каком уважении французов к европейскому выбору Украины можно говорить, когда сами украинцы европейские ценности в грош не ставят меняя их на обещания(!) снизить тарифы через возвращение в орбиту московской федерации.
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Украинцы сами себя не уважают , но требуют уважения от Франции. Вы реально дэбилы ? Вы что себе выбрали в президенты?
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В чем-то Вы правы, но французам все-таки нужно уважать и самих себя, и декларируемые ими же ценности.
пуйло вытирал об них ноги, активно прикладываясь к протестам желтых жилетов, подталкивая власти Франции к смягчению риторики и действий в отношении россии.
Теперь эти протесты, скорее всего, утихнут.
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у хранцузів які ценності? Шоп було сито, комфортно, бєзопасно... Правда, с бєзопасностью якось неудобно получилось
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У вас какие ценности ? Ложиться под Россию , но при этом обвиняете всех кроме себя ?
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Что значит вы не ложитесь? Ваше государство ложиться, и вы в этом государстве.
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Французы придерживаются каких-то, декларируемых ИМИ же ценностей, оглядываясь на других? Своей четкой, принципиальной позиции у них нет?
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У Франции, так само как и в дрогой стране , нет принципов к тем , у кого самих их нет . Вы ложитесь под Россию , показали что у вас нет принципов, то зачем Франции их показывать ? Где логика?
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Если у Вашего соседа нет никаких принципов, Вы следуете его примеру?
Предположу, что нет.
Более зрелые и стойкие к гибридной войне, какими они себя наверное считают, европейские политики, должны понимать, что результат выборов в Украине это в большой мере результат информационной войны россии и ее союзников в Украине.
Вместо того, чтобы хотя бы не ускорять процесс потопления слабого утопающего, французы ставят ногу на голову утопающего, рядом с кремлевской ногой и говорят утопающему "ты хочешь этого сам".
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Если у моего соседа нет принципов, то мне на него наплевать, так само и Франции на вас . Разве вам это трудно понять ? Если вы хотите быть губернией России , то Франция тут причём ? Ваш президент ложится под Россию , Франция тут причём ? Как можно помочь утопающему, если он сам хочет утонуть ?
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История скреп‏ @Skrepo_history

Деды поздравляли.
В июне 1940-го Сталин ещё был на завершающей стадии аннексии стран Балтии, а вот его друг Гитлер уже праздновал победу над Францией.
И 17 июня 1940г, через 3 дня после оккупации Германией Парижа, Кремль тепло поздравил своих немецких союзников с блестящей победой.
Фото телеграммы:
https://twitter.com/skrepo_history/status/990530720178360321
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До останнього часу влада Франції все ж таки робила більш чіткі заяви щодо окупанта та порушника міжнародних норм росії, ніж, наприклад, вихляючі деякими частинами тіла італійці чи греки.
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Россия Франции за все заплатит . Они подпишут контракт, что перекроет убытки от протестов в 100 раз . Французы не дураки . Если они фост подняли под себя , значит деньги будут
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Вы подтвердили, что для французов главное деньги, а не принципы.
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Если у вас нет принципов и вы сами ложитесь под Россию , то почему Франции нельзя зарабатывать с Россией денег ? Или вы думаете, что принцип в том , что вы ложитесь под Россию , а Франция должна терять деньги?
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Нет, можно конечно.
Франция и другие уже делали подобное.
В 1939 так же наблюдали за дерибаном Польши Гитлером и Сталиным, а немного позже Сталин поздравлял Гитлера с оккупацией Парижа.
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Это история , ничего общего не имеет к сегодняшний ситуации
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Ну-ну ...
Невыученные уроки имеют тенденцию к повторению.
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Просто нужно учить историю и делать из нее выводы а не прыгать по граблям. У Украины всегда были временные союзники но они постоянно ее предавали. В Итоге Украина шла на договор и союзы с кремлем в итоге на многие столетия Украина переставала существовать как государство.
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Единственный союзник у Украины ето украинский народ. И нужно делать все чтобы етому народу жилось в Украине хорошо, а не обирать народ до трусов в угоду кремлевским и западным странам. И тогда ниодин враг не рискнет нападать на зажиточных украинцев которые зубами будут рвать всех кто зайдет на ихнюю землю.
Запомните первый шаг окупанта, ето посеять смуту и нищету в стране на которую ты собираешься нападать. Внутреннего вражеского агента легко вычислить. Он по заданию окупантов повышает налоги и разные поборы для народа а так же ломает всю судовую и правохранительную систему чтобы разобщить народ.
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Так и надо. Поступил принципиально и честно.
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тепер тра показати тих, хто піде на прийом і за халявну устрицю посміхатимеця хранцузьким дипломатам
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Между Украиной и Францией уйдёт соревнования , кто лучше ляжешь по Росию.
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С приходом Зеро вы сами украинцы ложитесь под Россию , но при этом обвиняете Францию . Это не абсурд? Это не дэбилизм , ? Тогда что это ?
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достойна відповідь. це ж вам не блєянія презедента
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Странный чувак конечно.
Не пойду к ним на приём, пусть им хуже будет.
Типа его Макрон лично пригласил - а он ему "та пішов ти..."
Хочешь шо-то полезное стделать - пойди - и обьясни им, шо вы, жабоеды, продажные курвы, потому шо вот так, и вот так вот.
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Чего им обьяснять? Они сами все прекрасно знают.
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Надо, обязательно надо ходить, и напоминать о том, шо они козлы
Если молча сидеть - будет токо хуже.
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Он уже им это объяснил, публично обратившись к послу Франции.

"об этом он написал в обращении к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, обнародованном на Украинской правде."

Источник: https://censor.net.ua/n3136215
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і шо тепер? Більше його не покличуть на фуршет з фуагрою і шанпанським.
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ну, от к прімєру, один виступив і не прийде, але ж сотня інших прибіжить наввипередки. То яка польза від цього одинокого демаршу??? Тільки шоп підкреслити убогість всіх остальних - вони ж, таки, прийдуть. Незважаючи на одиночний писк учоного, якому ніхто і спасіба не скаже за його гражданский подвиг
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Европейские ценности начали нивелироваться после получения Шрёдером должности в Газпроме. После решения ПАСЕ их уже нет. Ученому - респект!
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учоному, канєшно, респєкт, але яка польза від цього? Учонному і нам усім? От якби всі не пішли на той прийом, то мало б еффект, а його одного недостаточно - зараз згамняют чоловіка - скажуть він ізвєсний скандаліст, продажний фейкомєтатєль, за сєрєбрянікі питався нанести врєд зєро-макроновській дручьбі
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Порошенковский вылупок лишает нас дружбы с Францией!
Долой наследие Порошенко!
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Французы в Пензе фарфоровые заводы строят. Торговля с росисрашкой вот все что им нужно. Скурвились лягушатники не хуже нашей пятой колонны. Мир,дружба,жвачка.Русская водка черный хлеб селёдка.
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Они, французы, всегда себя так вели.
Отдали Гитлеру Чехию. Затем сдались Германии, а освобождали их умирая американские и канадские парни с англичанами и австралийцами.
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Очень странно, но бензин и соляра у нас чья?
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Я думаю, что эта ситуация с ПАСЕ нам на користь, теперь сразу видно кто есть кто. И рассчитывать надо только на себя, а не ложиться под продажную Европу.
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УВАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКУ!
А лягушатники всегда были и остаются петухами. Пускай даже гальскими, а не гамбургскими. Кочет он и в Африке кочет.
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Предлагает послать подальше Францию, Германию ... ?
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Президент Франції Еммануель Макрон закликав створити «справжню європейську армію», яка дозволить Євросоюзу захистити себе від низки загроз: від Дональда Трампа до Володимира Путіна. Про це пише The Independent нагадуючи, що французький президент просуває ідею створити європейський оборонний союз відколи він зайняв свою посаду минулого року. Однак, поки його зусилля не увінчалися великим успіхом. «Ми повинні захистити себе від Китаю, Росії, і навіть США», - сказав Макрон в ефірі французького радіо Europe 1.
06 листопада 2018 року.
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Третя світова війна буде дуже цікавою....... Французы потеряли моральное право поучать украинцев, как следует уважать европейские ценности, - замминистра образования Стриха отказался идти на прием в посольство Франции - Цензор.НЕТ 4609 Та не сціть виживемо, але не всі Французы потеряли моральное право поучать украинцев, как следует уважать европейские ценности, - замминистра образования Стриха отказался идти на прием в посольство Франции - Цензор.НЕТ 2795
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранцузы потеряли моральное право поучать украинцев, как следует уважать европейские ценности, - замминистра образования Стриха отказался идти на прием в посольство Франции
 
 
 
 
 
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