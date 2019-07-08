 Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - сказала она в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам первой замглавы Нацсовета, провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции за нарушение отраслевого законодательства.

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"Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - подчеркнула Герасимьюк.

Она также заявила, что действовать наперед и как-либо запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура.

"Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Тогда его нужно будет отмониторить и указать на нарушение украинского закона", - отметила Герасимьюк.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".