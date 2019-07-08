EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  1488  25
Материалы по теме:
Все про:Герасимьюк (40) Нацсовет_ТРВ (412) пропаганда (2263) телемост (6)

 Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сможет отреагировать на нарушения закона украинскими лицензиатами только по факту таких нарушений, сообщила первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

"Украинское законодательство предусматривает штрафные меры для тех, кто распространяет этот сигнал, для провайдеров, о чем им напоминаем. К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил. Нацсовет, однако, будет реагировать на нарушения в эфире, если он состоится. Хочу надеяться на то, что журналисты не станут совершать профессиональное самоубийство и обслуживать циничных политиков", - сказала она в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам первой замглавы Нацсовета, провайдеры рискуют получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии провайдера за трансляцию телемоста с телеканалом "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции за нарушение отраслевого законодательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности, - Вакарчук просит СНБО, СБУ и Зеленского дать оценку действиям владельцев "NewsOne"

"Нацсовет имеет право реагировать исключительно на факт. Сегодня у нас есть только сообщения в соцсетях, ролик, распространенный российским телевидением и сообщение на сайте канала. Но Нацсовет может реагировать на распространение информации исключительно в эфире телеканала", - подчеркнула Герасимьюк.

Она также заявила, что действовать наперед и как-либо запрашивать у телеканала информацию о планирующемся эфире Нацсовет не имеет права, поскольку это может быть трактовано как цензура.

"Нацсовет сможет отреагировать только тогда, когда эфир состоится. Тогда его нужно будет отмониторить и указать на нарушение украинского закона", - отметила Герасимьюк.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3136213
 
   
 Топ комментарии
 
Закрити всі канали медведчука!
 показать весь комментарий
 
А могут и не получить. Я думаю не будет никаких штрафных санкций. Да и телеканал интер за сепарский концерт к 9му мая вообще не понес никаких потерь. Собственно, скоро, я думаю провайдеры откроют доступ к вконтакте и однокласникам. Ведь там проще реализовать зеленские фишечки!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 9355
держи краба петруха
телемост будем строить
 показать весь комментарий
 
 
а с х@ев ли ты стрелки переводишь, грызун? при петрухе такого бардака не было Провайдери можуть отримати штрафи в розмірі 25% вартості ліцензії за трансляцію телемосту з "Россия 24", а українські телеканали - санкції, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 4123
 показать весь комментарий
 
а медведчук когда нарисовался
и с чьего молчаливого согласия, считай одобрения поскупал все рейтинговые телеканалы
и уже года два в открытую агитирует за твою рашку срака ольгинская
и легализовал сепаров и рыгов
уже открыто на выборы идут гниды
кто это всё сделал если не петр парашенко?
 показать весь комментарий
 
А могут и не получить. Я думаю не будет никаких штрафных санкций. Да и телеканал интер за сепарский концерт к 9му мая вообще не понес никаких потерь. Собственно, скоро, я думаю провайдеры откроют доступ к вконтакте и однокласникам. Ведь там проще реализовать зеленские фишечки!!!
 показать весь комментарий
 
 
Можуть отримати, а можуть і не отримати... Зара печерний суд скаже, що все ОК і єто толька бізьнєс.
 показать весь комментарий
 
 
"вот как сгорит то звоните а пока криминала нету то звоните в доблестную пожарную охрану" © ВСВ
 показать весь комментарий
 
 
вы можете защищаться, но после того как вас убьют...
 показать весь комментарий
 
 
Та то все )(уйня! Покажите спитч ведущего грузинского телевидения про )(уйла!!! Вот где правда жизни!!!
 показать весь комментарий
 
 
Охренеть! Может уже просто ретрансляцию на этих каналах Расея, ОРТ, НТВ.............???
 показать весь комментарий
 
 
25% от от лицензии??? вы серьезно??? отправляйте платежки в Кремль - Газпром все оплатит без проблем!!!
 показать весь комментарий
 
 
не только....еще могут и в табло получить... Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 2279
 показать весь комментарий
 
Она шо бредит ? Провайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк - Цензор.НЕТ 8546Если это позволят каналу ,то само-собой никаких санций за ретрансляцию никому не будет ...
 показать весь комментарий
 
 
По закону получат санкции, если докажут, что речь идет о ретрансляции российского канала из запрещенного списка. Поэтому вопрос в том, будет ли телемост признан ретрансляцией российского канала или собственным продуктом.
 показать весь комментарий
 
"К сожалению, санкции за ретрансляцию для вещателя парламент упустил."

Как во всех в петиных реформах. Черт скрывется в мелочах. Мог только в вывшиванки переодеваться и гимны петь торгуя с сепарами.
 показать весь комментарий
 
 
Провайдеры могут получить штрафы в размере 25%

100 000 грн ?? ахахаха,
медведчук из кармана достанет.

100 000 штрафа грн за 5 000 убитых укрсолдат??

ахахаха
 показать весь комментарий
 
 
Повний деблізм! Трансляція будьякого телеканалу окупантів. Уявіть тільки спільний радіоміст між СРСР і Німеччиною у березні 1942... РНБО с...аку чухає зараз. СБУ спить... Не треба плутати демократію з толерастією... Безнаказанність породжує ще більшу наглість. Я вважаю що той телеміст є спланованою провокацією і приниженням Народу України.
А чому Зелупи мовчать? Заціпило чи підтримують ?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну шо порохоботы, Зеля опять виноват? Даже санкции не предусмотели по такому поводу. Зато закон о языкх согласовывали три года, который не работает.
 показать весь комментарий
 
опять вам говновступам порох в штаны насрал, выбрали хрен знает что, и все вам папередники виноваты Провайдери можуть отримати штрафи в розмірі 25% вартості ліцензії за трансляцію телемосту з "Россия 24", а українські телеканали - санкції, - Герасим'юк - Цензор.НЕТ 6393
 показать весь комментарий
 
дык от кого зависило прянять законо САНКЦИЯХ в подобных случаях!?
 показать весь комментарий
 
Ну и к чему вся эта пустопорожняя болтовня?
"санкции за нарушение отраслевого законодательства" ????

В студию:
1. ТЕКСТ соответствующих статей законодательства
2. ПОЯСНЕНИЕ в чём нарушение.
Вот ТОГДА поговорим!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПровайдеры могут получить штрафы в размере 25% стоимости лицензии за трансляцию телемоста с "Россия 24", а украинские телеканалы - санкции, - Герасимьюк
 
 
 
 
 
 вверх