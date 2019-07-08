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 11 июля можем выйти на решение по Избирательному кодексу, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что в четверг, 11 июля, парламент может рассмотреть все поправки к Избирательному кодексу и перейти к принятию решения.

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"По нашему подсчету, и за тем темпом, с которым мы идем по рассмотрению поправок, мы сможем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля. И, посоветовавшись с комитетом, я предполагаю, что мы можем выйти на принятие решения 11 июля в 11 часов", - сказал Парубий.

Он призвал председателей фракций максимально мобилизовать депутатов в Раде 11 июля.

"Это будет наше заключительное решение Верховной Рады этого созыва. И, я уверен, мы должны пройти его достойно ... Поэтому, я призываю в четверг всех прибыть в Киев, объявляю полную мобилизацию, чтобы мы смогли перейти к принятию решения по кодексу с открытыми списками", - сказал Парубий.

Он отметил, что Совет рассмотрит также другие вопросы.

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Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня. 

Источник: https://censor.net.ua/n3136212
 
 
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Видать в туалете ВР туалэтный папир скинчився. Этот документ надо делать во время, а не затыкать ним жопу когда началась срачка.
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обиженный жизнью? никогда ни благодарностей, ни премий не получал за хорошо выполненную работу?
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Шапокляк У вас все тот же девиз кто людям помогает тот тратит время зря
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почему люди, которые обязаны принимать таблетки, принимают законы? ( Собачье сердце )
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины11 июля можем выйти на решение по Избирательному кодексу, - Парубий
 
 
 
 
 
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