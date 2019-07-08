 11 июля можем выйти на решение по Избирательному кодексу, - Парубий

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает Цензор.НЕТ.

"По нашему подсчету, и за тем темпом, с которым мы идем по рассмотрению поправок, мы сможем выйти на принятие решения в четверг, 11 июля. И, посоветовавшись с комитетом, я предполагаю, что мы можем выйти на принятие решения 11 июля в 11 часов", - сказал Парубий.

Он призвал председателей фракций максимально мобилизовать депутатов в Раде 11 июля.

"Это будет наше заключительное решение Верховной Рады этого созыва. И, я уверен, мы должны пройти его достойно ... Поэтому, я призываю в четверг всех прибыть в Киев, объявляю полную мобилизацию, чтобы мы смогли перейти к принятию решения по кодексу с открытыми списками", - сказал Парубий.

Он отметил, что Совет рассмотрит также другие вопросы.

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Напомним, Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта Избирательного кодекса 6 июня.