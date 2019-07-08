 "Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула, что "говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена граница под контролем Украины.

"Сейчас - именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину", - отметила политик, добавив, что свое слово должен безотлагательно сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также журналисты канала Newsone.

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Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко назвал телемост "недопустимым".

"Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, - мы считаем недопустимым", - говорится в заявлении политсилы.

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Лидер украинских националистов Олег Тягнибок заявил, что в Украине уже развертывается наступление "профинансированных Кремлем промосковских сил, всех тех бывших регионалов, коммуняк и новейших малороссов".

"Они уже начали наступление на достижения революции Достоинства - украинизацию, декоммунизации и люстрации. Они хотят раздерибанить украинскую землю, а теперь уже и национальное информационное пространство с их телемостами с оккупантом", - сказал он, объявив акцию протеста под Администрацией Президента на 10 июля.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия 24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".