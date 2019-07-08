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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:Гриценко Анатолий (1345) Нацсовет_ТРВ (412) Россия (73250) СНБО (3225) телемост (6) Тимошенко (24348) Тягнибок (1229) телевидение (537)

 "Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ

Лидеры "Батькивщины", "Гражданской позиции" и "Свободы" отреагировали на анонс на 12 июля совместного телемарафона "Надо поговорить" канала агента Кремля Медведчука NewsOne и пропагандистского государственного телеканала "Россия 24".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула, что "говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена граница под контролем Украины.

"Сейчас - именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину", - отметила политик, добавив, что свое слово должен безотлагательно сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также журналисты канала Newsone.

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Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко назвал телемост "недопустимым".

"Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, - мы считаем недопустимым", - говорится в заявлении политсилы.

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Лидер украинских националистов Олег Тягнибок заявил, что в Украине уже развертывается наступление "профинансированных Кремлем промосковских сил, всех тех бывших регионалов, коммуняк и новейших малороссов".

"Они уже начали наступление на достижения революции Достоинства - украинизацию, декоммунизации и люстрации. Они хотят раздерибанить украинскую землю, а теперь уже и национальное информационное пространство с их телемостами с оккупантом", - сказал он, объявив акцию протеста под Администрацией Президента на 10 июля.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия 24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ, - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ 01

Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ, - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3136211
 
   
 Топ комментарии
 
Гриценко, иди снимай рекламы как ты зебилу помогаешь в шахматы играть.Политика это не твое!!!
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У Вадимира Александровича по расписанию по выходным - запой (как прекрасно было видно по его физиономии в ролике "о мире" выпуска прошлого понедельника).
Выводить Владимира Александровича из запоя большими дозами кокса "коземанда"(С) больше не рискует после парадоксальной реакции Владимира Александровича на данную процедуру, которую имели возможность лицезреть полтора миллиона зрителей ролика "перформанс блазеня при инспекции западных таможен", выложенный добрыми людьми на youtube.
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У перзедента ломка. Йому немає коли.
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У перзедента ломка. Йому немає коли.
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бывают и поминки ..от...передоза..причем имено в младостном возрасте "Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ - Цензор.НЕТ 8687
у наркоманов сие НОРМА..... "Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ - Цензор.НЕТ 5797
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Гриценко, иди снимай рекламы как ты зебилу помогаешь в шахматы играть.Политика это не твое!!!
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А, что в стране больше нет проблем кроме телемоста? Тогда у нас все зашибись. Вот это делать нечего президенту заниматься телемостами. У нас дороги дрянь, инфраструктура в жопе, низкие зарплаты, оккупированные территории, бешенная коррупция, а мы все это нафик и накинулись на какой-то телемост.
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Открывай очко, ща кирпичей тебе туда насуём. Бу-гу-гу.
Телемост - говно вопрос, его надо просто игнорировать. Тупо телемост и этот гребанный анал в ИГНОР.
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Ты сначала гамно с ушей очисть, а потом лети в жопу.
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я так понимаю, вата подкинула нам самую большую проблему)) кто там ещё не высказался?
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как дети ей богу

вазелин с устатку - переработал в выходные - законный отгул
данилюк сказал - пашли вы. это все папередники. мы работаем но пока тяжело с утра то в понедельник
подруга бени гирасимьюк глава нацрады вообще на заседания не ходит чтобы не дай бог кворума небыло

все идет по плану!
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Так давай его назначим, на целых две недели.
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У Вадимира Александровича по расписанию по выходным - запой (как прекрасно было видно по его физиономии в ролике "о мире" выпуска прошлого понедельника).
Выводить Владимира Александровича из запоя большими дозами кокса "*********"(С) больше не рискует после парадоксальной реакции Владимира Александровича на данную процедуру, которую имели возможность лицезреть полтора миллиона зрителей ролика "перформанс блазеня при инспекции западных таможен", выложенный добрыми людьми на youtube.
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Узеленского думають що вони отримали картбланш для миру з російкою і вже можна наводити мости і знімати оборонні укріплення.
Ан нет.
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Та нє. Вони з Місяця впали і нє в курсє.))
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Предлагаю провести телемост с телеканалом Рустави-2!!!!
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Зачем?
То была российская провокация.
Зачем нужны дополнительные российские провокации?
Их что - мало?
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Блазень приймає з усіх сторін. Обтікай, Напольйон хренов.
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"Слово должны сказать президент"/президенту артисту-пианисту проще показать чем сказать.
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Град, цунами, камнепад - Порошенко виноват!

"Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ - Цензор.НЕТ 5156
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Навіть янукович гидував медведчуком, український вибір був маргінальною, загнаною під плінтус і нікому не потрібною помийкою. Зараз після 5 років Петра, медведчук буде претендувати вже на віце-спікера ВРУ,а по словах перевзутого порохобота портнікова буде слідуючим президентом.Дякули,дякуйте і жуйте.
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Поблагодари Ху#ла, который менял украинских военнопленных через своего кума пиаря его и "хенерала" Рубана.
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Сейчас - именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Источник: https://censor.net.ua/n3136211
Вовусик , давай " родной" , "рожай".. Твой выход . !! Отвертеться и промолчать, тебе тут уже не удастся .. ! "Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ - Цензор.НЕТ 1383 .
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Щось довго роздуплитися не могли, мабуть вказівки з гори чекали!
Порох відреагував миттєво, тому що у нього намає власників і спонсорів.
Думай.Тє!
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Зеленський каже, що прийшов "ломати систему". Але поки уся Україна бачить, як "ломає" Зеленського. Не дарма не хотів аналізи здавати. https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
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А шо нам на эту тему пробубнит Гарант из смартфона?
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В очередь, сукины дети! Диджитализация! Пивная, еще парочку!
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Не знаю, я бы не запрещал, а направил туда хороших проукраинских спикеров. Еще неизвестно - кто бы от этого моста выиграл? Если таковых не допустят или допустят в соотношении с пророссийскими в отношении один к десяти, как это делается на росс. токшоу, то организовать альтернативный телемост, куда пригласить либеральных российских и наших граждан. Просто запрещать - это тупо и неэффективно.
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Билецкий привык бицепсы показывать,ультиматумы кому не следует ставить,ЛГБТ гонять ,как в Орде,а цивилизованно решить вопрос не в состоянии.ЮВТ прямо говорит ,телемост -дело рук политического лузера Пораженко.Надо ,чтобы мост прошёл,а потом пост-фактум лишить всё и вся лицензий и привлечь к ответственности.
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Поки твоя бабюля язик з ... витягала і дозвіл від пуйла отримувала ... 07.07.19 23:16 " У Порошенко призвали СБУ "мгновенно отреагировать" на телемост канала Медведчука с каналом "Россия". Обламався твій "міст", кацапе
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Быстро кошки того,только слепые рождаются.
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"..что "говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска."---а если не будет того и другого,что делать.---воевать????!!!!-широко-масштабно?,кто в первых шеренгах--Гриценко,Тягнибок?? Тимошенко санитаркой--кто?? Не нужно бояться разговоров,смотреть нечисти в глаза,задавать вопросы и лишний раз убедиться,что в своей ненависти к врагу мы не ошиблись. Или всё таки искать шанс. Нам же ничего это не стоит--мы не зомбируемые, идейно устойчивые---не так ли патриоты, кого, чьих слов ,а тем более кацапской пропаганды нам бояться??
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Разговора там, как раз, не будет. Там будет совместная антиукраинская пропаганда Россия 24 и мертвечуковского Newsone. Краткое содержание: все в дерьме, а Мертвечук- Д'Артаньян.
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Сидор,мы же с вами политически устойчивые--или нет?,--какая пропаганда на нас может повлиять. А если не будет разговора, лишний повод многим убедиться,что они нам не нужны. А то получается--разговаривать нет,а торговать да--как это? С врагом ненавистным?
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Торговать с врагом еще ху#ло старшее Вова Ленин завещало. Купить у врага веревку на которой его повесить-святое дело, если своя веревочная промышленность временно хромает.
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Украина ЮА-- что это--Украина Южная Африка? )) или ты уже давно пришла...--домой)
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в слова Fool цілком зрозуміле визначення, яке дає перекладач з англійської мови.
А ЮА, такі бовдури як ти, пінєлопа, можуть "перекладати" як завгодно)). Субстанція, яка в тебе замість мізків, надає тобі можливість перекласти лише як южнаяафрика..
Показово!
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Субстанция насколько я помню это первооснова, объективная реальность,то, от чего отталкиваются при рассуждении,--мозги,как таковые-- да это субстанция, а мысль-- их продукт, функция. Поэтому понятно,что такое субстанция ты не в курсе, по причине в тебе -ты одна сплошная объективность(хочешь или нет,но такие,такое существует) ---точнее ,в твоём сморщенном мозге,который по понятным причинам имеет не извилины,а морщины, и советуют пользоваться, и мыслить с помощью "перекладача" ))))) А на счёт ЮА ,-кто ты,для меня, пустое место,что я ещё должен гадать что значит ЮА.
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Віддуплились нарешті. Дозвіл отримували? "Слово мають сказати президент, РНБО і Нацрада ТРВ", - Тимошенко, Гриценко і Тягнибок відреагували на анонс телемосту з РФ - Цензор.НЕТ 4482
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Суки, которые не вылазят с этих каналов, подняли хоровой вой под шумок
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так он устал. хіба не видно шо бідятко ледве на ногам тримається. тай вибори, свати. а кляті порохоскоти воду мутять. вова ж тут ні прі чьом
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«Игра Пети с Медведчуком против Украины набирает обороты» - Богуцкая Июль 8, 2019Без рубрикиКомментарии: 1
"Слово мають сказати президент, РНБО і Нацрада ТРВ", - Тимошенко, Гриценко і Тягнибок відреагували на анонс телемосту з РФ - Цензор.НЕТ 7696Что интересно, ведь не назовет Петро кума Путина ублюдком и выбл@дком. Почему? Потому что это их общее дело - развалить страну и ввести ее в очередной беспробудный хаос.
Далеко не первая попытка «наладить отношения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)» в очередной раз провалится.
Такое мнение огласила несколько минут назад кандидат в нардепы от «Слуги народа» Лиза Богуцкая.
Медведчук уже привозил своим бортом в Крым Ани Лорак, чтобы та плакала от счастья во дворце Украина.
Уже был телевизионный проект «Строим вместе» на канале «Интер» с ведущей программы - Оксаной Марченко. В 18 году, кажется. Или в 17-м.
Теперь вот на канале Ньюзван Медведчук решил, что надо «вместе говорить».
А на 112 «вместе смотреть».
Вчера российская Скобеева на канале «Россия 1» представила анонс фильма о «всей правде» про войну на Донбассе. Там, конечно, ни в коем случае не будет России, а война будет представлена исключительно гражданской.
Радостный Медведчук с Оксаной Марченко вчера включились в телемост со Скобеевой и известили о намерениях строить в (на) Украине мир. Свой. Медведчуковский.
Кум путина регулярно летает в Москву с побратимом Бойко прямым рейсом Киев-Москва. Плевать он хотел на любые запреты и рекомендации. У него свое кино. Путинское.
Петро, конечно же, сегодня на каком-то митинге обязательно возмутится и скажет, что не допустит российского реванша.
Напомните мне, друзья.
Когда Медведчук купил 112 и Ньюзван?
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А когда первый раз полетел с Бойко в Москву? В марте? Это, что ли, тогда, когда еще Порошенко был президентом, а его верный Санчо Панса Грицак - головой СБУ? Я ничего не путаю?
Игра Пети с Медведчуком против Украины набирает обороты. И, что интересно, ведь не назовет Петро кума Путина ублюдком и выбл@дком. Почему? Потому что это их общее дело - развалить страну и ввести ее в очередной беспробудный хаос.
*** Все правильно, лишь одно уточнение - игра Пети не с Медведчуком, а с Вовой Путиным
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Интересный бред. То-то Путин многократно говорил, что-кто угодно, только не Порох.
А Зеленского перед президентскими выборами пиарили у Скабеевой на каждой передаче. Привет служанке Богуцкой...
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шо ти тут коліпастиш висери цієї навіженої ідіотки?? Вважаєш, окрім тебе, вони комусь цікаві?? У спам, лапотне!!
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Ну не су..и ли?Если Вы понимаете что это филлиалы российско - пропагандистских каналов,то какого члена Вы,сутками, седите в их эфирах?Да,кстати,обратите внимание,упор в заявлениях сделан против российскго канала,а за медведчуковские ни слова.Но для танго нужно двое.Без пятиколонников ничего б не получилось.Петляют пацаны,петляют.
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Мост возможен только после двадцать первого числа, и не с какими то кисельными полит проститутками типа соловья, попова, скабеевой. А с нашей стороны должны быть нормальные как канал так и ведущие. А то петя пригрел здесь целую компашку тететрепачей типа ганопольский, козловская телепень микола, . Вот тогда и будет тема для повтора устами Рустами 2.
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хто там шо має сказати?? Безяйцевий данілюк? Чи такий самий безяйцевий та залежний від бєніних примх зеленський?? Тьху, *****, навибирали..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ
 
 
 
 
 
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