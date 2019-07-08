 "Слово должны сказать президент, СНБО и Нацсовет ТРВ", - Тимошенко, Гриценко и Тягнибок отреагировали на анонс телемоста с РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подчеркнула, что "говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена граница под контролем Украины.
"Сейчас - именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности. Надо быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину", - отметила политик, добавив, что свое слово должен безотлагательно сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также журналисты канала Newsone.
Глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко назвал телемост "недопустимым".
"Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, - мы считаем недопустимым", - говорится в заявлении политсилы.
Лидер украинских националистов Олег Тягнибок заявил, что в Украине уже развертывается наступление "профинансированных Кремлем промосковских сил, всех тех бывших регионалов, коммуняк и новейших малороссов".
"Они уже начали наступление на достижения революции Достоинства - украинизацию, декоммунизации и люстрации. Они хотят раздерибанить украинскую землю, а теперь уже и национальное информационное пространство с их телемостами с оккупантом", - сказал он, объявив акцию протеста под Администрацией Президента на 10 июля.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия 24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
у наркоманов сие НОРМА.....
Телемост - говно вопрос, его надо просто игнорировать. Тупо телемост и этот гребанный анал в ИГНОР.
вазелин с устатку - переработал в выходные - законный отгул
данилюк сказал - пашли вы. это все папередники. мы работаем но пока тяжело с утра то в понедельник
подруга бени гирасимьюк глава нацрады вообще на заседания не ходит чтобы не дай бог кворума небыло
все идет по плану!
Выводить Владимира Александровича из запоя большими дозами кокса "*********"(С) больше не рискует после парадоксальной реакции Владимира Александровича на данную процедуру, которую имели возможность лицезреть полтора миллиона зрителей ролика "перформанс блазеня при инспекции западных таможен", выложенный добрыми людьми на youtube.
Ан нет.
То была российская провокация.
Зачем нужны дополнительные российские провокации?
Их что - мало?
Вовусик , давай " родной" , "рожай".. Твой выход . !! Отвертеться и промолчать, тебе тут уже не удастся .. ! .
Порох відреагував миттєво, тому що у нього намає власників і спонсорів.
Думай.Тє!
шла б ти додому, пінєлопа..
А ЮА, такі бовдури як ти, пінєлопа, можуть "перекладати" як завгодно)). Субстанція, яка в тебе замість мізків, надає тобі можливість перекласти лише як южнаяафрика..
Показово!
Что интересно, ведь не назовет Петро кума Путина ублюдком и выбл@дком. Почему? Потому что это их общее дело - развалить страну и ввести ее в очередной беспробудный хаос.
Далеко не первая попытка «наладить отношения с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18)» в очередной раз провалится.
Такое мнение огласила несколько минут назад кандидат в нардепы от «Слуги народа» Лиза Богуцкая.
Медведчук уже привозил своим бортом в Крым Ани Лорак, чтобы та плакала от счастья во дворце Украина.
Уже был телевизионный проект «Строим вместе» на канале «Интер» с ведущей программы - Оксаной Марченко. В 18 году, кажется. Или в 17-м.
Теперь вот на канале Ньюзван Медведчук решил, что надо «вместе говорить».
А на 112 «вместе смотреть».
Вчера российская Скобеева на канале «Россия 1» представила анонс фильма о «всей правде» про войну на Донбассе. Там, конечно, ни в коем случае не будет России, а война будет представлена исключительно гражданской.
Радостный Медведчук с Оксаной Марченко вчера включились в телемост со Скобеевой и известили о намерениях строить в (на) Украине мир. Свой. Медведчуковский.
Кум путина регулярно летает в Москву с побратимом Бойко прямым рейсом Киев-Москва. Плевать он хотел на любые запреты и рекомендации. У него свое кино. Путинское.
Петро, конечно же, сегодня на каком-то митинге обязательно возмутится и скажет, что не допустит российского реванша.
Напомните мне, друзья.
Когда Медведчук купил 112 и Ньюзван?
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А когда первый раз полетел с Бойко в Москву? В марте? Это, что ли, тогда, когда еще Порошенко был президентом, а его верный Санчо Панса Грицак - головой СБУ? Я ничего не путаю?
Игра Пети с Медведчуком против Украины набирает обороты. И, что интересно, ведь не назовет Петро кума Путина ублюдком и выбл@дком. Почему? Потому что это их общее дело - развалить страну и ввести ее в очередной беспробудный хаос.
*** Все правильно, лишь одно уточнение - игра Пети не с Медведчуком, а с Вовой Путиным
А Зеленского перед президентскими выборами пиарили у Скабеевой на каждой передаче. Привет служанке Богуцкой...