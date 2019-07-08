 Нацсовет по ТВ имеет право оштрафовать или лишить лицензии NewsOne из-за телемоста с РФ, - Кириленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Законные рычаги влияния на "NewsOne" имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда", - написал Кириленко.
Одновременно он отмечает, что "в команде Зеленского полно пророссийских людей": "Включительно, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову".
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
А, что в стране больше нет проблем кроме телемоста? Тогда у нас все зашибись. Вот это делать нечего президенту заниматься телемостами. У нас дороги дрянь, инфраструктура в жопе, низкие зарплаты, оккупированные территории, бешенная коррупция, а мы все это нафик и накинулись на какой-то телемост. Вы ничего не попутали или это ваша задача все путать?
МОСКОВСКИЕ ГНИДЫ И УКРАИНСКИЕ ВОШИ..о во вот так а что тут такого Крым скомундзили ОРЛДО образовали и все под крики а шо тут такого... подонок т и мразь тебя на фонарный столб надо подвесить за яйца... КИРПЫЧЕВ ДЕРЖИМОРДА КАЦАПСКАЯ.....
У Зе много электората с Востока и Юга, недовольного и Петей, и Медведчуком, который не пророссийский, но настроенный на устойчивое перемирие и разговоры с РФ, в конце концов, в 2015 положительно относились к РФ 31% народа, а сейчас - почти 60%, причем если прибавить крымчан и дончан, то уровень будет почти довоенный. Кроме того, большинство народа против полного запрета росс. ТВ, соцсетей и сайтов, вроде Яндекса. Понятно, что есть запрос на прямое открытое общение народов и если это в очередной раз запретить, то от Зе кое кто точно сбежит к Бойко и немало.
Только не надо возмущенно ругать мои сведения о результатах соц. опросов, эти результаты очень легко найти на сайтах проамериканских украинских социологов, это не Путин все фабрикует.
Любопытно, как это можно определить, и главное кто это должен делать? Порошенко с Томосом по всей Украине это телемост или пропаганда?
Есть решение РНБО по аннулированию лицензии НЬЮС ВАН. Его нужно только ввести в действие указом Президента. Ну шо пан Зеленский вы готовы? Увы, знаю шо нет.
Лишение лицензии на основании ЕЩЁ НЕ СОВЕРШЕННОГО действия?
Это бред называется "патриотизмом"?