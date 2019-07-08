 Нацсовет по ТВ имеет право оштрафовать или лишить лицензии NewsOne из-за телемоста с РФ, - Кириленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Законные рычаги влияния на "NewsOne" имеет Нацсовет ТВ как независимый регулятор. От штрафа до лишения лицензии. И он должен действовать, потому что это не "телемост", а пропаганда", - написал Кириленко.

Одновременно он отмечает, что "в команде Зеленского полно пророссийских людей": "Включительно, думаю, с ним самим. Поэтому пятая колонна и подняла голову".

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".