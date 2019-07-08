 "Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - Чапутович объяснил поддержку декларации, вернувшей России право голоса в ПАСЕ

Об этом пишет "Европейская правда".
"Посол действовал так, как того ожидали Совет Европы и председатель, а также 25 стран ЕС. Такое решение приняли в главном русле, и Польша была в этом русле", - сказал Чапутович.
Речь о решении, принятом в ходе заседания Комитета министров Совета Европы, которое состоялось 17 мая в Хельсинки. Польское правительство поддержало декларацию, которая позволила впоследствии России вернуть право голоса в ПАСЕ.
"В этой декларации нет России, но есть некоторые конкретные правила. Речь не о членстве России в Совете Европы, этого никто не ставит под сомнение, речь о приостановлении права принимать участие российских парламентариев в Ассамблее. Такое решение приняли парламентарии", - сказал министр.
Решение Комитета министров не сняло санкции с российской делегации в ПАСЕ, однако стало важным политическим сигналом, после которого Ассамблея поддержала возвращение россиян в июне. Примечательно, что во время рассмотрения этого решения в Ассамблее польская делегация была против и стала одной из делегаций, которые устроили демарш.
Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию, предусматривающую изменение санкционного режима и возвращение делегации РФ к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса."За" принятие резолюции проголосовали 118 депутатов, 62 – проголосовали против, 10 – воздержались.
пока пеця с медведчуком телемосты с куёлом готовили?
скажите спасибо шо работать пока разрешают
утомил ты уже
мог бы просто задать, и без моего согласия, раз нетерплячка такая
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
чего ты решил шо я на твои вопросы отвечать буду?))
парубию лучше задай или петру, им нужнее))
с облегчением Кирил
буду тебя называть мокшанин
шобы ты не обижался кацапа)
я что ле? я бы медведчука депортировал в 5 сек
у меня в отличаи от некоторых с ним никаких интересов нет
если ему прямой начальник приказа не даёт?
прокурор пецин
сбушник тоже пока
так шо пусть Зеля трошки почекает
предъявим по полной, не переживай)
де юре, де факто порося рулет со своей командой
причем больше палки всавляет украинцам в колеса
чем рулит
Вам , полякам , не противно ? -- а вам самим ложиться под Россию с приходом в президенты Зеро не противно ? Но при этом обвиняете все , кроме себя
Я давно казав, що ляхам довіряти не можна-- с приходом в президенты Зеро вы сами ложитесь под росию , но при этом полякам доверять нельзя? Не абсурд? Не мерзость ? Тогда что ?
А я тебе вот про что - "Посол действовал так, как того ожидали Совет Европы и председатель, а также 25 стран ЕС". Источник: https://censor.net.ua/n3136206
Такой он лох или ...
Ни одной ноты протеста послам!