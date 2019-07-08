 В 14:00 Нацкорпус проводит акцию протеста под Офисом Зеленского: "Який нах#й телеміст?"

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Начало акции анонсировано на 14:00.
"Требование к Владимиру Зеленскому - в течение 24 часов дать адекватный ответ на подготовку кремлевского информационного шабаша. Речь идет о так называемом "телемосте" между телеканалом Виктора Медведчука NewsOne и кремлевскими пропагандистами с Россия24", - говорится в анонсе мероприятия.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Не лише у них. У всіх місцевих рашко- та ********** також. А це якраз більшість виборців Зе: десь 45% з 73%, що проголосували за нього. Або ж 45 : 73 = 62% виборців Зе. Для них лайноканали Інтер та Ньюз Ван - то є "хліб насущний".
"возле Офиса президента Украины в Киеве" - это ГДЕ?
На улице Банковой или на Европейской площади?
вядучі першогошлаку зовсім попутали педалі разом з їх власником?
22.05.2019
Белецкому, Мустафе и целому ряду яростных борцов с "режимом Порошенко" резко разонравился президент ЗЕ - мол, быстрее всех предшественников рассовывает по тёплым местам своих кумовьёв и подельников. А ещё успел с десяток раз нарушить закон и "кинул" всех с открытыми списками.
Так что, нацжёны не под теми дверями митинговали, а все эти найемы-сирожи думали, что Беня их будет в темечко целовать, как Володя лысого на инаугурации?
Вы лохи. Тупые, жадные, близорукие лохи. Готовые ср@ть на закон - главное, "конец эпохи бедности" не за горами!
Страна шла вперёд. Предсказуемо и надёжно. Вы же предпочли жрать дерьмо из Г+Г, который периодически бросал вам кости, где правды было от силы 10%.
Думаете, сейчас посадят ахметовых-медведчуков, понизят тарифы, сократят налоги, победят коррупцию и закончат войну? Хрен. Пришёл новый хозяин - циничный и беспредельный. У него совершенно другие цели. И я даже не знаю, на какой должности он держит в своих схемах Владимира Александровича - думаю, не на самой высокой.
Надолго ли это? Думаю, нет. Слишком наглое и хамское начало - такие долго наверху не держатся. Политики, финансисты, предприниматели и думающий социум постепенно отходят - кто от шока, кто от иллюзий - и начинают перегруппировываться.
Как будет дальше, моих прогнозов пока не спрашивайте - ситуация меняется даже не ежедневно, а ежечасно. Но уже вижу злость. Злость и желание действовать. Вопреки инертной массе, до которой смысл этого развода дойдёт в последнюю очередь.
Если по существу сказать нечего, лучше промолчите. С комментами "я у розпачі", "мене трясе" etc. идите в лес. Оставайтесь те, кто уверен в себе и в том, что справимся. Поборемо.