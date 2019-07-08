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Все про:Нидерланды (822) уголовное дело (2286) Боинг-777 Malaysia Airlines (974) Петухов (14)

 Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст

Нидерланды начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу о крушении самолета Boeing-777 рейса МН17 над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию крушения боинга МН-17. Сегодня соглашение уже действует — Нидерланды начали по нему процедуру передачу уголовного производства из Украины", — написал заместитель министра.

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"Еще более важным оно будет на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020", — добавил он.

Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст 01
Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст 02

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3136201
 
   
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И еще лет 5 будут сиськи мять с этим расследованием...потом объявят виновными Захарченко Гиви и Мотороллу...
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И еще лет 5 будут сиськи мять с этим расследованием...потом объявят виновными Захарченко Гиви и Мотороллу...
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Бідній жіночці не дозволяють гастролі в Кацяпстані, тільки за те що вона леді ГАГА
Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст - Цензор.НЕТ 8081
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Пока суд да дело путин успеет немало напакостить.
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Хорошо, что при Зеленском СБУ хоть заработало чуток и взяли крупного упыря,который по этому делу видимо расскажет немало !
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да , если б не Зеленский то сбу так бы и не работало. до речі ! операцію провела військова розвідка .
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Підтверджую!
І це зайвий раз показує рівень наших військових, бо це були навіть не бійці ССО, а звичайні військові розвідники!
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Ага, всем 95м кварталом опирацию готовили. А руководил ей лично лысый, после Зеленого благословения,- поцелуя в лысину в прыжке.
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да нет , леди Гага боится конкурентку Полякову .
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И как раз пригодится свидетель перемещения "Бука" и его стрельбьі из Снежного.
Вовремя "ополченца" в Киев доставили.
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Озабочена Європа вже встала по позу і пан Путлер її дальше буде нагинати.
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Хоть какой то свет в конце тунеля, дай Бог что бы локомотив размазал эту руцкую мразь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст
 
 
 
 
 
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