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 ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского погибли два человека. Государственное бюро расследований начало расследовать дело.

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека 01

"По предварительной информации, 7 июля 2019 около 00:45 автомобиль марки Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека 02

В результате ДТП водители обоих авто погибли на месте, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

ГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека 03

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса(нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, ранее в полиции сообщили, что двое человек погибли и двое оказались в больнице в результате аварии в Харькове.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136199
 
 
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А что там расследовать, если оба водителя погибли? Наказание уже не понести виновному...
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Наследники виновного будут возмещать ущерб наследникам пострадавших.
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Такое впечатление, что амулет столкнулся с танком на скорости 140 км/ч.
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Тішить одне, що мусорло таки здохло і вже не відмажеться !!!
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СБУ вместо того что бы шпионов ловить, крышует ларьки на базаре. ГБР вообще обычными ДТП занимается.. Хотя чего удивляться, если даже президент хрен знает чем занимается только не своими прямыми обязанностями.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР расследует ДТП в Харькове с участием полицейского, где погибли два человека. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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