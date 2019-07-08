 Авиасообщение РФ-Грузия полностью прекращено

Об этом сообщает ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893, вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево.
Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию еще 7 июля. Из России же в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.
Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.
Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.
В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.
Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, обозвав его "пи#дой".
И всем пох, я увижу стоящее, гвоздиком пройдусь...
а вот при Овоще - выживали
Вай-вай!
А не присмыкаться!
Вова Зе ты и дальше будешь молчать по поводу "телемоста"?
ПОЧЕМУ ОНО С 2008 ГОДА ДЕЙСТВОВАЛО ????