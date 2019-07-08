EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 За рубежом
  722  18
Все про:Грузия (3595) Россия (73250) авиасообщение (454)

 Авиасообщение РФ-Грузия полностью прекращено

8 июля, из Тбилиси в Москву выполнен последний авиарейс, закрывающий полетную программу между Грузией и Россией.

Об этом сообщает ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893, вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию еще 7 июля. Из России же в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Читайте также: Евросоюз призывает Россию возобновить полеты в Грузию

Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, обозвав его "пи#дой".

Источник: https://censor.net.ua/n3136198
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да полно по Киеву рассекает машин с номерами сок..

И всем пох, я увижу стоящее, гвоздиком пройдусь...
 показать весь комментарий
 
с Украиной у рашки тоже нет авиасообщения....ниче выживаем...
 показать весь комментарий
 
 
да нормально живем
а вот при Овоще - выживали
 показать весь комментарий
 
 
c 1 июля 2019 прекращена торговля автомобилей из раши в Украину.
 показать весь комментарий
 
та уже давно машины с рашки не растаможивают
 показать весь комментарий
 
Класс！ Целая страна без винторогов. Рай для туристов.
 показать весь комментарий
 
 
А как же быть остальным свинорусам, которых Х.у.й.ло оставило в Грузии? Неужели на копытах пешком через границу?
 показать весь комментарий
 
Посмотрим какое количество ватников есть в Грузии, которые сейчас начнут кричать что нельзя ссориться с РФ потому что туризм страдает и лавочники не смогут продавать русским гостям шашлыки и хинкали и сдавать номера гостиниц.
Вай-вай!
 показать весь комментарий
 
Вот так надо во время войны себя вести!
А не присмыкаться!
Вова Зе ты и дальше будешь молчать по поводу "телемоста"?
 показать весь комментарий
 
Не пугай его . Он и так боится выйти к людям .
 показать весь комментарий
 
Отлично ! Хочу поехать в Батуми . Ценю отдых без русской ваты .
 показать весь комментарий
 
 
ПАРАХАБОТА видно сразу , толко у них есть грошы по безвису кататся по курортам
 показать весь комментарий
 
меня удивлет другое
ПОЧЕМУ ОНО С 2008 ГОДА ДЕЙСТВОВАЛО ????
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАвиасообщение РФ-Грузия полностью прекращено
 
 
 
 
 
 вверх