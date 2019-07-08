 В течение прошедшей недели на водоемах Украины погибли 47 человек, во время пожаров - 31, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых погибли 5 человек и пострадал 1 человек.

С начала недели зарегистрированы 2 тыс. 893 чрезвычайных события. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 49 человек.

Ликвидированы 2 тыс. 504 пожара, спасены на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 557 зданий и 48 ед. техники. На пожарах погиб 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 10 млн. 993 тыс. грн.

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В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 227 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 9 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 47 человек.