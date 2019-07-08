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 Общество, За рубежом
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Все про:Грузия (3595) Путин (24891) телевидение (537)

 "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину

Грузинская телекомпания "Рустави-2" ночью в понедельник временно прекратила вещание из-за акции протеста, продолжающейся перед ее офисом в связи с нецензурным высказыванием журналиста Георгия Габуния в адрес российского президента Владимира Путина в эфире.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", телекомпания объяснила приостановление вещания тем, что МВД Грузии не смогло обеспечить безопасность журналистов, ведь в ходе акции протестующие бросали различные предметы в здание телекомпании и угрожали ворваться внутрь, говорится в заявлении.

"Мы пошли на этот крайний шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности. Мы призываем правительство выполнить обязательства, установленные законом, и гарантировать безопасность всех сотрудников Рустави-2", - говорится в заявлении канала.

Перед прекращением эфира гендиректор телекомпании Ника Гварамия осудил поведение журналиста и пообещал наказание, но высказал мнение, что протесты под каналом - "это не спонтанная акция, а акция, организованная властями".

Участники митинга требуют увольнения из "Рустави-2" гендиректора и журналиста Габуния, а также возбудить уголовное дело.

В то же время МВД Грузии заявило о готовности обеспечить безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурное обращение ведущего к Путину. МИД Грузии назвал использованные высказывания провокацией, "направленной на углубление и без того сложной ситуации в грузино-российских отношениях".

Напомним, что телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния в эфире авторской программы "Посткриптум" на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с нецензурной бранью.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136193
 
 
 Топ комментарии
 
Грузины, что за путена штоли? какие митинги перед каналом, митинги за то что бы кацапов еще больше матом крыли или что?
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"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант"
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Представьте такую вот ситуацию: к вам в вашу 3-комнатную квартиру вломился дальний родственник из раски-педераски - бандит-алкаш-наркоман, вселился в одну из комнат, разбил всю мебель и посуду, разгромил кухню, засрал санузел, засцал коридор, все разгромил, избил ваших детей и жену в пьяном угаре, а потом, через 5 лет заявляется к вам с бутылкой водкой и с ехидной улыбочкой приглашает на вашу же разбитую кухню поговорить с вашей семьей "по-братски"и по душам и наладить отношения!!!
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Грузины, что за путена штоли? какие митинги перед каналом, митинги за то что бы кацапов еще больше матом крыли или что?
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а что не ясно... у нас защитников рЮського мира как дерьма... от этих тварей так не избавишься просто... тут целые города ...вот например тот же харьков
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В Харькове ваты было процентов 50 %. Но после переезда огромного количества переселенцев с донбасса у нас ваты стало где-то 60%.
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30
ДЕКАБРЯ 2022 ГОД 100 ЛЕТ КАК ПО ВТОРОМУ- КРУГУ пройдет реинкарнация
"У нас немає можливості працювати, а журналісти зараз у небезпеці", - в Грузії канал припинив мовлення після образ і матюків на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 6867

СССР..
кто забыл…. посмотрите в Гугл Википедии что случилось 30 декабря 1922
года...История любит повторяться увы это факт но в виде трагедии или фарса.... не
дай БОГ…. но похоже к этому все идет....
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они еще придут телемост защищать. медведчук оплатит. главное это столкновения
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У Грузії.. При владі поки що при владі.. Своя свиня Парашенко (((але це тільки поки що
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Думаєте там скоро з'являться свої "Дзебіли"?
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Порошенко никогда не заискивал перед путиным, а вот зеленый тип уже начал это делать
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Никогда никогда не заискивал "У нас немає можливості працювати, а журналісти зараз у небезпеці", - в Грузії канал припинив мовлення після образ і матюків на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 9177
"У нас немає можливості працювати, а журналісти зараз у небезпеці", - в Грузії канал припинив мовлення після образ і матюків на адресу Путіна - Цензор.НЕТ 4355
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Як разу Грузії такий як Янек зараз. Від імені Порошенко рашиків та маросів тіпає сильніш за Бандеру!
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Більшість грузин голосують за нинішню владу. А нинішня влада пропуйловська.
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Там тоже проживают этнические русские, т.е. 5-я колонна.
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Я тоже русский , но это не мешает мне быть патриотом Украины . А ещё в Украине живут армяне , татары , грузины , азербайджанцы , евреи , .... Среди них большинство патриотов .
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Грузию единой сделала Россия после того как Грузия много лет просила Россию объединить её и взять под покровительство. До этого момента Грузия вообще не существовала как единое государство. Причиной для объединения стало "письмо на коленях" которое привез в Москву более 200 лет назад князь Георгий кажется, подписано он было многими князьями. Только постоянно разжигемая внутри Грузии национальная ненависть привела к распаду и начали это сами грузины с девизом "Грузия для грузин". Так что деточка безмозглая, пятая колонна это не русские которые воевали и воюют с россиянами, пятая колонна это вы, тупые тролли которых просто купили политики. Яркий пример националист Махницкий, генпрокурор Украины которые вместе укрпеления страны просто сидел и воровал, и загнал Украину под медвечуков и мародеров.
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Читал, в Украине за мат могут и в тюрьму посадить. Ти правда?
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Нет, не правда. Этот закон Рада не примет никогда)
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Тогда 90% населения надо посадить . Останутся те , кто еще не научился говорить .
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Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог" "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину - Цензор.НЕТ 7505 https://censor.net.ua/news/3135563/minzdrav_matyukatsya_polezno_dlya_zdorovya_slova_na_b_povyshayut_bolevoyi_porog
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Интересно, что там за кексы собрались... "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после оскорблений и мата в адрес Путина - Цензор.НЕТ 5619 Вот не верю (голосом Станиславского) в приступ народной любви к козломордым. Не верю! "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после оскорблений и мата в адрес Путина - Цензор.НЕТ 4571
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А там есть РПЦ? Вот и ответ шо за кексы. А с кексами и лапти.
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грузины хотят кацапских денег от туристов. по ним здорово увалило закрытие авиаперелетов и поездок в Грузию.
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Представьте такую вот ситуацию: к вам в вашу 3-комнатную квартиру вломился дальний родственник из раски-********* - бандит-алкаш-наркоман, вселился в одну из комнат, разбил всю мебель и посуду, разгромил кухню, засрал санузел, засцал коридор, все разгромил, избил ваших детей и жену в пьяном угаре, а потом, через 5 лет заявляется к вам с бутылкой водкой и с ехидной улыбочкой приглашает на вашу же разбитую кухню поговорить с вашей семьей "по-братски"и по душам и наладить отношения!!!
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это их местные опоблоковцы буянили ? "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после оскорблений и мата в адрес Путина - Цензор.НЕТ 2329
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"Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант"
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Банальная провокация. "Сплотимся вокруг нашего Царя, а то его забижають !"
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непонятно, что это за публика нападает на телеканал? И где же патриотичные грузины? Впрочем если вспомнить,что во время грузино-росс. войны груз. армия разбежалась
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Грузины гоните из власти кремлевских п##арастов!
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Я так понял, все те кто пришёл на акцию протеста, пришел в поддержу моржовой *****? И много ль таковых в Грузии?
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Вообще то:

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Путина в эфире.
В эфире телеканала сейчас транслируют передачу «Доброе утро, Грузия!». Компания не выпускала официальных заявлений по поводу продолжения работы.(с)
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Если в Грузии 5% ваты / понятное дело цифра с потолка / и эту вату власть организовывает то у нас есть более менее точная цыфра 73% ватоголовых . Так вот их зевласть скоро организует и будем мы это иметь в Укрвине .
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я не устану повторять, что 73% с 64% проголосовавших, а это даже НЕ половина жителей Украины
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А у нас шо не то саме...
При владі одні підстилки медведчука !
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Це шо? гризунські ватнікі прямо в Тбілісі пікєтіруют патріотичний канал???
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головне, процес пішов...... , наразі, рашапоїдну срань ідентифікують в інформаційному просторі.
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Прокацапские титушки распоясались не только в Грузии а и в Украине , а ведь я говорил и предупреждал ,что только мёртвый враг не представляет угрозы а так иуду вольно шастают у нас в тылу и делают практически всё,что хотят ,если мы хотим потерять страну то будем на это и дальше взирать и плевать в потолок а если не хотим стать чужими в своей стране то положим этому бардаку конец !
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Так там "протестують" 4 десятки "тітушек" Іванішвілі. Проблема в тому, що вони вдаються до ************ дій і погроз, а поліція, керована в Грузії міністром МВД - громадянином Росії (!!!), іх не чіпає, і взагалі не звертає уваги на порушення громадянського порядку. От коли захищали владу, то тут вони не стримували себе - стріляли прямо в натовп, вибиваючи очі і ламаючи носи і голови. В Грузії окупаційна влада, і те саме мали б і ми, якби залишився Порошенко - повний аналог Іванішвілі, обидва фальшиві "олігархи" з грошима *****....
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Рустави-2 это тот канал, который вывел на чистую воду сывочолого агента КГБ Лолиту? Так это ж типичные агенты кремля
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину
 
 
 
 
 
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