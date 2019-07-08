 "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", телекомпания объяснила приостановление вещания тем, что МВД Грузии не смогло обеспечить безопасность журналистов, ведь в ходе акции протестующие бросали различные предметы в здание телекомпании и угрожали ворваться внутрь, говорится в заявлении.

"Мы пошли на этот крайний шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности. Мы призываем правительство выполнить обязательства, установленные законом, и гарантировать безопасность всех сотрудников Рустави-2", - говорится в заявлении канала.

Перед прекращением эфира гендиректор телекомпании Ника Гварамия осудил поведение журналиста и пообещал наказание, но высказал мнение, что протесты под каналом - "это не спонтанная акция, а акция, организованная властями".

Участники митинга требуют увольнения из "Рустави-2" гендиректора и журналиста Габуния, а также возбудить уголовное дело.

В то же время МВД Грузии заявило о готовности обеспечить безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурное обращение ведущего к Путину. МИД Грузии назвал использованные высказывания провокацией, "направленной на углубление и без того сложной ситуации в грузино-российских отношениях".

Напомним, что телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния в эфире авторской программы "Посткриптум" на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с нецензурной бранью.

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