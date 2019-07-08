 "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", телекомпания объяснила приостановление вещания тем, что МВД Грузии не смогло обеспечить безопасность журналистов, ведь в ходе акции протестующие бросали различные предметы в здание телекомпании и угрожали ворваться внутрь, говорится в заявлении.
"Мы пошли на этот крайний шаг, потому что у нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности. Мы призываем правительство выполнить обязательства, установленные законом, и гарантировать безопасность всех сотрудников Рустави-2", - говорится в заявлении канала.
Перед прекращением эфира гендиректор телекомпании Ника Гварамия осудил поведение журналиста и пообещал наказание, но высказал мнение, что протесты под каналом - "это не спонтанная акция, а акция, организованная властями".
Участники митинга требуют увольнения из "Рустави-2" гендиректора и журналиста Габуния, а также возбудить уголовное дело.
В то же время МВД Грузии заявило о готовности обеспечить безопасность телекомпании и каждого ее сотрудника.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурное обращение ведущего к Путину. МИД Грузии назвал использованные высказывания провокацией, "направленной на углубление и без того сложной ситуации в грузино-российских отношениях".
Напомним, что телеведущий грузинского канала "Рустави 2" Гиоргий Габуния в эфире авторской программы "Посткриптум" на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину с нецензурной бранью.
ДЕКАБРЯ 2022 ГОД 100 ЛЕТ КАК ПО ВТОРОМУ- КРУГУ пройдет реинкарнация
СССР..
кто забыл…. посмотрите в Гугл Википедии что случилось 30 декабря 1922
года...История любит повторяться увы это факт но в виде трагедии или фарса.... не
дай БОГ…. но похоже к этому все идет....
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание, которое было прекращено ночью 8 июля из-за нецензурной брани в адрес президента России Путина в эфире.
В эфире телеканала сейчас транслируют передачу «Доброе утро, Грузия!». Компания не выпускала официальных заявлений по поводу продолжения работы.(с)
При владі одні підстилки медведчука !