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 На саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов о сотрудничестве, - постпред Точицкий

Постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий анонсировал подписание пяти документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем на саммите Украина-ЕС.

"Будет пять документов", - сказал Точицкий на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в частности, документы будут касаться программ технического сотрудничества в части выполнения Cоглашения об ассоциации с ЕС, а также децентрализации и борьбы с коррупцией.

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Кроме того, в планах - подписание документа о работе над инфраструктурными проектами на Донбассе.

"ЕС направил группу экспертов, которые проехали от Мариуполя до Запорожья и предложили проектную сумму 10 млн на инфраструктурные проекты, открытие специального офиса ЕС в Мариуполе", - рассказал Точицкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3136192
 
 
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а также децентрализации и борьбы с коррупцией. Источник: https://censor.net.ua/n3136192
Головного корупціонера, який в штатах лярдами бакси відмивав, посадять?
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Чому ви такі злі? Всього то 470 млрд доларів, 13 річних бюджетів України На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів про співпрацю, - постпред Точицький - Цензор.НЕТ 5556
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите Украина-ЕС будут подписаны 5 документов о сотрудничестве, - постпред Точицкий
 
 
 
 
 
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