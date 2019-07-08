 Телемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"

Об этом говорится в заявлении NewsOne, передает Цензор.НЕТ.
""Надо поговорить"- это телемост между обычными людьми Украины и России без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращением войны. Newsone делает этот шаг 12 июля", - говорится в сообщении.
В канале добавили, что сотрудники телеканала считают "своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России".
"Мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - рассказали в NewsOne.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
мышебратья.
К е*еням Медведчука и его журна*люхами. Каждую тварь из журна*люх мудведчуковских запомнить и в ростов. За предательство. Лишить все медведкинские каналы лицензии. Сжечь к чертям аппаратуру.
Почему коленопреклонный Зе молчит? Включите ему интернет. Если это х*йня произойдет, не будет Украины.
Подставные лица из когорты кгбистов
Они оккупаеты.
А торговать????
Медведчук розплатився з Порошенком перетворенням цих телеканалів під час виборів на рупор пропрезидентської пропаганди. Доходило до абсурду, коли одночасно 112 транслював наживо виступи самого Порошенка та його дружини з різних місць під час виборчого туру. А тепер за це розплачується вся країна.
Зараз Медведчук грає на підвищення ставок. Коли будь-яке рішення влади працює на його користь. Заборонять програму - покаже себе жертвою. Не заборонять - покаже слабкість влади.
А, тим часом, звернення Верховної Ради до РНБО щодо санкцій на канали 112 та "Ньюсван" все ще не розглянуто."""""
Народ должен сорвать (обосрать) трансляцию, устроив мирную демонстрацию с соответствующей наглядной агитацией. Ведущих канала, с камерами и микрофонами, в толпу и пусть рассейско-касапские нацисты узнают, шо о них реально думает украинский народ.
2 год ·
Про міст.
Ідея телемосту невипадкова. Це не передвиборчий епізод, а нова російська стратегія.
З 2014 року Росія програвала інформаційну війну на двох із трьох важливих для неї фронтах: в Україні та світі. Її меседжі- «адіннарод», «переворот і захоплення влади фашистською хунтою» спрацьовували лише на внутрішньоросійському просторі.
Натомість український наратив про війну як захист рідної землі від агресорів та окупантів домінував в Україні та світі.
Тому вдавалося тримати високий рівень мобілізації громадян країни та утримувати міжнародну солідарність проти Росії.
Кремль зрозумів це і пішов на зміну наративу.
Новий зазвучав по-іншому: «війни немає», «нормальні люди зможуть домовитися», «треба усунути від впливу радикалів, зацікавлених у війні».
І він починає спрацьовувати не лише в Росії, але й на двох інших важливих фронтах.
Українці обирають президентом речника (свідомого чи ні, немає значення) нового російського наративу.
Європа і світ готові скористатися нагодою, аби зупинити економічно незручне для них протистояння з Росією.
Тому знов нагадаю - виграти цю війну можна тільки усвідомивши, що вона триває. Так ми побачимо: міст через наш оборонний рів будують не друзі, які просяться в гості.
Пока Порошенко и Медведчук на свободе провокации будут продолжаться ! Зеленскому надо отреагировать на Телемост на опережение. Иначе сегодня соберётся порохоботня , состряпают вид разгрома канала, чтобы Пэдро заявил как он и его сторонники предотвратили российский реванш.
2. с ****** вазелин хочет говорить посредине
3. главой одной из ОДА на западной Украине вазелин назначил человека ахметова
но виноват все равно порошенко