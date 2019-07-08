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 Политика Украины, Общество
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Все про:СМИ (3191) телемост (6) Newsone (22)

 Телемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"

Телеканал "NewsOne" заявил, что телемост с российским пропагандистским каналом "Россия 24" будет "между обычными людьми Украины и России без политики".

Об этом говорится в заявлении NewsOne, передает Цензор.НЕТ.

""Надо поговорить"- это телемост между обычными людьми Украины и России без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращением войны. Newsone делает этот шаг 12 июля", - говорится в сообщении.

В канале добавили, что сотрудники телеканала считают "своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России".

"Мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", - рассказали в NewsOne.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136191
 
 
 Топ комментарии
 
а на Донбассе стреляют тоже обычные люди, а не политики....
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Юрист медведчук и его шавки проспали новость о том, что трансляция "россии 24" запрещена в Украине?
ЛЮБЫХ его продуктов, с "простыми" или "непростыми" людьми.
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Почему всё это есть в воюющей стране? Это издевательство или унижение? Что это за х*йня?
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та щас. если такой телехвост и случится. то в студии будут сидеть хорошо подготовленные мертвечуком люди, которые будут петь про ущемления хунты и про адиннарот.
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А по хлебалу смердечук и эти ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ не хотят? А то ПОГОВОРИТЬ мы можем...
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Че так все взбудоражились,вам мира не хочется? Тогда идите на передовую,а не на диваах задницы протирайте.
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А ты в Штатах, я вижу, уже "устал" от войны?
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Я так понимаю , "обычные люди" будут все из ФСБ ... может еще обычного Гиркина позовут или обычного Безлера ...
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а с нашей стороны, типа на улице первых попавшихся позовут. ага.
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по правде сказать, 73% зе массы сильно смахивают на 86% населения рашки, которое поддерживает Пуйла.... Может им и вправду есть что обсудить , например сериал "Сваты" ....

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если запретим пид@рюги потом будут верещать что "украинские власти боятся мирных диалогов" и пр . Надо бы было этот обыграть на свою сторону, организовать телемост на дургом канале, пригласить туда нужных людей вроде Полтавы только очень злых и показать ************ что о них тут думает "простой народ", чтобы др ****** дошло наконец, куда они могут засунуть свое "мышибратья".
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А тебя колышет, что эти рассйско-нацистские гандоны будут булькать об Украине?
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Всех должно колыхать, когда на этом телемосту будут специалисты промывать мозги и даже действительно патриотам Украины, которые обязательно заинтересуются этим телемостом...
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Читай внимательно посты, а то несешь пургу невпопад.
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На раше обычных людей в эфиры не пускают. Гебнявые шестёрки - это да. Хватит пудрить мозги. Мертвечуковское быдло тоже проявит себя в наилучшем виде. Увидим это действо -
мышебратья.
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Дык однозначно. Простых людей со стороны паРаши там не будет, а вот с нашей стороны мертвечуки наберут простых людей, что бы те не могли вовремя ориентироваться и правильно отвечать. И будет раися полностью права. Да и не может это быть нормальным диалогом, это будет отрежисированное шоу. Кто будет со стороны Украины? Канал пророссийского олигарха? Тогда результат понятен. Россия будет разговаривать с росссией.
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Коктели Молотава для нюсван уже подготовили?
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Вот это тоже не надо. Хватит давать пищу для картинок мордора. С-14, с корчинским братчиками - такие же провокаторы, как и мертвечуковские. Лучше плакаты и побольше, с убийственными доказательствами рашисткого братства.
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да да да только плакаты! они почитают и сразу же покаются
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В голове не укладывается... С кем и о чем нам, украинцам, надо разговаривать с убийцами и ворами. О чем, бл*дь, нам надо разговаривать. Вы ролик этот позорный видели? Прям, ****, евровидение...
К е*еням Медведчука и его журна*люхами. Каждую тварь из журна*люх мудведчуковских запомнить и в ростов. За предательство. Лишить все медведкинские каналы лицензии. Сжечь к чертям аппаратуру.
Почему коленопреклонный Зе молчит? Включите ему интернет. Если это х*йня произойдет, не будет Украины.
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обычные идиоты ...таких много ...без политики без мозгов ...без понимания происходящего ...с таких и спросить нечего ...
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НьюсІван заговорило про діалог "с обичнимі людьмі". А кацапи , які воюють на Донбасі - "люді нєобичниє"? Такі ж "обичнимі", як і ті, міст з якими пропонує НьюсІван. "Обичниж люлі", які "обично" ******* халяву і патологічно не ******* працювати. Вони теж беруть "обичную" іпотеку, для понашення якої мити у Польщі унітази не хочуть. Тому їдуть в "обичную командіровку" на Донбас, у Сирію, у Венесуела, де займаються "обичнимі" справами - вбивствами, грабежами, руйнуванням інфраструктури. НьюсІвану потрібно влаштовувати телемости з "необичнимі" росіянами, які протестують проти політики Кремля, виходячи на одиночні пікети з синьо-жовтими прапорцями. Їх, правда дуже мало. Але цв'і люди хоча б не є нашими ворогами
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ПАТРИОТИКИ, берите автоматы, бросайте КЛАВУ. СБОР возле студии, жду с нетерпением и как повалим, как повалим, аж до Тихого океана. ПАМПЕРСЫ НЕ БРАТЬ.
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везу повну машину старих покришок....вже знаю де буду вивантажувати... Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne - Цензор.НЕТ 794
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Это те "обычные", кого собирают на массовку Скабеевой за небольшую денюшку Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne - Цензор.НЕТ 4641
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Та знаем мы ихних обычных людей
Подставные лица из когорты кгбистов
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""Надо поговорить"- это телемост между обычными людьми Украины и России без политики" Источник: https://censor.net.ua/n3136191 Хорошо, Мертвечук, согласен... Тогда пусти нас, "обычных" людей, в свою студию и дай нам высказать маскалям всё, что мы о них думаем. Без твоей "ватной" публики. Я думаю будет весело, во всяком случае, рейтинг программе обеспечен. А сколько ты всего услышишь "нового" конкретно в адрес тебя и кума! Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne - Цензор.НЕТ 5539 Телеміст із каналом Кисельова - це ефір зі звичайними людьми без політики, - канал Медведчука NewsOne - Цензор.НЕТ 8736
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Типичная Путинская схема- купить канал ТВ, найти сочувствующих (сторонников), под лозунгами "мира" кинуть под ТАНКИ, наблюдая и комментируя происходящее камерами другого канала (112).
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Считаю, что президент должен придти на телемост и начать зачитывать фамилии и имена украинских воинов, погибших на русско-украинской войне вчера, позавчера... и так продолжать перечислять погибших героев, всех до последнего солдата (или до окончания телемоста).
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Да не, не эффективно... У них (Слава ЗСУ!!!) теж е кого перечислювати.
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У преЗедента, похоже, - другие планы, если он закатил истерику потому, что Климкин в ноте ответил - выполняйте решение трибунала...
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Так і бачу - 1943 рік, радіоміст Мюнхен - Ленінград. Теми для обговорення - життя у блокадному місті та капітуляція Паулюса. І ні якої політики, в студіях звичайні громадяни.
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Можна подумати що, кацапські палії лізуть через кордон при повному параді з посвідченями ГРУ та ФСБ
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О! Как же важно нам услышать без политики этих простых рассийских людей псковцев, рязанцев и бурятцев!!! И какие шаги как они щитают должна сделать Украина чтобы у неё настал мир!!!
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Политика от греческого "полис"- город, городское управление, медведпутало не киздело бы!
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Говорить с росиянами нельзя.
Они оккупаеты.
А торговать????
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"""4 жовтня 2018 року Верховна Рада звернулася до Ради безпеки на чолі з президентом Порошенком накласти санкції на телеканали 112 та "Ньюсван". Президент Порошенко втратив повноваження 20 травня 2019 року, тобто через сім з половиною місяців (!), але санкції накладено не було.
Медведчук розплатився з Порошенком перетворенням цих телеканалів під час виборів на рупор пропрезидентської пропаганди. Доходило до абсурду, коли одночасно 112 транслював наживо виступи самого Порошенка та його дружини з різних місць під час виборчого туру. А тепер за це розплачується вся країна.
Зараз Медведчук грає на підвищення ставок. Коли будь-яке рішення влади працює на його користь. Заборонять програму - покаже себе жертвою. Не заборонять - покаже слабкість влади.
А, тим часом, звернення Верховної Ради до РНБО щодо санкцій на канали 112 та "Ньюсван" все ще не розглянуто."""""
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Ой, да ладно... Порошенко выкинул Саакашвили из Украины, лишив гражданства, и не сильно переживал, шо скажут в Европе А в Явропе никуя и не сказали.
Народ должен сорвать (обосрать) трансляцию, устроив мирную демонстрацию с соответствующей наглядной агитацией. Ведущих канала, с камерами и микрофонами, в толпу и пусть рассейско-касапские нацисты узнают, шо о них реально думает украинский народ.
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Одни агенты ФСБ поговорят с другими - это диалог Украины с Россией??
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Вова, еп твою... не молчи, делай, шо нибудь! Медведчука и его пистобратию тебе уже не простят.
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НК и ПС не занимаются профилактикой с ватниками абсолютно.Пустили всё на самотёк.А как хорошо проводили.Сейчас перед выборами ,особенно по мажоритарке.Вот у меня на Немышле в Харькове баллотируется и победит( продвигает Гепа) откровенный сепаратист Золотарёв.Его папа в свое время был областным комсомольским вожаком в Харькове.Потом захватил ,,Южкабель" и более 25 лет хозяйничает.Родом с Белгородчины.Бесменный депутат горрады,в областную Раду протолкнул сына,а теперь -при поддержке Гепы -во ВРУ от ОБ. Южкабель -оао.Папа с сыном открыли завод- двойник в Белгороде и выполняют военные заказы орды.Может переписали на тамошних родственников.Но это их ватную суть не меняет.
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Нужно так: Украине быстренько захватить Кубань, отжать Сочи и быстренько мирится. Что на это скажут Путин и ко?
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Volodymyr Viatrovych
2 год ·

Про міст.
Ідея телемосту невипадкова. Це не передвиборчий епізод, а нова російська стратегія.

З 2014 року Росія програвала інформаційну війну на двох із трьох важливих для неї фронтах: в Україні та світі. Її меседжі- «адіннарод», «переворот і захоплення влади фашистською хунтою» спрацьовували лише на внутрішньоросійському просторі.
Натомість український наратив про війну як захист рідної землі від агресорів та окупантів домінував в Україні та світі.
Тому вдавалося тримати високий рівень мобілізації громадян країни та утримувати міжнародну солідарність проти Росії.
Кремль зрозумів це і пішов на зміну наративу.
Новий зазвучав по-іншому: «війни немає», «нормальні люди зможуть домовитися», «треба усунути від впливу радикалів, зацікавлених у війні».
І він починає спрацьовувати не лише в Росії, але й на двох інших важливих фронтах.
Українці обирають президентом речника (свідомого чи ні, немає значення) нового російського наративу.
Європа і світ готові скористатися нагодою, аби зупинити економічно незручне для них протистояння з Росією.
Тому знов нагадаю - виграти цю війну можна тільки усвідомивши, що вона триває. Так ми побачимо: міст через наш оборонний рів будують не друзі, які просяться в гості.
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Пока Порошенко и Медведчук на свободе провокации будут продолжаться ! Зеленскому надо отреагировать на Телемост на опережение. Иначе сегодня соберётся порохоботня , состряпают вид разгрома канала, чтобы Пэдро заявил как он и его сторонники предотвратили российский реванш.
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Оливия‏ @olivia88877 2 ч.2 часа назад

Пока Порошенко и Медведчук на свободе провокации будут продолжаться ! Зеленскому надо отреагировать на Телемост на опережение. Иначе сегодня соберётся порохоботня , состряпают вид разгрома канала, чтобы Пэдро заявил как он и его сторонники предотвратили российский реванш.


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Розмову між "обычными людьми" зовсім не обов'язково проводити публічно. Хто хоче поговорити, знайде співрозмовника сам. Телеміст - це форма психологічного впливу на аудиторію. А що стосується припинення війни, тобто російської агресії щодо України, - тут нема про що дискутувати. Російські збройні формування просто повинні бути виведені з території України. Після цього українці, що знаходяться по обидва боки лінії розмежування, самі домовляться про подальше життя.
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Вовчик, пора вязать Порошенко. Этот жлобярский гад никому не даст спокойно жить. Медведчук, Путин, Ахметка и пр. - это все его лучшие дружбаны, убивающие Украину. **** ты с ними цацкаешься? Народ бажае свята!
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1. кум медведчука идет в ВР по списку слуги урода
2. с ****** вазелин хочет говорить посредине
3. главой одной из ОДА на западной Украине вазелин назначил человека ахметова

но виноват все равно порошенко
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Даже если это правда, то это всё психологический приёмчик, чтобы потом говорить: "Вот видите - обычные сантехники и таксисты и в срашке и в Украине - против войны! Давайте дружить! Одинарот! Мышебратья!".
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Хочу обратиться к ванньюсовским бл...ям.Вы гниды хоть на одних похоронах наших бойцов были,твари?Вчера погиб боец.Вот поедьте и поговорите о мире с его родственниками.Объясните матери,что это не ВАШИ русские его убили.Голованоыв это вообще редкостная мразь.ВАННЬС,зик,112 со всем штатом - ЧЕМОДАН,ВОКЗАЛ,МОКША!Журналюги,операторы,сценаристы,все кто примет участвие в этом шабаше - таие же скуды как и сепарасты.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелемост с каналом Киселева - это эфир с обычными людьми без политики, - канал Медведчука "NewsOne"
 
 
 
 
 
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