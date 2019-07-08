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 Политика Украины
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 В проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ, - постпред Точицкий

В проекте подготовленной по итогам саммита совместной декларации лидеров Украины и Европейского Союза были учтены почти все пожелания Украины, в частности, по санкциям против РФ.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"99% пожеланий украинской стороны были учтены. Это касается и территориальной целостности, санкций по отношению к государству-агрессору, включая также и возможные санкции за недавнюю паспортизацию", - сказал Точицкий на брифинге в Киеве в понедельник.

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По его словам, ЕС идет на то, чтобы расширять интеграционные пожелания Украины в части объединения в будущем энергетических рынков, интегрирования цифровых рынков. "Мы получили позитивные сигналы по интеграции в энергетический рынок и у нас есть первые выводы по цифровой интеграции", - добавил Точицкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3136190
 
 
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В ответ на сакции, компенсацией для россии студия квратлал 95 выпустит седьмой сезон сватов!!!
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... В проекте совместной декларации ...майбуть електрика витрачена на друкування цього "документу" вартує набагато більше його змісту
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ проекте совместной декларации лидеров Украины и ЕС учтены пожелания Украины по санкциям против РФ, - постпред Точицкий
 
 
 
 
 
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