 Прошу прекратить истерику. Работаем над решениями, - секретарь СНБО Данилюк прокомментировал телемост с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.
"Надо поговорить? Ну-ну. Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами.
Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции Президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес", - написал он.
По словам Данилюка, является очевидным, что Медведчук делает это не как хобби: "Строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России".
"Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - резюмировал он.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
https://censor.net.ua/photo_news/3131054/***********************************************************************
Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны. Newsone делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!", - заявляет канал
Должны реагировать СНБО и СБУ.
Или я что-то пропустил?
Пока копняков не надают, делаешь вид, что ничего такого ... не происходит.
мы... работаем... над... решением...
Недопуск президента Зеленского на борт канадского военного корабля в Одессе был осуществлен по прямому указанию премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
Торговать -- можно...
Зазеркалье какое-то...
Брехня!
Брехня!
А вот правда! Деньги Коломойского
https://censor.net.ua/photo_news/3131054/***********************************************************************
И очень интересный коментарии про Липецкую фабрику Пороха, которую можно сравнить с туалетом на улице!!!
Разуй глазки, мертвечуковские людишки уже двигают в Раду от "Хуцпы удода"...
В четверг, 4 октября 2018 года, Верховная Рада проголосовала за внесение на рассмотрение СНБО предложение санкций против каналов NewsOne и 112.
вчерашние эскапады вазелина - единственное исключение появления его на условном рабочем месте за 1.5 месяца работы. нормально.... главное не переработать и не получить депрессию. страшно представить что в депресухе начнет чудить новая командА
Увійшов у роль Допкіна.
В самую точку, именно Поросенко позволил своему корешу набрать силу а теперь громче всех кричит о зраде ради пиара.