 Прошу прекратить истерику. Работаем над решениями, - секретарь СНБО Данилюк прокомментировал телемост с РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook.

"Надо поговорить? Ну-ну. Сравнивать это недоразумение с мостом "США-СССР" в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевскую пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами.

Прошу прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции Президента способствовал усилению позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на тех же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсный бизнес", - написал он.

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По словам Данилюка, является очевидным, что Медведчук делает это не как хобби: "Строительство незаконных "мостов" уже становится специализацией России".

"Мы как сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - резюмировал он.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".