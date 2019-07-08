 В Киеве начался саммит Украина-ЕС: обсудят выдачу оккупантами паспортов на Донбассе и ситуацию в Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net"

Ожидается, что на саммите будут даны заверения в неизменности избранного однажды курса на поддержание и укрепление сотрудничества Украина-ЕС. Это первый саммит после негативного прецедента в отношениях Украина-Европа: на днях в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовали за возвращение делегации РФ без выполнения Москвой каких-либо условий по Украине.

Украину представит президент Владимир Зеленский, ЕС - глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

В то же время в представительстве ЕС добавили, что лидеры обсудят и перспективы отношений между ЕС и Украиной и новые шаги по внедрению Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли.

Одной из главных тем обсуждений станет паспортизация оккупантами населения захваченных районов Донбасса, а также кризисная ситуация в Азовском море. Традиционно речь пойдет о внедрении реформ национального масштаба, в частности по борьбе с коррупцией.

Напомним, что во время встречи главы Украинского государства Владимира Зеленского с президентом Европейского совета Дональдом Туском 5 июня в Брюсселе было подтверждено, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

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