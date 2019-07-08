 Верховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая

Об этом в своем Facebook сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает Цензор.НЕТ.
"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.
Вместе с тем, информации о данном решении от Верховного суда пока что нет.
Как сообщал УНИАН, суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий. Соответствующий иск подала "Аграрная партия Украины". Поводом для этого стало то, что партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили присвоили 22-й номер в бюллетене без жеребьевки. Центризбирком подал апелляцию на решение админсуда о повторной жеребьевке.
Уговариваю всех своих знакомых не спать, а пойти и проголосовать обязательно!
Чем больше людей проголосует - тем лучше, тем сложнее сфальсифицировать, тем быстрее закончится это наследие совка.
============================================================
А если серьезно, то про нормальные суды на ближайшие годы можно забыть.
Уже в первые месяцы правление зе понятно, что суды опять стали карманными для отдельных лиц.
Это касается и конституционного суда...
Вы сделали это разом...