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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
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 Верховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая

Верховный Суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий.

Об этом в своем Facebook сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает Цензор.НЕТ.

"Все же есть справедливость! Мы выиграли Верховный! Выборам 21 июля быть!", - написала Бернацкая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В случае пережеребьевки будет невозможно своевременно напечатать нужное количество бюллетеней и доставить их на участки, - ЦИК

Верховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая 01

Вместе с тем, информации о данном решении от Верховного суда пока что нет.

Как сообщал УНИАН, суд обязал Центральную избирательную комиссию провести пережеребьевку партий. Соответствующий иск подала "Аграрная партия Украины". Поводом для этого стало то, что партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили присвоили 22-й номер в бюллетене без жеребьевки. Центризбирком подал апелляцию на решение админсуда о повторной жеребьевке.

Источник: https://censor.net.ua/n3136185
 
 
 Топ комментарии
 
Верховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая

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Верховний Суд скасував повторне жеребкування партій, - секретарка ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 8836
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эх, аграрии, не вышло. а ведь так хотелось поддержать саботаж, устроенный рыгами и барыгами. идите картошку копать.
Верховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 360
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Інтелект в суддів раптом виявився, чи президента перелякалися?
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Он не бедный а бедный будеш ты,а чего ты радуешся или ты ватник?уже валить не будет на кого,парламент будет ЗЕбильный,и тогда скорость падающая в пропасть ускорится
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А при срыве выборов или после переголосовки он не будет ЗЕбильным? Он будет таким по любому и это следствие деятельности главной шестерки ху йла - хряка-мародера.
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ага и дергающегося в припадке клоуна..как бы ины нет.... О да Рада ******** будет..это точно....
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Я радуюсь выборам и возможности вынести на помойку прогнившую систему клептократов
Уговариваю всех своих знакомых не спать, а пойти и проголосовать обязательно!

Чем больше людей проголосует - тем лучше, тем сложнее сфальсифицировать, тем быстрее закончится это наследие совка.
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Но ты же видиш что Зе не лучше как и порох,хотя я против пороха и зе,выставляет рыгов,украинофобом,медведчуки расправили крылья
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В трауре теперь.Всеравно пакость какую-нибудь придумает
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Однозначно. Эта дрянь действует по большевистскому принципу чем хуже - тем лучше, но лучше только ему одному, а на страну ему насрать.
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Радует хотя бы то, что после выборов процесс не перейдет в сплошную судебную тягомотину с взаимоисключающими решениями
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Давно я так не зхилювалася, останній раз таке було, коли тест показав дві полоски))
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А разве у таких ********* как ты могут быть дети? Гы.
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Я вижу тебя уже калашников подкормил сметаной?) и даже лайкнул тебе
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эх, аграрии, не вышло. а ведь так хотелось поддержать саботаж, устроенный рыгами и барыгами. идите картошку копать.
Верховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая - Цензор.НЕТ 360
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вас придурком умом не понять, наверное только под дозой
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Шапито продолжается.....Отвлекалочка, дурилочка.
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РНС в суд иск не подавал, а аграриям больше всех надо ))
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Верховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая

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я, шось), не зрозумів - а хто проводить вибори папо)вський) цік)), чи папо)вський в.суд)) ?! Верховний Суд скасував повторне жеребкування партій, - секретарка ЦВК Бернацька - Цензор.НЕТ 4405
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Главное в правильном суде оспорить)
А если серьезно, то про нормальные суды на ближайшие годы можно забыть.
Уже в первые месяцы правление зе понятно, что суды опять стали карманными для отдельных лиц.
Это касается и конституционного суда...
Вы сделали это разом...
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Дурдом закрыт.Марш всем на выборы. Нельзя страну доверять маразматикам и продажным тварям.Пастухи хоч и выбранные решают как стаду жить. В старину дело и до вече не дошло судью утопили бы в Днепре. Научились выбирать пастухов.Теперь пришло время научится нанимать и увольнять их. Обсуждаем народовладдя как общал великий Зеля.Коротче переходим во второй класс.
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С утра придумывают законы,в обед решение и получения взяток и на Мальдивы,страна клондайк
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерховный Суд отменил повторную жеребьевку партий, - секретарь ЦИК Бернацкая
 
 
 
 
 
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