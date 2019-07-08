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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:выборы (22663) пропаганда (2263) Россия (73250) телемост (6) Newsone (22) Голос партия (34)

 Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности, - Вакарчук просит СНБО, СБУ и Зеленского дать оценку действиям владельцев "NewsOne"

Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника.

Об этом говорится в заявлении партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"Пророссийские политики с помощью своего телеканала считают, что им "надо поговорить" с Россией, организовав так называемый телемост. Партия "Голос" убеждена - со страной-агрессором надо разговаривать не с помощью телемостов, а языком санкций и путем согласованных действий европейского и международного сообщества", - говорится в заявлении.

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"Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - сказал по этому поводу лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Информационная оккупация Украины - такая же угрожающая перспектива, как и оккупация территорий. Мы обращаемся к Совету национальной безопасности и обороны, в Службу безопасности Украины и к Президенту Украины с призывом дать надлежащую правовую и политическую оценку таким действиям владельцев канала NewsOne и медиахолдинга "Новости", направленным на подрыв национального суверенитета Украины. То, как сейчас используются приобретенные пророссийскими политиками телеканалы, еще раз подтверждает: нужно запретить олигархам использовать информационное вещание в своих пропагандистских целях. Медиа нужно гарантировать независимость редакционной политики от собственника", - акцентировали в политсиле.

"Представители партии "Голос" не участвуют в телепрограммах каналов, принадлежащих холдингу "Новости" и каналов, которые придерживаются антиукраинских позиций и призывают представителей других патриотических сил тоже отказаться от такого участия", - резюмировали в политсиле.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3136176
 
   
 Топ комментарии
 
Доигрались зелобени грёбаные!!
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МАКСИМУМ ПОШИРЕНЬ!!! УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПРО ТЕЛЕМIСТ https://www.youtube.com/watch?v=xRwq87BZk14 - понятно много вопросов к нац корпусу но в данном случае реакция в пользу Украины
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Ты не ошибся, в любом нормальном обществе 80-85% в принципе не интересуются политикой, но имеют права голоса.
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Это плохо. В 1994 году в Беларуси прошли единственные честные выборы. В результате протестного голосования (народ голосовал против Кебича, бывшего партноменклатурного бонзу, уже тогда погрязшего в коррупции) выбрали Лукашенко. Результат виден до сих пор.
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Шо за кипишь?
Неужели герой Украины вася грцак допустит такую ганьбу?
или может они с парашком и своим тоговым партером куёлом спецом такое замутили
шобы зелю очередной раз в амно макнуть перед выборами?
ох уж эти палит технологии, никому этот мост кроме свиноботов и рыгов не нужен
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АнтиЗешабаш в разгаре.Такое впечатление,что не Мертвечук и Гепа в Раду говно ведут,а ЗЕ. ,Все уповают на СБУ и Полицию,а в Суд не хотят обратиться.У нас -демократия.Мертвечук имеет право,и БеВа имеют право..Вакарчук ваабще интелектуально образована людына,а зовсим беспорадна.Тьфу!
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Вчора на ЗіК показували новину про кінофестиваль, 50% часу замість героїв сюжету показували сімейку Медведчуків...
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А из-за чего вообще такой вой поднялся ? Неужели кто-то поверит кацапской брехне ?
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А вдруг? Вот поэтому порохоботы в истерике жгут пуканы.
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"....дать оценку действиям ....", -всього то ,Святе, якийсь ти мілкий, сам що робити будеш, чи знову в тилу відсидишся?
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вакарчук, а ти не до жugibcького пріЗЄдєнта та ФСБУ(о) с просьбами обращайся, а з закликами до елєхторату. І чого ти отказався от дєпутатсвта та не пішов у президенти? Не повірив шо так мона? А зєля повірив і раді прикола став пріЗЄдєнтом. А був би в бюлєтні ти - протипсіхи віддали б свої голоси за тебе, а так - глотай пиль!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности, - Вакарчук просит СНБО, СБУ и Зеленского дать оценку действиям владельцев "NewsOne"
 
 
 
 
 
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