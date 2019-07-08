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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
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Все про:ПАСЕ (1418) Россия (73250) Паскье (8)

 Восстановление РФ в ПАСЕ позволит решать с ней актуальные проблемы и не означает, что мы даем ей карт-бланш, - Паскье

Восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) позволит работать с ней над проблемными вопросами и не говорит о том, что РФ получает карт-бланш.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в воскресенье председатель ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье.

"Теперь мы снова можем работать с российскими коллегами, в том числе по тем досье, по которым есть проблемы. Ратификация полномочий российской делегации не означает, что мы даем ей карт-бланш", - заявила она в ходе выступления на сессии в ПА ОБСЕ.

В частности, среди таких тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе.

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Она подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе по политическим вопросам. В 2014 году в ПАСЕ "четко и ясно" выразили позицию по "Крыму и востоку Украины", и эта позиция с тех пор не изменилась, отметила Паскье.

"Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены", - сказала она.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3136174
 
   
 Топ комментарии
 
Решать с РФ актуальные проблемы которая она создаёт.
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Зняти одяг ,лягти , розставили ноги і при цьому заявляти , що це не те що ви подумали. Ахаха.
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У шалав и путан оказывается даже признали умственной деятельности в виде кровообращения мозга присутствуют. Детьми наверное все хорошие , а вырастают потом в Паське панэльных. Один медведчук с ****** наверное сразу упырями родились.
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а какая умственная деятельность у тех кто голосует за опоблок, мертвячука и слугу народа? И если был шарий, за него тоже проголосовали. Нефиг пенять на Европу. Им сови национальные интересы важнее, чем кучка зебилов, где-то там)))
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Еще не хватало підєростану карт-бланш в руки дать. Совсем крыша поехала у паскье
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Якби не повага до її старезних років, назвав би цю мадамс путана.
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)))))))) она больше на бабуинку похожа чем на путану))))
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приняв их вы поощряете их и дальше на вас плевать(европейские ценности заканчиваются там где начинаются деньги)
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А зачем она это рассказывает? Это кого-то возбуждает?
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Госпожа Паскье , Восстановление РФ в ПАСЕ показывает Вашу полную поддержку политики рф в Украине . Этим Вы узакониваете аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса . Спасибо, украинцы все поняли .
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С отдуплением! Теперь и у вас рухнула легенда о европейских принципах
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Решать с РФ актуальные проблемы которая она создаёт.
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Решать - это смывать с головы уринотерапию, которую рф публично всем делает
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Зняти одяг ,лягти , розставили ноги і при цьому заявляти , що це не те що ви подумали. Ахаха.
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Решать вопросы с рф... А какието уже решили?
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Они вас отимели в извращенной форме за 30 сребренников. Этим вы и предоставили карт-бланш "коллегам" на продолжение такого рода сотрудничества.
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І ті 30 срібників платити не бажають. Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є - Цензор.НЕТ 2439
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гонишь, очкастая...как только вы решили порешать, они болт на вас положили и ушли, не заплатив... а вы им вдогонку, дескать, заплатите, а? Мы решалово решили не решать, вернитесь с деньгами, а? Поэтому, Поцкье, или как там тебя, не-га-ни...

а вот и образчик решалова:

"...В частности, среди таких тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе..."Источник: https://censor.net.ua/n3136174
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Паскье права , РФ-ия может бьіть повержена только изнутри . ПАСЕ вьіполняет свою роль площадки для публичной порки верзильі с ЯО и без тормозов. Процесс небьістрьій, но другого пока нет . Да и общество в Расее сейчас меняется , так , что ситуация далеко не безнадежная . Имхо
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Татишо?!
Якщо (а так і є) воно " без тормозов", то пох йому ота публічна порка.
А щодо суспільства Московії яке ніби то міняється, то коли воно зміниться - тоді буде інша гра. А поки що тільки так - нах за поребрик, сам з собою грай.
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а давайте заведём в ПАСЕ крыс, а то что-то тут скучно стало. зато потом будем всей пасёй их ловить.
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Сосут ***, не для того, чтоб доставить удовольствие, а для развития сосательеых рефлексов.
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ВІдмова від своїх принципів - це відмова від своєї репутації. Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є - Цензор.НЕТ 3425
Мотиви не важливі.

Тож ГудБай Пей Пей. Поновлення РФ у ПАРЄ дозволить вирішувати з нею актуальні проблеми і не означає, що ми даємо їй карт-бланш, - Паск’є - Цензор.НЕТ 8618
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Г-жа, Паскье, вы даже отмазки нормальной для своей алчности придумать не можете. И что бы вы не впаривали "на лоха" ваш карт-бланш все равно выглядит карт-бланшем, которым по сути и является
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Гарри Каспаров ответил на заявление министра иностранных дел Германии о возвращении делегации РФ в ПАСЕ. «Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ - «это хорошая новость для гражданского общества России. От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, ***, умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугу***ют ситуацию как всегда. Франция, Германия, давняя мечта о Европе и мире, управляемом верховенством закона, а не силой оружия, да пошли вы… 198 голландцев убиты Россией на MH17, 8/10 голландских делегатов сегодня на стороне Путина. Позор. Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене 1938 года, потому что они едва ли сталкиваются с нацистской военной машиной. Они сжимаются перед «Газпромом» и скрывают свои имена и лица. Этого достаточно, чтобы заставить меня пересмотреть свою позицию против Брекзита. Объединенная Европа была создана для того, чтобы распространять свои законные права и права человека через свои институты. Без ценностей институты становятся инструментами коррупции и угнетения. Европейские бюрократы, которые говорят, что хотят «держать Путина за столом» для ведения переговоров, должны спросить об этом жителей Алеппо. Если они могут найти кого-то еще живым».
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Это ложь! Но это должен сказать президент Украины, а его нет . Если это не ложь , то какие актуальные проблемы решили ?
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Демагогия и не более.Мокши и так "ложат" на решения этих еввропейских мздоимцев,а теперь и подавна будет их посылать.При всем презрении к рос.углюдкам надо отдать им должное - как лихо они сняли маски с этой европейской чиновничьей шпаны.Прикрывая демократическими ценностями,правами человека и гражданина,они,по сути,являются мелкими,жалкими крохоборами.Подставиться за 30лямов,а на остальные 30 мокши их кинули,надо вообще мозгов не иметь.И бабки не получили, и авторитет с честью потеряли.Урок нашим зебилам - НЕ ВЕРЬТЕ русским,все равно ****...,,простите КИНУТ.
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Ваша актуальная проблема - бабло из рф
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то есть террорист и пират россия - ваши коллеги. яснопонятно *****
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Какие у вас могут быть принципы ? ))))
Вы простые четвертачные ***** !
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какие проблемы эта озабоченная тетя хочет с этим х@рлом решать? АКТУАЛЬНЫЕ? ДЛЯ КОГО ?
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чого ще можна очікувати від підстаркуватої карги перед виходом на путінську пенсію?? одними словом, продажні мрії в европейських структурах процес доволі накатаний, ху.йлом звісно.
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Мадам Паскье следовало бы знать, что не спрячешь под красивым покрывалом большую кучу дер...ма (пардон), оно будет и оттуда вонять.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВосстановление РФ в ПАСЕ позволит решать с ней актуальные проблемы и не означает, что мы даем ей карт-бланш, - Паскье
 
 
 
 
 
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