 Восстановление РФ в ПАСЕ позволит решать с ней актуальные проблемы и не означает, что мы даем ей карт-бланш, - Паскье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в воскресенье председатель ПАСЕ Лилиан-Мари Паскье.

"Теперь мы снова можем работать с российскими коллегами, в том числе по тем досье, по которым есть проблемы. Ратификация полномочий российской делегации не означает, что мы даем ей карт-бланш", - заявила она в ходе выступления на сессии в ПА ОБСЕ.

В частности, среди таких тем она отметила ситуацию со сбитым самолетом, выполнявшим рейс MH17. Также она напомнила, что в ПАСЕ призвали Россию освободить украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе.

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Она подчеркнула, что ПАСЕ является местом для диалога, в том числе по политическим вопросам. В 2014 году в ПАСЕ "четко и ясно" выразили позицию по "Крыму и востоку Украины", и эта позиция с тех пор не изменилась, отметила Паскье.

"Мы продолжаем защищать принципы, закрепленные в международном праве, которым мы привержены", - сказала она.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.