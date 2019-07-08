EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3058  44
Все про:премьер (1446) СНБО (3225) Данилюк Александр (355)

 Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что заинтересован в должности премьер-министра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сказал в интервью ТСН.Тиждень.

Отвечая на вопрос, интересует ли его должность премьера в перспективе, Данилюк сказал: "Не буду врать, что меня это не интересует".

Реагируя на комментарий, почему тогда согласился стать секретарем СНБО, мечтал ли об этой должности или это "политическая ссылка", Данилюк ответил: "Когда это у нас были ссылки? Я говорил про эту должность еще в 2014 году с Порошенко. В 2014 году мы об этом говорили, но из политических соображений этого не произошло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк

"Я АП как место работы, скажу честно, не очень люблю... Каждый день дергать за ниточки – не мое. Это меня раздражает", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3136173
 
 
 Топ комментарии
 
Звісно..
Там зарплата повище буде і можливостей набити кишені теж
 показать весь комментарий
 
Новоє ліцо замішане в скандалі. У блазня інших не мається.
 показать весь комментарий
 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ, ТО ПОЛИТИКА ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ ВАМИ.
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ГОЛОСУЙ ЗА "БАТЬКІВЩИНУ"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звісно..
Там зарплата повище буде і можливостей набити кишені теж
 показать весь комментарий
 
 
судишь про набите карманов по шоколадному кабмину Гройсмана?
 показать весь комментарий
 
 
ПРацював на відповідальних фінансових посадах. В 95 кварталі не виступав... Не гірший за бідняка Кобалєва чи бабцю Юлю.
 показать весь комментарий
 
Данилюка в преьеры, а в СНБО возвртить Турчинова.
 показать весь комментарий
 
 
Да Вы то что же, хотите, чтобы Пастор на эту сепарню работал?
 показать весь комментарий
 
Пока что сепарней оказывается трескотливый Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Новоє ліцо замішане в скандалі. У блазня інших не мається.
 показать весь комментарий
 
 
Та оце отримав нову методичку і шпарю по ній. А шо?
 показать весь комментарий
 
 
А ото, чем зе! закидается, хоть осталось? А то охота тож попробовать. Я ж теперь, с вовкиных слов инаугурационных, тож президент, как и остальные украинцы. А закидывается зе! нищаками в одно рыло - нехорошо, понимаш.
 показать весь комментарий
 
Твой потолок менеджер админ-хоз отдела если атестацию пройдешь...
 показать весь комментарий
 
 
Одна справа про Державу дбати, як Пастор, а зовсім інша баблом керувати
 показать весь комментарий
 
 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕСЬ ПОЛИТИКОЙ, ТО ПОЛИТИКА ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ ВАМИ.
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ГОЛОСУЙ ЗА "БАТЬКІВЩИНУ"
 показать весь комментарий
 
 
МАКСИМУМ ПОШИРЕНЬ!!! УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПРО ТЕЛЕМIСТ https://www.youtube.com/watch?v=xRwq87BZk14 - понятно много вопросов к нац корпусу но в данном случае реакция в пользу Украины
 показать весь комментарий
 
 
Він підітреться тим ультиматумом і скаже шо це шютка. Вже проходили.
 показать весь комментарий
 
 
Пєтрилло теж згоден, аж спотикаючись бігом!!
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
 
Пэдро на все посты годится,там где есть бабло
 показать весь комментарий
 
 
В прем"єри б Юльку, але вона не погодиться бути хлопчиком для биття в шапіто.
 показать весь комментарий
 
 
Вона сама здачі добрячої дасть!!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Юлька вже була прем'єром, за два роки від МВФ взяла 26 млрд зелених, які й зараз видихаємо, а при Гройсману моталася в ЄС і США, просила, щоб більше не давали. За 5 років уряд взяв тільки 5 млрд. Газовий зашморг накинула. Ще вистачить дурі знову її прем'єром? Дно.
 показать весь комментарий
 
А как Данелюк относится к тому ,чтобы между каналами Россия 24 и канал Медведчук NewsOne был сегодня телемост,как говорят гибридники с Кремля «Відверта розмова між простими людьми давно назріла», Вообще то украинцы и ватники разные люди общего почти нет да и война сейчас идёт между Украиной и оккупантом Московией. Немцы в годы Второй мировой войны и то порядочнее были к трудолюбивым украинцам,когда Украина в их стойле вынуждено стояла.
 показать весь комментарий
 
 
Гройсман, навіть, відмовлявся ставати Прем'єром до останнього, бо не хотів Данилюка міністром фінансів, але президент настояв, і він згодився. Висновки робіть самі.
 показать весь комментарий
 
А как ты относишься к Пете, который все время воровал у наших бойцоы вместе с Медведчуком?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский сказал что разберётся,и сказал что прокурор Луценко справляется, вы же видите как они все с нами играют ,такое впечатление что украинский народ в одном измерении,а государство в другом измерении
 показать весь комментарий
 
Пустили козла в огород. Что вообще делает во власти нынешних либерастов бывший советник януковоща и бывший гройсмановский министр финансов, мастер спорта по переобуванию в прыжке и нарцис?
 показать весь комментарий
 
 
Коли ординці пишуть либерасты то зовсім не паляться.
 показать весь комментарий
 
Этот парень еще Гриценку ставил условия, что хочет быть премьером, получил отказ, потом всплыл возле Зеленского! Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 4939
 показать весь комментарий
 
 
Ну, розумій.те, у ЗеКоманди кадровий голод, будуть сидіти одразу на трьох табуретках.
Чи вам краще щоб саджали НА ПОСАДИ сепаратистів?
Правда, бачу що зеботам подобається і перше і друге.
 показать весь комментарий
 
 
А Кабмін цей Пінкертон мамкин знайти зможе?
 показать весь комментарий
 
 
канєшно нада), вчора в тсн тижні було інтер"ю з данилюком -
хатинка десь в Вишенках, а треба в Конче-Заспі, або хоч) в Лісниках...
і жінка-діти піддані Британської корони - гарний кандидат, незалежний! Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 2365 Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 4643 Данилюк підтвердив, що зацікавлений у посаді прем'єр-міністра України - Цензор.НЕТ 1373
 показать весь комментарий
 
 
Шушара с шушарой легко договорится. В ордло они во власти , у нас заполняют.
 показать весь комментарий
 
Данилюк понял, что "корыто" секретаря СНБО "недостаточно питательное"? Придётся заниматься вопросами подготовки силового противостояния агрессору, а у "блазенят" совсем иные интересы... Ума же, пакостить незаметно, не хватает, а пару раз оступится, "наломает дров", открыто, и "голову оторвут"...
 показать весь комментарий
 
 
Снова захотелось что то поискать, но уже в Кабмине.
 показать весь комментарий
 
відверто недотягує до посади, тому хай собі мріє.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДанилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины
 
 
 
 
 
 вверх