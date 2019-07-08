 Данилюк подтвердил, что заинтересован в должности премьер-министра Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил сказал в интервью ТСН.Тиждень.
Отвечая на вопрос, интересует ли его должность премьера в перспективе, Данилюк сказал: "Не буду врать, что меня это не интересует".
Реагируя на комментарий, почему тогда согласился стать секретарем СНБО, мечтал ли об этой должности или это "политическая ссылка", Данилюк ответил: "Когда это у нас были ссылки? Я говорил про эту должность еще в 2014 году с Порошенко. В 2014 году мы об этом говорили, но из политических соображений этого не произошло".
"Я АП как место работы, скажу честно, не очень люблю... Каждый день дергать за ниточки – не мое. Это меня раздражает", - добавил он.
Там зарплата повище буде і можливостей набити кишені теж
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, ГОЛОСУЙ ЗА "БАТЬКІВЩИНУ"
🤣🤣
😁
Чи вам краще щоб саджали НА ПОСАДИ сепаратистів?
Правда, бачу що зеботам подобається і перше і друге.
хатинка десь в Вишенках, а треба в Конче-Заспі, або хоч) в Лісниках...
і жінка-діти піддані Британської корони - гарний кандидат, незалежний!