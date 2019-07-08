EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Происшествия
  733  4
Все про:погода (2548) электроэнергия (290)

 В результате непогоды обесточены 132 населенных пункта в 7 областях Украины, на Закарпатье повреждены крыши 95 жилых домов, травмированы два человека, - ГСЧС

По состоянию на 7 ч. 8 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 8 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевская - 64, Закарпатская - 26, Сумская - 16, Тернопольская - 12, Житомирская - 8, Кировоградская - 5, Днепропетровская - 1", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате падения дерева в Буче один человек погиб. В Киеве пострадали 4 человека, - ГСЧС (обновлено). ФОТОрепортаж

Также сообщается, что в Закарпатской области 7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза, град) в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов повреждены крыши 95 жилых домов, 2 детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья.

В с. Сюрте Иршавского района в результате падения фрагментов кровли травмированы 2 человека, от госпитализации они отказались.

Для помощи населению и уборки поваленных деревьев привлекалось 56 чел. о / с и 14 ед. техники ГСЧС, убрано 11 поваленных деревьев.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Источник: https://censor.net.ua/n3136170
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ага. не было.

это же все устроили проклятые евробляхеры, по свиноверсии конечно.
 показать весь комментарий
 
 
А ты что, не видишь - у "зраднюков", типа "замка "современных Нибелунгов", и тут виноват Порошенко... Это он дал команду засыпать небо йодистым серебром и вызвать ливни, с грозами и бурями, над Карпатами, чтобы напакостить Украине, которая за него не проголосовала......
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате непогоды обесточены 132 населенных пункта в 7 областях Украины, на Закарпатье повреждены крыши 95 жилых домов, травмированы два человека, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх