 В результате непогоды обесточены 132 населенных пункта в 7 областях Украины, на Закарпатье повреждены крыши 95 жилых домов, травмированы два человека, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 8 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) произошло обесточивание 132 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Киевская - 64, Закарпатская - 26, Сумская - 16, Тернопольская - 12, Житомирская - 8, Кировоградская - 5, Днепропетровская - 1", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Также сообщается, что в Закарпатской области 7 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза, град) в двух населенных пунктах на территории Ужгородского и Иршавского районов повреждены крыши 95 жилых домов, 2 детских садов, сельского совета и школы, повалены деревья.

В с. Сюрте Иршавского района в результате падения фрагментов кровли травмированы 2 человека, от госпитализации они отказались.

Для помощи населению и уборки поваленных деревьев привлекалось 56 чел. о / с и 14 ед. техники ГСЧС, убрано 11 поваленных деревьев.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.