 Один украинский воин погиб, трое получили ранения и травмы, уничтожены 2 террориста. За сутки - 16 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- три раза вблизи Широкино - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Богдановки - из вооружения БМП;

- трижды неподалеку от Водяного - из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- два раза окраины Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 6 раз:

- два раза вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм;

- вблизи Попасной - из миномета калибра 120 мм;

- неподалеку от Золотого-4 - из миномета калибра 120 мм;

- окраины Майорского - из противотанкового ракетного комплекса;

- вблизи Южного - из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один - боевую травму. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 7 июля двое оккупантов были уничтожены.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 1 раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного из артиллерийских систем калибра 122 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза недалеко от населенного пункта Новолуганское из минометов калибра 82 мм.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



