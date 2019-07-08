 Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Об этом шла речь во время заседания комитета ОБСЕ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.

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Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

Напомним, 7 июля в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли резолюцию по энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.