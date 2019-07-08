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Все про:Грузия (3592) ОБСЕ (3675) оккупация (6823) резолюция (256)

 Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии.

Об этом шла речь во время заседания комитета ОБСЕ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.

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Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.

Напомним, 7 июля в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли резолюцию по энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Источник: https://censor.net.ua/n3136165
 
 
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А,,,фигеть!!! Проснулись.
Не прошло и пол-года?
Нет! Уже больше десяти лет!
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Пусть будут прокляты те кто голосовал за клоуна!
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Та ні, навпаки,Клімкін сказав рішення про повернення рашки принято було до президентських виборів.Ставай перед зеркалом і кляни себе і своїх однодумців дегенератів які волали за петра.
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Ровно за тоже самое, за что РФ пригласили (по воле зебени) в ПАСЕ, СССР выгнали из Лиги Наций - за оккупацию Финляндии.
Но зрады нет...
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
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о! порохоботам пища для изливания подходящая
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии
 
 
 
 
 
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