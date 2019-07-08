 Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию об оккупации Россией части Грузии

Об этом шла речь во время заседания комитета ОБСЕ, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Комитет принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Также в резолюции обвиняют Россию в аннексии части Грузии. Автором текста резолюции является грузинский парламентарий София Кацарава.
Кроме того, в Парламентской ассамблее ОБСЕ выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также осудили Россию за грубые нарушения прав человека на оккупированных грузинских территориях и наращивание военного присутствия.
Напомним, 7 июля в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе приняли резолюцию по энергетической безопасности в Европе, где упоминаются газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.
Не прошло и пол-года?
Нет! Уже больше десяти лет!
Но зрады нет...
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський