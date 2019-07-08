 Запрет полетов между Россией и Грузией обойдется авиакомпаниям в 3 млрд рублей, - министр транспорта РФ Дитрих

Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей", - сообщил Дитрих.

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В эту сумму, по его словам, входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. "Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены", - отметил Дитрих.

Министр также сообщил, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остается порядка 4,5 тысяч тех, кто не сдал билеты и не обменял их на более ранние даты. "Вполне возможно, это те, кто решил остаться и выехать другим видом транспорта. На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с этой даты дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - пояснил он.

Дитрих уточнил, что вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.

Напомним, Грузию в конце июня охватила волна масштабных протестных акций. Они были вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

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Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительствувернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.