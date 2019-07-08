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 Запрет полетов между Россией и Грузией обойдется авиакомпаниям в 3 млрд рублей, - министр транспорта РФ Дитрих

Из-за решения России о запрете полетов в Грузию убытки авиакомпаний составят примерно в 3 млрд рублей убытков.

Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих журналистам в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей", - сообщил Дитрих.

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В эту сумму, по его словам, входят прямые убытки и часть упущенной выгоды. "Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены", - отметил Дитрих.

Министр также сообщил, что из 54 тысяч российских туристов в Грузии остается порядка 4,5 тысяч тех, кто не сдал билеты и не обменял их на более ранние даты. "Вполне возможно, это те, кто решил остаться и выехать другим видом транспорта. На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с этой даты дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - пояснил он.

Дитрих уточнил, что вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран.

Напомним, Грузию в конце июня охватила волна масштабных протестных акций. Они были вызваны визитом в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

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Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительствувернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3136163
 
   
 Топ комментарии
 
У пуйла в окружении сплошь обрусевшие немцы - пуйло обожает все немецкое, влюбился в немецкую форму после просмотра 17 мгновений весны
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Завтра капець,шо буде.Канал Руставі обклав путіна з ніг до голови,точно як у нас на 5-му,коли почалася війна ,відео

https://twitter.com/dmitrosel007/status/1147946486082260993
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далеко русне до лейбштандарта. они северные азиаты, максимум что у них может быть это турга их хозяев монголов.
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по любому напольза для русни это когда они находятся в концентрационном лагере где то на мордовских болотах
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Министр транспорта- Дитрих. Первый военный комендант Мариуполя в 1941- тоже Дитрих, командир дивизии СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер".
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У пуйла в окружении сплошь обрусевшие немцы - пуйло обожает все немецкое, влюбился в немецкую форму после просмотра 17 мгновений весны
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ага. много у ***** немцев, только они все почемуто реформаторской национальности.
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ага вротенберг или абрамович ну прямо чистые арийцы.
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Я говорил о немцах типа миллера, грефа, не про этих
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далеко русне до лейбштандарта. они северные азиаты, максимум что у них может быть это турга их хозяев монголов.
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Там в дизайнерах Хьюго Босс был
Ещё бы форма была плохой
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он не только для гвардии ворму делал но и для танковых войск.
А в парадной форме к стати использовали уже тогда пластиковые каски. Это о том откуда началась эра карбона.
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К сожалению Зло часто выглядит красиво. Кроме того гений и злодейство тоже совместимо.
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ну понятие зло к ******** не относится к нему относится - презление и отвражение ( огида).
карлик слишком мелок чтобы определять его как абсолютное зло.
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я понимаю, что вам мил гитлер - мерседес в качестве зла, но история повторяется в виде злого фарса в виде пуйла - жигулей в качестве зла.
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от мерседеса немцы использовали только моторы( на танках т-4 они проходили как двигатели майбаха), и пару моделей грузовых машин а вот истенным детищем гитлера можно считать вольксваген.
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".... вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через близлежащие авиаузлы других стран."

...
многоходовочка и победа через жопу нараспев = скрепы не пропьёшь!
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Завтра капець,шо буде.Канал Руставі обклав путіна з ніг до голови,точно як у нас на 5-му,коли почалася війна ,відео

https://twitter.com/dmitrosel007/status/1147946486082260993
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"Так должен начинаться телемост с московией!!!"
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Не*уя народу туда летало. За грузинками что-ли.
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задай этот вопрос твоим удмуртским сородичам.
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Омелян это ты? Он тоже почему-то удмуртов не любит.
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я не нелюблю удмуртов, мне просто не попадались хорошо приготовленные удмурты.
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Скоро их пол мира нах пошлет. Если не перелеты запретят, то визами ограничат.
Останутся всякие венисуэллы и зимбабве куда можно будет слетать.
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Плешивый своим холопам ни жить, ни работать, ни отдыхать не даёт. Какая прелесть, я так за них рада. Пусть их через тундру на оленях вывозят, если через аэропорты Грузии нельзя.
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Та їм наразі все пофіг,хоч пужарь,хоч наводнєніє.Тут Трамп похлопав по плечу-один раз,пожав руку-два раза,один раз посміхнувсь.Ще й медаль від римського папи.Під цей всекацапський екстаз валотька ща начне грабить з братвой по бистрому і з розмахом.За "Лошарік" забули тільки оркестр перестав похоронний марш грати
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Смотрела " Вата-шоу" сегодня, какие же эти кацапы все мерзкие, пьяные, страшные, тупые, быдло, уроды, как их вообще земля носит, не понимаю.
Валотьку держат на коротком поводке и забористом коксе. Пока его народ не скинул, то братва действительно сейчас начнёт грабить очень быстро, времени у них не так уж и много.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗапрет полетов между Россией и Грузией обойдется авиакомпаниям в 3 млрд рублей, - министр транспорта РФ Дитрих
 
 
 
 
 
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