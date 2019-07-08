 Более 70 тысяч украинцев уже сменили место голосования на выборах в ВР, - Госреестр

Согласно информации на сайте Госреестра избирателей, в частности, временно изменили место голосования 907 жителей Автономной Республики Крым и 256 жителей Севастополя, 14 403 донетчанина и 7745 луганчан, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.
В путешествие по замкнутому кругу..."
последний и решительный бой
Треба всім голосувати за проукраїнські сили.
Голос-ЄС-РПЛ-націоналістів-Гройсмана, та за будь-кого, хто засудив пУйла