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 Более 70 тысяч украинцев уже сменили место голосования на выборах в ВР, - Госреестр

По состоянию на 8 июля 70 604 украинцев сменили место голосования на выборах в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля.

Согласно информации на сайте Госреестра избирателей, в частности, временно изменили место голосования 907 жителей Автономной Республики Крым и 256 жителей Севастополя, 14 403 донетчанина и 7745 луганчан, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательные бюллетени начнут передавать в окружкомы, - ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3136161
 
 
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"Манит, манит, манит карусель
В путешествие по замкнутому кругу..."
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сепарню мобилизуют.

последний и решительный бой
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Путіну не потрібен Донбас, Путіну потрібна вся Україна, бо Російська імперія не можлива без України. Йому потрібна Слобожанщина, Буковина, Поділля, Полісся, Закарпаття, Галичина, бо без них Російської імперії не існує.
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вона подихає без України, це в нього останні 3-5 років, от і пішла навала
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Електорат медведчука готують.

Треба всім голосувати за проукраїнські сили.

Голос-ЄС-РПЛ-націоналістів-Гройсмана, та за будь-кого, хто засудив пУйла
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 70 тысяч украинцев уже сменили место голосования на выборах в ВР, - Госреестр
 
 
 
 
 
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