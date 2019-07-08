EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  2330  131
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (2027) Туск (485) Хомчак (47) Станица Луганская (7)

 Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск посетили командно-наблюдательный пункт 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны, на КНП они заслушали доклад о текущей ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил.

"Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой "зрады" нет", - отметил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Донбасса попали в ловушку российской войны, гуманитарные последствия катастрофичны, - Туск по итогам визита в Станицу Луганскую

Также президент Украины пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по поводу координации действий в регионе.

Кроме того, глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского союза.

Напомним, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Его фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Туск в Станице Луганской отошли на 500 метров от позиций ВСУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3136160
 
   
 Топ комментарии
 
Хомчак подтвердит что Иловайска не было Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет - Цензор.НЕТ 527
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
комментарий отмечен как спам  
 
Ну да... Ляшку только это и остаётся делать ещё две недели. Потом продолжит заниматься любимым делом
- отсасывать, но уже за куда меньшие деньги.)
 показать весь комментарий
 
разница в том, что Ляшко ради удовольствия, а твоя любимая зеленая вафля, тоже самое, но за $$$, по саунам и корпоративам, у бизнесменов и олигархов. и кто проститутка? у них карликовое Ху@ло, у нас теперь карликовый обрезанный Холуй.
 показать весь комментарий
 
 
Вот дела! Хм... Ради удовольствия? Откуда у тебя такая инфа, стесняюсь спросить...)
 показать весь комментарий
 
Хомчака поставили так как он зашкваренный Илловайском. Он будет говорить и делать всё что говорят.
 показать весь комментарий
 
 
Все когда-нибуть происходит впервые. Упопленный в говне зебил зе будет предостережением кацапотварм. Они утонут рядом
 показать весь комментарий
 
 
ИнтереснаЯ мысль... Только написано как-то по дебильному...
 показать весь комментарий
 
Кацапский бебил,ты по дебильному читаеш
 показать весь комментарий
 
А так Вы из быдла? Простите любезный, сразу не заметил)
 показать весь комментарий
 
 
Быдлотный зебил,ты даже читать не умееш...
 показать весь комментарий
 
Да,на падаль,которая уже завонялась не надо обращать внимание. Тонущий в собтсвенном говне руццкмй мир не стоит внимания. Только гадливого презрения
 показать весь комментарий
 
Ага, отвели войска с украинской территории и получилась перемога, мля
 показать весь комментарий
 
 
и куда же отвели войска "с украинской территории"? на беларусскую территорию или на польскую? или, может, на молдавскую? ))
 показать весь комментарий
 
 
правительство капитулянтоа во главе с придурком владимиром сдает Украину росии.
 показать весь комментарий
 
 
да ! порох уже сделал . себе в карман миллиарды народных денег
 показать весь комментарий
 
 
Витя, мало того он же ж брата своего съел, я сам в маршрутке слышал...
 показать весь комментарий
 
Зелёное ж "мыролюбство" - настоящее и правильное, а петино было неправильное и подступное, ну шоб "патриотам" поднасрать...
 показать весь комментарий
 
 
Мені Хомчаку вірити, чи Забродському??? От дилема - правда???
 показать весь комментарий
 
 
"Верить нельзя никому, подчас даже самому себе. Мне- можно"(с)
 показать весь комментарий
 
 
Ха-ха... Мені якось жартувати на цю тему зовсім нема бажання... С¥ки здають Україну з усіх боків, поступово, під плескання долонь 73 відсотків дятлів, не розуміючих, що роблять...
 показать весь комментарий
 
"Никакой "зрады" нет"(c) и никакого Иловайска не было. и Дебальцево не было. и, вообще, нет никакой войны - так, "гражданский конфликт". сам хомчак сказал..
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак о разведении войск в Станице Луганской:
Никто "зраду" не заметил, задание выполнено! Разрешите продолжать зраду далее!

зеро, - Разрешаю!
 показать весь комментарий
 
 
а чем воевать? склады с боеприпасами Порося повзрывало! а кем воевать? все щирые украинцы патриоты сдрыстнули по польшам, по голландиям ) и что характерно, эти сдрыстнувшие больше всех верещат )) приезжай воевать, *******! то есть, патриот ))
 показать весь комментарий
 
ну тогда ясно почему ЗЕБЕня капутулирует Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет - Цензор.НЕТ 338
 показать весь комментарий
 
10 млн украинцев выехали на заработки! остались женщины, дети и старики. 70 % боеприпасов было взорвано мальдивским барыгой на складах в глубоком тылу. хватай сковородку и беги в атаку! )) тогда може победим 3-ю армию мира ))
 показать весь комментарий
 
Зраду рахдувает Порошенко. Сам и через проплаченных предателей страны.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет
 
 
 
 
 
 вверх