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 Дети пяти погибших защитников Украины отдохнут в Австрии, - Минобороны

Из Днепра на летний отдых в Австрии выехали пятеро детей воинов-героев, погибших в зоне боевых действий на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информагентство Минобороны АрмияInform, во Львове подростки присоединятся к большей группе. Всего около полсотни детей из разных областей отправятся в лагеря Австрии.

"В Австрии подростков ожидает насыщенные познавательная и развлекательная программы, в частности активный отдых, экскурсии, посещение замков, зоопарка, фермы, знакомство с архитектурой и природой этой страны", - рассказала начальник управления по вопросам участников АТО Днепропетровской облгосадминистрации Наталья Коршун.

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На каникулы поехали дети в возрасте от 10 до 14 лет. Путешествие в Австрию продлится две недели. Юных путешественников будет сопровождать психолог. Всего с 2015 года за рубежом побывали более 300 детей защитников Украины из Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3136159
 
 
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