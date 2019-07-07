 Дети пяти погибших защитников Украины отдохнут в Австрии, - Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информагентство Минобороны АрмияInform, во Львове подростки присоединятся к большей группе. Всего около полсотни детей из разных областей отправятся в лагеря Австрии.

"В Австрии подростков ожидает насыщенные познавательная и развлекательная программы, в частности активный отдых, экскурсии, посещение замков, зоопарка, фермы, знакомство с архитектурой и природой этой страны", - рассказала начальник управления по вопросам участников АТО Днепропетровской облгосадминистрации Наталья Коршун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Ксюша Киевская продолжает собирать средства на отдых в Турции детей, пострадавших от войны на Донбассе. ФОТО+ЧЕКИ

На каникулы поехали дети в возрасте от 10 до 14 лет. Путешествие в Австрию продлится две недели. Юных путешественников будет сопровождать психолог. Всего с 2015 года за рубежом побывали более 300 детей защитников Украины из Днепропетровской области.