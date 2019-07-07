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 Политика Украины, Общество
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Все про:пропаганда (2258) СБУ (13582) Newsone (22) Европейская Солидарность (52)

 У Порошенко призвали СБУ "мгновенно отреагировать" на телемост канала Медведчука с каналом "Россия"

Анонсированный на 12 июля "телемост" с участием запрещенного в Украине пропагандистского телеканала "Россия24" и украинского канала, входящего в медиагруппу Виктора Медведчука, - это серьезный вызов всей информационной безопасности Украины.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

В партии считают, что указанный проект - безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа, которую можно трактовать как действия, которые создают реальные угрозы национальным интересам, суверенитету и территориальной целостности Украины.

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"Европейская Солидарность" напоминает, что согласно указу Президента Украины Петра Порошенко №549/2015 от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" телеканал "Россия-24", который входит в структуру Федерального государственного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" и финансируется из бюджета страны-агрессора, находится под санкциями. То есть, по каналу действует норма об "ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования".

Мы напоминаем инициаторам и прямым исполнителям этого "телевизионного шоу", что умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства подпадают под уголовное расследование.

Мы считаем, что проведение так называемого "телемоста" - это исключительная провокация со стороны Кремля. Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста - через якобы разговоры "о мире" завести в Верховную Раду Украины как можно большее количество пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной Рады.

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Мы призываем Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания дать мгновенную реакцию по так называемому "телемосту", анонсированному пропагандистским каналом Владимира Путина.

Мы предупреждаем, что в случае отсутствия реакции, оставляем за собой право на протест против бездействия указанных органов", - говорится в сообщении.

В политсиле подчеркивают, что "телемосты с Россией возможны только тогда, когда последний сапог русского военного покинет территорию Украины".

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

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В понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne по улице Полевой соберутся противники телемоста с пропагандистским каналом "Россия".

Источник: https://censor.net.ua/n3136158
 
   
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На "Слуг народа" намекаеш? Там же щас все кумы)
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Кумовья и партнеры у мертветчука было задолго до появления слуг народа.
Ты что, только что вылупился?
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какой не прикрытый цинизм от пэпы..
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и не говори...
Понятное дело, что Зе и без его советов прикроет этот сепарский, подрывной канал и арестует агента московии Медведчука...
Вот завтра наверное это и сделает...
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Сегодня. Тридцать минут осталось, успеет!)))
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- При том, что Порошенко погрузил страну в ад реванша, - сурово сказал Богдан, просыпаясь и поправляя ушанку. - Вы видели, что он сделал с Клюевым? Зарегистрировал в депутаты через суд, чтобы устроить в Киеве массовые беспорядки, чтобы отвлечь общество от своего воровства, а потом отвлек общество от своего воровства и опять снял пацана с регистрации, и вот этот бедный, честный политик второй день плачет у меня в приемной, а я ему говорю: а что я тебе должен, ничего я тебе не должен, иди у Порошенко своего проси. Источник: https://censor.net.ua/r3135794
Ну прям иллюстрация У Порошенко призвали СБУ "мгновенно отреагировать" на телемост канала Медведчука с каналом "Россия" - Цензор.НЕТ 4659
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Не волнуйтесь. Луцик завтра лично придет на протест.
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Соевый дурачка включает, типа это без его благословения мертвичук этот канал покупал.
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Мертвечук нічого ніколи не купував!
Зебіл, невже не доганяєш, що лише переоформлював! Блін, ну які ви недалекі...
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Забудь про соевого уже зебил президент понятно что при порохе медведчука не посадил но сколько можно на него и сейчас спирать Зебил -президент надо требовать у зеленого дол....ба реакции это реальность сейчас и здесь и реагировать по новому
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Петя проснулся. А почему 5 лет в упор не замечал что Мертвечук безальтернативный переговорщик и правая рука на переговорах в минске и называл всех агентами кремля кто хотел Мертвечука повесить за яйца?
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хватит на прошлое тыкать,и про раду не надо,и в СБУ аж целый *лейтенант* от зе сидит,есть законы вот пусть и работает
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Мені цікаво як там льойтнант командує полковниками наприклад.
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да хотя бы и теми же лейтенантами,которые хоть учились как это делать. Уж не знаю смеются они над или плачут в курилках,но это полный зеабцаз
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***** прошлое. Вот так просто перестать вспоминать прошлое? А ниче что Парашенко забрал у украинцев 5 лет жизни? Ниче что Парашенко в 2014 грудью стал на защиту всей етой рыговской мертвечуковской, кернесовской, бойковской, трухановской, ахметовской и прочей нечисти вместо того чтобы народ их уничтожил и сейчас бы небыло тех проблем которые мы сейчас имеем?
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Алекс, зараз ти отримаєш від свідків соєвого Петра, хай лише методички підвезуть.
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Ну если Порошенко против зебилы должны грудью встать за расию-24.
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Ольгинские по состоянию души не могут быть против "паРашка-24"... У Порошенко призвали СБУ "мгновенно отреагировать" на телемост канала Медведчука с каналом "Россия" - Цензор.НЕТ 707
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А чому ж у Поросенки не закликали СБУ реагувати так борзо , коли Медведчук , поруч з АП в центрі Києва , ще взимку проводив з'їзд своєї "недопартії" ?! У Порошенко призвали СБУ "мгновенно отреагировать" на телемост канала Медведчука с каналом "Россия" - Цензор.НЕТ 5197
П.С може тому - МИНСК СБЛИЖАЕТ
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Интересно, Петя был плохой и не реагировал правильно, но не видно правильной и быстрой реакции новой власти на подобные действия или эта власть ничем не отличается от предыдущей....может пора что-то сделать реально вместо кивания на Пороха?...
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Нова влада їсть шаурму, селфиться і барабанить по роялю. Жість удалась.
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Голова СБУ чия? Гейпрокурор чий? Більшість у ВР кому дупу лиже? Та й судді всі помазанники соєвого Петра. А что-то дєлать має Зеленський.
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Так-так... в принципе реакция нормальная. Без излишних истерик, что приятно удивило. А вот как оно завтра выйдет- не берусь спрогнозировать. Хорошо, хоть вот так ошарашили. За сутки. А то бы тут корья ломались...
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«Європейська Солідарність»: Телемости з Росією можливі тільки тоді, коли останній чобіт російського військового покине територію України! - зявилося годину тому.
За цей час тубусовці спромоглися перекласти це звернення на ворожу, але не спромоглися поставити в лінійку державною, досі. Це все, що потрібно знати про цей ресурс. І це те, проти чого, в т.ч., протестує ЄС.
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Как они боятся что украинцы увидят что-то не то. Похоже на "железный занавес" Совка.
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Так иди смотри в очко сортира в деревне. Или боишся увидеть "что-то не то"?)
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Как когда то Пэдро оговорился по Фрейду:
Цинiчний Бендера))))
Сам пригрел эту хутинскую мразь. Помог стать рулевым снова, а теперь призывает СБУ мгновенно реагировать))))
Верх цынизма.
Дальше будет веселей, посмотрим с кем его партия в парламенте будет объединяться. Фесенко прогнозирует что рыгами и медвечуками, а я и не удивлюсь. Создаль партии регионов как ни как))))
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А шо на это скажут "У Слуги"? Они кагбэ и не против поговорить?
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хватит на прошлое тыкать,и про раду не надо,и в СБУ аж целый *лейтенант* от зе сидит,есть законы вот пусть и работает
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У ******* перед виборами повний альцгеймер стався. Забув хто партнер безальтернативний.
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Вот Петя на телемост оскалился!
А в конце марта визит Медведчука с Бойко в логово агрессора даже не заметил.
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Цікаво - зебіли підтримують заклик Порошенка?
Що скажете, зебіли?
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Случайно зашёл на канал "Наш" - я не совсем понял это украинский или российский канал, потому что я услышал это начало конца Украине.
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"Мгновєнно" не вийде. Молодий, але талановитий лейтенант зайнятий вінницькою справою, у якій нібито задіяний один з віце-прем'єрів
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Порошенко призвали СБУ "мгновенно отреагировать" на телемост канала Медведчука с каналом "Россия"
 
 
 
 
 
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