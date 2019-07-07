 К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании, - Арьев

Об этом в фейсбуке сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко"), информирует Цензор.НЕТ.
"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании. Работаем дальше", - написал он.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.
2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
Ця фраза і є гаслом всієї зовнішньої політики України часів смути.
Їх ніхто не запитує.
А вони й не збираються заморочуватися і питати інших. Краще вже на концерт Монатіка сходити, на Вечірній квартал, вихідні провести в колі друзів і зжерти шаурму під липами.
Та й за 1,5 місяці не знайшлося часу і можливості поговорити з міністром МЗС.
За президентства Порошенка, Франція відмовилася від містралів, ЄС ввело санкції, ЄС відмовилося від проекту «Південний потік», Меркель двічі намагалася говорити з Хйлом про Північний потік-2, двічі неуспішно, аж поки не згадали що той проект може відбутися лише за збереження транзиту через Україну. Після цього Європарламент приймав рішення про відмову від нього, наші дипломати старалися і лобіювали.
А клоуна просто ніхто не запитує.
Ну і хрен з ним.
Клоун втратив аргумент у вигляді ПАРЄ в обмін на дулю.
Зараз клоун втратить наступний аргумент у вигляді транзиту російського газу через Україну, тисячі людей будуть звільнені, держава втратить мільярди доларів.
Але найголовніше - в України зникне ще один, і чи не найголовніший аргумент в обороні територій.
Що буде стримувати Хйла йти далі?
Нічого, і точно його не зможе стримати мяукаюча істота, якої ніхто не запитує.
Mason Lemberg