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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Арьев (573) Великобритания (2164) ПАСЕ (1418)

 К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании, - Арьев

Глава делегации Великобритании присоединился к демаршу стран, организованному в связи с подтверждением ПАСЕ полномочий российской делегации.

Об этом в фейсбуке сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко"), информирует Цензор.НЕТ.

"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании. Работаем дальше", - написал он.

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К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании, - Арьев 01

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание. Позже к демаршу присоединилась делегация Швеции.

2 июля в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

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В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Также читайте: Парламент следующего созыва может изменить решение об участии украинской делегации в ПАСЕ, - Минюст

Источник: https://censor.net.ua/n3136157
 
   
 Топ комментарии
 
Почему Украина не проводит диверсионно -пропагандистскую деятельность на рассии? Украине нужно раскалывать рассию и сделать всё ,чтобы на рассии началась гражданская война .Чечены должны подняться с оружием в руках ,потому что их грабит путинская банда .
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Неплохо было бы рассказать друзьям в ПАСЕ о сговоре зеленского с пуйлом и о том как Климкин этот сговор сорвал. И не надо выбирать выражения - всё уже итак откровенно.
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О-о-о-о-о-о... Прямо скажем хреновые дела у казламордых коцсапаф... Хреновые... К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании, - Арьев - Цензор.НЕТ 1180
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Что-то мне непонятно, кто там воду мутит, зачем голосовали за возврат паРаши, а потом демарши.При чем за возврат голосовала и Великобритания. Обычно это готовится заранее и страны уже знают как голосовать. Непонятно.Это все топчет европейские ценности и унижает ЕС. Нельзя было такого делать, теперь как-то нужно исправлять.
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А што может быть непонятного с фрау Риббентроп ???
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Так это Меркель одна наворотила? Не думаю,что ей одной под силу.
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Демарши делают те делегации. которые против. К сожалению в ПАСЕ они в меньшинстве - также как в меньшинстве здоровые люди в Украине
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Главное не в количестве а главное в качестве. Статус и слово Великобритании перекрывает слово десятка стран статусом ниже. Не зря же вся Европа и другие отсталые страны третьего мира ждали согласия именно Франции и Германии на возвращения ФедоРашки в ПАСЕ.
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А статус Америки еще выше и Америка против этого возврата.Чего же это Германия и Франция не прислушиваются к Америке? И чего тогда ЗЕ ездит во Францию, их президент к нам и такая фигня получается.Нужно и Меркель на Донбасс приволочь,чтобы эта карга увидела,что там творится и что это может перекинутся и на Европу.
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Да нет, ПАСЕ не такая уж демократичная организация,чтобы каждый как хотел так и голосовал.Кто-то там серьезно воду мутит за кацапов.
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Почему Украина не проводит диверсионно -пропагандистскую деятельность на рассии? Украине нужно раскалывать рассию и сделать всё ,чтобы на рассии началась гражданская война .Чечены должны подняться с оружием в руках ,потому что их грабит путинская банда .
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І лише Зєлєнскій " не може вплинути на ситуацію", бо не знає, що очі бояться, а руки - роблять.
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«Нас ніхто не запитує» - так пояснив ситуацію з поверненням росії в ПАРЄ і будівництвом Північного потоку-2 клоун, який завдяки населенню, очолює Україну.

Ця фраза і є гаслом всієї зовнішньої політики України часів смути.
Їх ніхто не запитує.
А вони й не збираються заморочуватися і питати інших. Краще вже на концерт Монатіка сходити, на Вечірній квартал, вихідні провести в колі друзів і зжерти шаурму під липами.
Та й за 1,5 місяці не знайшлося часу і можливості поговорити з міністром МЗС.
За президентства Порошенка, Франція відмовилася від містралів, ЄС ввело санкції, ЄС відмовилося від проекту «Південний потік», Меркель двічі намагалася говорити з Хйлом про Північний потік-2, двічі неуспішно, аж поки не згадали що той проект може відбутися лише за збереження транзиту через Україну. Після цього Європарламент приймав рішення про відмову від нього, наші дипломати старалися і лобіювали.
А клоуна просто ніхто не запитує.
Ну і хрен з ним.
Клоун втратив аргумент у вигляді ПАРЄ в обмін на дулю.
Зараз клоун втратить наступний аргумент у вигляді транзиту російського газу через Україну, тисячі людей будуть звільнені, держава втратить мільярди доларів.
Але найголовніше - в України зникне ще один, і чи не найголовніший аргумент в обороні територій.
Що буде стримувати Хйла йти далі?
Нічого, і точно його не зможе стримати мяукаюча істота, якої ніхто не запитує.
Mason Lemberg
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Неплохо было бы рассказать друзьям в ПАСЕ о сговоре зеленского с пуйлом и о том как Климкин этот сговор сорвал. И не надо выбирать выражения - всё уже итак откровенно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании, - Арьев
 
 
 
 
 
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