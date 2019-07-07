 Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу куратора TEDxKyiv Владислава Грезева.

"12-го числа, говорят, будет телемост между пропагандистами из россии и пропагандистами с NEWSONE TV. Говорят разговор будет между обычными людьми. Лично я собираюсь идти. Адрес - ул. Полевая, 21. Возможно, даже заранее приду. И друзей собираюсь взять. Такой помпезный телемост, как его анонсировал пропагандист Киселев, на чьих руках кровь невинных, должен быть ярким. Поэтому чувствую свою ответственность за яркость таких проектов. Кто хочет - присоединяйтесь", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам

Позже он создал фейсбук-событие "Ідемо на телеміст!", в котором, в частности, указана дата и время: 8 июля 20:00.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Также читайте: Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"