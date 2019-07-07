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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Увольнение Загребельской Языковой вопрос Агрессия России против Украины
 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17670) пропаганда (2258) протест (4466) телемост (6) Newsone (22)

 Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля

В понедельник, 8 июля, под зданием телеканала NewsOne по улице Полевой соберутся противники телемоста с пропагандистским каналом "Россия".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу куратора TEDxKyiv Владислава Грезева.

"12-го числа, говорят, будет телемост между пропагандистами из россии и пропагандистами с NEWSONE TV. Говорят разговор будет между обычными людьми. Лично я собираюсь идти. Адрес - ул. Полевая, 21. Возможно, даже заранее приду. И друзей собираюсь взять. Такой помпезный телемост, как его анонсировал пропагандист Киселев, на чьих руках кровь невинных, должен быть ярким. Поэтому чувствую свою ответственность за яркость таких проектов. Кто хочет - присоединяйтесь", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам

Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля 01

Позже он создал фейсбук-событие "Ідемо на телеміст!", в котором, в частности, указана дата и время: 8 июля 20:00.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Также читайте: Экс-сотрудники телеканала ZIK обратились к Зеленскому, СБУ и Нацсовету ТРВ из-за "ползучей интервенции России в украинское медиапространство"

Источник: https://censor.net.ua/n3136156
 
   
 Топ комментарии
 
Пора мертвечука мочить, а его аналы сжечь к херам.
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Нужно протестовать за закрытие каналов Медведчука, за закрытие канала Интер, за нормальную работу Нацрады, которая не выполняет своих функций и дает разрешение на эти каналы. Вот за это, а не только против одного канала. В Украине запрещены рос. каналы,но разрешены пророссийские и это нонсенс, война идет, рос. агрессия с одновременной пророссийской агитацией на нашей территории. Где такое видано? Нужно у Зеленского спросить, почему такое происходит при его правлении, Пэдри уже нет на троне. Эти каналы позорят страну.
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а ключ от квартиры вместе с адресом тебе не переслать?
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Т.е. ты уже перестал навязываться со своим дебилизмом? Приссал?
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может тебя тыкать в твой дебилизм?или думаешь, сильно умный, поменял ник и никто тебя не узнает?
UA SergeLi
интересный план, но ты же вернешься, чтоб не допустить этого и возглавишь 3ий майдан?
28.06.2019 13:12
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Мне нравится
NL Veter Isin
На следующей неделе
28.06.2019 13:12
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Разумков ведет кремлевскую пропаганду - Так что это с согласия команды ЗЕ.
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Мне уже не жал Украину и ее народо- население , потому что в Украине уже 73 % малороссов .
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ні, там малороссов десь 25%...30%, а інші совки, ********* та латентні сєпари... не без того...
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Ходити немає чого, спалити під три чорти - ото й увесь "одкровєнний разговор" 🙁
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Это может тянуть на статью... Призывы сжигать и убивать карается наказанием и применяется ко всем, даже к девушкам!
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Кто не хочет смотреть телемост - пусть не смотрит. И проблема решена. Я не прав?
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Это легализация преступников и убийц. Людей, которые принесли Украине кучу страданий и не раскаялись.
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Ну так не смотрите и всё. Я думаю никто не будет смотреть. Бредовая затея.
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ну как, это же будет мегазрада--рашистские пропагандоны в украинском прямом эфире Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля - Цензор.НЕТ 5810
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Ну российскую пропаганду вообще не стоит впускать в Украину
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ну на самом то деле, она на том же ньюсване и та присутствует, хоть и завуалировано...ну а вообще да, если будет прямо незавуалированной, от классиков жанра, то это действительно--не просто зрада, а мегазрада...хотя мне было интересно посмотреть сие действо(вот тут возбудятся порохоботы--держи агента кремля)
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Уже жду Киселева, который скажет - "Ну что хохлы-скакуны, намайданились?"
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Піпл схаває. Якщо вже виходити- то вішати.
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Просто митингом Мертвечук не должен отделаться. Нужно его за жабры и на подвал к петухам, чтобы обменять на наших пленных.
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Вообще-то, если бы в Украине были украинцы , а не малоросси , то жена медвидчика уже бы была в тюрьме и ее бы обменяли на наших в России .
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У нас Демократия.
Будет то, что хочет большинство. Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля - Цензор.НЕТ 7512
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Часи більшовизму ми вже проходили. Що з цього вийшло - всім відомо.
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ты что, хочешь кацапские правила тут навязать?и не дело тролля зарубежного что тут советовать, без тебя разберемся
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эта пророссийская гнида последние пять лет ну очень прекрасно себя чувствует в Украине - порошенко и Ко сделали все возможное, что б бизнес этого подонка процветал а политические амбиции росли!
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Секта-73 зробила це разом. Тепер телемост з окупантами мона проводити запросто.
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Volodymyr Ariev

Помічаєте, як по-літньому м'яко нам з президентського офіса намагаються вплести безумовну амністію бойовиків, російську тезу про те, що проблема на Донбасі мовна, а не окупаційна. Готують до капітуляції. Восени, з парламентською більшістю і відповідним урядом, це все почнуть втілювати. Тепер у мене сумніву немає. І навіть зміни до Конституції можуть бути такими, що притомна частина здригнеться. Принаймні сигналів про протилежний сценарій з Банкової менше, ніж про ймовірно катастрофічний. І який напрям буде обраний - геть жахливий чи так собі, там теж до останнього не знатимуть. Живемо в генераторі випадкових чисел: ігровий автомат розміром з країну.
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1147237971944517633
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ну восстанет 3ий майдан, и вынесет всех, это уже проходили...правда после избрания какого то тягнибока придет все равно проссийский деятель--такая традиция
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а я говорю что не надо?я ж тебя как раз к нему и призываю, но ты, очевидно будешь из голландии руководить...чтоб в случае чего продолжать революционную борьбу из заграницы
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Покажи мне место, где ты призываешь. До сих пор я наблюдал лишь твои прокремлевские высеры про замирение с московитами, про "мир и дружбу между народами"
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Сейчас традиция пророссийским бошки проламывать будет и этот трэнд будет на долго
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ну ну))из италии оно то конечно виднее, также как из дании и голландии)))
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Непогано було б уточнити, хто буде в тій більшості.
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Пора медведчуковской сепарферме петуха пустить, если СБУ не понимает...
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Можно его марысе силикон ложкой выкачать, веселее его педиковский голос визжащий слушать будет
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Никаких телемостов!
Пусть украинцы смотрят в ютубе. Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля - Цензор.НЕТ 3481
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Интересно, сожгут? Давно к тому дело идёт. А тут ещё и умолять начали- "Сожгите этот наш канал!" Запросто просьбу выполнят. А вот будут ли жертвы- это вопрос-вопросов! А если будут???
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Не спалять.
Навіть , якщо наші захочуть - авакобеніні нацжони помішають. Хоча би тому помішають, що за мертвечуковськими треба буде палити "Г+Г".
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Я бы не стал так категорично. Тут 50/50, как мне кажется. А с шоу кто-то страшно торопится, хотя, всем очевидно: подготовка велась давненько!
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я не думаю, что не будет усиленной охраны, это уже не петины времена
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До плоту всі ці мітинги. Хіба можна з гнидами і гельмінтами боротися мітингами ? Пізно. Поїзд пішов. Треба було відстріл робити ще у 2014
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укропбандерівець Ви самі чому не робили? Чому мав хтось це на себе брати?
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укропбандерівець .Якби після майдану були розстріли.то України вже би небуло.Був би Сірійський варіант,як московити и хотіли.
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По ходу дел у нас все это ещё в переди.
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А не було кому і майже не було чим. На Майдані в розстрільні дні нас було лише 3-5 тис. Ватна країна спала. А ти де було? Матню чухмарило біля телека
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Та Ви шо! Як можна! На Пєтін мітинг? Та нехай та держава пропаде, чи під кацапа ляже, але на Пєтін мітинг Зебенятка ні ногою. Краще вже кацапи, ніж ненависний Пєтя.
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Де ви були коли порошенко призначав ложкіна головою АП,не прийшлося б завтра ходити
Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня - Цензор.НЕТ 2490
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Говорили что Петя лучше знает как надо и вообще это хитрый план, шоп путен не напал
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...а еще говорят, шо на маскве кур доят - веришь? Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня - Цензор.НЕТ 3598
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Говорили что Петя лучше знает как надо и вообще это хитрый план, шоп путен не напал/ у подданной путинской шлюхи Меркель,организатора возврата РФ в ПАСЕ, под статьёй " 07.07.19 22:56 К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ присоединился глава делегации Великобритании" словесный понос перейдет стойкий запёёр.Как всегда под статьями об украинофобном правительстве ФРГ.
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А НАЦИОНАЛИСТЫ КАК ПОВЕДУТ СЕБЯ ПРИЙДЕТЕ?-нац жены, национальный корпус, свобода,уна унсо, братство,правый сектор, с14, присоединятся или им от этого митинга нет пользы?
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Скоро не тільки міст,а й вся шваль приїде сюди.
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До сраки митинги
Пора резать кремлевских рагулей
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Интересно, как на той стороне простые люди смогут говорить то что они действительно думают ??? 😎. Подвалы уже освободились ? 😁
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Есть повод попиариться перед выборами.
Интересно, как это повлияет на рейтинги митингующих?
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Никак
А вы не думаете что телемост вообще не просто Медведчуковская но и Петина затея?
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но это уж сильно толстый троллинг)))
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Петро Порошенко: наполегливо закликаю Зеленського на саміті «Україна-ЄС» обговорити повзучу окупацію Росією українських медіа
Під час саміту «Україна-ЄС», який відбудеться у Києві 8 липня, президент Зеленський повинен порушити перед європейськими лідерами питання про факти концентрації українських телевізійних каналів у власності прокремлівських діячів. Про це пише у своїй статті для видання EUOBSERVER п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я наполегливо закликаю Президента Зеленського порушити питання про повзучу окупацію Росією українських ЗМІ та скоординувати спільні зусилля з ЄС проти розширення дезінформаційної та пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на підрив політичної стабільності в Україні», - наголошує Порошенко.
Як відомо, власником телеканалів «112 Україна», NEWSONE та ZIK став соратник кума президента Росії, лідера партії «Опозиційна платформа - За Життя» Віктора Медведчука Тарас Козак. На знак протесту проти кардинальної зміни редакційної політики у бік проросійської пропаганди з телеканалу ZIK, одного з найпопулярніших медіа Західної України, звільнилася половина творчого та менеджерського колективу.
«Протягом п'яти років ми стояли пліч-о-пліч, стримуючи російську агресію в єдності і солідарності. Наші союзники з ЄС допомогли Україні посилити нашу стійкість завдяки збереженню режиму санкцій та допомоги нам на шляху реформ. Сьогодні озираючись назад, навряд чи можна уявити собі, як би Україна вижила без такої послідовної та сталої підтримки західних партнерів», - наголошує Порошенко.
Він закликав нову українську владу беззастережно дотримуватися європейського та євроатлантичного курсу нашої держави, який зафіксований у Конституції України.
«Формула перемоги на найвищому рівні - «Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС». Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».

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І хто що думає? Завтра рандеву. Воно хоч слово скаже? Здогадається?
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Печально что не 100% уволились... Так и живём 50\50 😕
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При чому тут ЄС? Що "112 канал" в Іспанії чи в Австрії мізки народу виносить? Це справа СБУ закрити проросійськи канали за один день. Порошенко сам на 100% винний, що дав Медвудчуку можливість робити, що завгодно.
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Ты лучше напиши, как Петра в Хмельницком провели под крики "Позор!" и "Ганьба!"
Были даже возгласы - "Иди отсюда!"
Многочисленная охрана была бессильна...
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А подарить для "правого дела" слабо? Коммерсант ......Фи!
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а шо телемоста с Андреем Полтавой на ютубе мало? а что вы ватники хотите от мацквы услышать? что расея нивчемне виновата? что мыжебратья? что путинхочетдружить? или что хотите услышать? какой у вас интерес к этому диалогу? а 13 тыс убитых куда? а крым?
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Привчають до думки шо орда не такі вже і окупанти.
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5 копійок І воно діє.Мені вже казали,що он Німеччинна дружить з іншими країнами і її всі пробачили.І ми також помиримось.Але вони не врахували те,що Німеччина повністю програла війну.А тут складається враження,що ми маємо програти.
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Телевидение без злектричества не работает...
Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня - Цензор.НЕТ 3684



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Не в ліктрічестві справа, а в тенденції яка почалась коли 73% обрали блазня.
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Я представляю этот мост: тут сидит хлопающая вата за деньги, там сидит хлопающая зомбоавта бесплатно, но под угрозой расстрела.... Медведчук толкает тосты, все хлопают, ура Медведчук всё порешал, давайте его сделаем премьером ! 😜
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А кого сделать премьером, Ляшка? Мітинг протесту проти проросійської агітації телеканалу NewsOne відбудеться 8 липня - Цензор.НЕТ 6870

ps Никто не запрещает каналам Порошенка тоже проводить телемосты: с англичанами, французами, американцами! Он же такой грамотный, что даже сажать его будет жалко!
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Ну, зберуться на мітинг професійні мітингарі. Ну, помітингують, покричать кричалки, помахають махалками. Хто за так, а хто за гроші. І що? Кіна Моста не буде? Чи може ведмедчук перестане бути власником цього та інших телеканалів?
Ото ж бо й воно.
Тут цікаві інші питання. Чи існує можливість перевірки законності придбання ведмедчуком цих телеканалів і чи технічно можливо передати їх притомному власникові (або хоча б передати державі)? А якщо такі можливості існують, то чому ними ніхто досі не скористався? Бопутєннападе?
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этот телемост вообще не должен состояться, если и митинговать то надо блокировать передачу, подпалить здание телеканала, туда с коктейлями молотова надо идти
а не разговаривать, а так это только реклама
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМитинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля
 
 
 
 
 
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