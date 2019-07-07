 Митинг протеста против пророссийской агитации телеканала NewsOne пройдет 8 июля

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу куратора TEDxKyiv Владислава Грезева.
"12-го числа, говорят, будет телемост между пропагандистами из россии и пропагандистами с NEWSONE TV. Говорят разговор будет между обычными людьми. Лично я собираюсь идти. Адрес - ул. Полевая, 21. Возможно, даже заранее приду. И друзей собираюсь взять. Такой помпезный телемост, как его анонсировал пропагандист Киселев, на чьих руках кровь невинных, должен быть ярким. Поэтому чувствую свою ответственность за яркость таких проектов. Кто хочет - присоединяйтесь", - написал он.
Позже он создал фейсбук-событие "Ідемо на телеміст!", в котором, в частности, указана дата и время: 8 июля 20:00.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии одиозного политика и бизнесмена, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
UA SergeLi
интересный план, но ты же вернешься, чтоб не допустить этого и возглавишь 3ий майдан?
28.06.2019 13:12
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Мне нравится
NL Veter Isin
На следующей неделе
28.06.2019 13:12
Будет то, что хочет большинство.
Помічаєте, як по-літньому м'яко нам з президентського офіса намагаються вплести безумовну амністію бойовиків, російську тезу про те, що проблема на Донбасі мовна, а не окупаційна. Готують до капітуляції. Восени, з парламентською більшістю і відповідним урядом, це все почнуть втілювати. Тепер у мене сумніву немає. І навіть зміни до Конституції можуть бути такими, що притомна частина здригнеться. Принаймні сигналів про протилежний сценарій з Банкової менше, ніж про ймовірно катастрофічний. І який напрям буде обраний - геть жахливий чи так собі, там теж до останнього не знатимуть. Живемо в генераторі випадкових чисел: ігровий автомат розміром з країну.
https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1147237971944517633
Пусть украинцы смотрят в ютубе.
Навіть , якщо наші захочуть - авакобеніні нацжони помішають. Хоча би тому помішають, що за мертвечуковськими треба буде палити "Г+Г".
Пора резать кремлевских рагулей
Интересно, как это повлияет на рейтинги митингующих?
А вы не думаете что телемост вообще не просто Медведчуковская но и Петина затея?
Під час саміту «Україна-ЄС», який відбудеться у Києві 8 липня, президент Зеленський повинен порушити перед європейськими лідерами питання про факти концентрації українських телевізійних каналів у власності прокремлівських діячів. Про це пише у своїй статті для видання EUOBSERVER п'ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
«Я наполегливо закликаю Президента Зеленського порушити питання про повзучу окупацію Росією українських ЗМІ та скоординувати спільні зусилля з ЄС проти розширення дезінформаційної та пропагандистської кампанії Кремля, спрямованої на підрив політичної стабільності в Україні», - наголошує Порошенко.
Як відомо, власником телеканалів «112 Україна», NEWSONE та ZIK став соратник кума президента Росії, лідера партії «Опозиційна платформа - За Життя» Віктора Медведчука Тарас Козак. На знак протесту проти кардинальної зміни редакційної політики у бік проросійської пропаганди з телеканалу ZIK, одного з найпопулярніших медіа Західної України, звільнилася половина творчого та менеджерського колективу.
«Протягом п'яти років ми стояли пліч-о-пліч, стримуючи російську агресію в єдності і солідарності. Наші союзники з ЄС допомогли Україні посилити нашу стійкість завдяки збереженню режиму санкцій та допомоги нам на шляху реформ. Сьогодні озираючись назад, навряд чи можна уявити собі, як би Україна вижила без такої послідовної та сталої підтримки західних партнерів», - наголошує Порошенко.
Він закликав нову українську владу беззастережно дотримуватися європейського та євроатлантичного курсу нашої держави, який зафіксований у Конституції України.
«Формула перемоги на найвищому рівні - «Ні кроку назад в інтеграції України до ЄС». Таким і має бути потужний сигнал для нового керівництва України та ЄС на наступні роки», - наголошує лідер «Європейської Солідарності».
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І хто що думає? Завтра рандеву. Воно хоч слово скаже? Здогадається?
Были даже возгласы - "Иди отсюда!"
Многочисленная охрана была бессильна...
Не дорого.
ps Никто не запрещает каналам Порошенка тоже проводить телемосты: с англичанами, французами, американцами! Он же такой грамотный, что даже сажать его будет жалко!
КінаМоста не буде? Чи може ведмедчук перестане бути власником цього та інших телеканалів?
Ото ж бо й воно.
Тут цікаві інші питання. Чи існує можливість перевірки законності придбання ведмедчуком цих телеканалів і чи технічно можливо передати їх притомному власникові (або хоча б передати державі)? А якщо такі можливості існують, то чому ними ніхто досі не скористався? Бопутєннападе?
а не разговаривать, а так это только реклама