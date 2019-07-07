 Жители Донбасса попали в ловушку российской войны, гуманитарные последствия катастрофичны, - Туск по итогам визита в Станицу Луганскую

Об этом написал в твиттере президент Европейского совета Дональд Туск по итогам поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганскую область, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня посетил Станицу Луганскую с президентом Украины Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны. Хорошие встречи с храбрыми украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями", - отметил он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск 7 июля в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетили Станицу Луганскую и прошли более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск.

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