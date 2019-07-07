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 Политика Украины
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Все про:США (15104) Тейлор (66) оборудование (33)

 Украина обратилась с запросом на военное оборудование, США начали процесс рассмотрения, - Тейлор

Украина обратилась к США с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства США в Украине, заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Данилюк, Баканов, Джемилев и Тейлор побывали на админгранице с оккупированным Крымом. ФОТО

Он напомнил, что Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора.

Украина обратилась с запросом на военное оборудование, США начали процесс рассмотрения, - Тейлор 01

Также смотрите: Первую в истории Украины партию американской нефти доставили в Одессу. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3136153
 
   
 Топ комментарии
 
При Петрилло такого не было!
🤗
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"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование ..." а при мародёре такого не було.
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Интересно, а кто не пересажал всех рыгов за пять лет. Подоили и отпустили, а медведчук и вовсе на коне. Интересно, кому же спс сказать???
Как он сказал когда то, - Саакашвили плохой, а медведчук эффективный.
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А когда это произошло??? Странно, я только слышал о строительстве.
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04.07.19 17:14
Roshen Порошенко запустила бисквитный комплекс в Борисполе

"Первая линия выпускает крекеры. Линия производства крекера способна давать около тонны печенья за один час. На Бориспольской фабрике изготавливается крекер ТМ Hi Day. Полный цикл производства крекера длится сутки. Вторая линия производит новые виды печенья "Эсмеральда" - Эсмеральда Soft heart Choco и Эсмеральда Soft heart Milk. Также на бисквитном комплексе производится сдобное печенье Karolina", - отметили в Roshen.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135736
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идёт заготовка фуража для порохоботских мальчишей-плохишей. Где будут выпускать банки варенья? Или плохишам ныне и печенья хватает? LOL
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Фэйковый запрос - казна державы пуста, надо до нового года платить долги. Без кредита МВФ будет дефолт. Именно поэтому Порошенко давали всё бесплатно - но фэйковое чмо сделало заказ. Т.е. заведомо не будет не только платить, но и выставит Украину в похабном свете.
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Высрался? Беги за конфеткой "Рошен"!
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если отбросить оскорбления, что по сути неверно?
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А шо, так можна було? То чому 5 років зволікали?
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потому что 5 лет поставляли в качестве помощи бесплатно а зебику - за деньги.
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И шо поставили? БДЖовелины на склады?
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А зебику никак - так как у него денег нет, а за так ему не надо
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В бюджете США на этот год тоже выделены деньги на военную помощь, в т. ч. летальную. Это разные вещи, и ты как всегда врешь.
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что я вру? то что сейчас подали запрос на покупку впервые а до этого поставляли бесплатно?
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то что будет возможно помощь которую продавил порох - то и так понятно. дай бог. только вот вазелину только на оплатной основе разрнешили подать заявку
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Стрелок сигарет , на безоплатную военную помощь Украине вьіделено 300млн.долл на єтот финансовьій год. Причем, возможно , будут поставленьі ПКР "Гарпун" , при одобрении Конгрессом и Сенатом. Не врите , как Пеца...
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еще один тупой мутант. а я бл что написал? что то другое? ты мозги пропил и не в силах понять несколько слов?

"возможно помощь которую продавил порох - то и так понятно"

будет помощь в этом году бесплатная. ее продавил порох. а зебику милостиво разрешили подать заявку на платную помощь. что тут не понятно я х.з- вы совсем дебилы что ли?
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США оружие даст тому кто его готов применить.
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Татаромордва готова и применяет,ей дадут?
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Мордва и не просит , у них типа свои "вундервафли" есть.
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Внимательно,баран,ты пишешь* США оружие даст тому кто его готов применить*,т.е. рф, ,Ирану,Хезболле,Асаду,Судану,Венесуэллллле...Прежде,чем что то напЫсать ,подумай,а нахрен ты тут нужен со своим бредом...
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Зебобіки верещать від радості. А чи не уряд Гросі звернувся до Штатів? Напольйону Другому не до цього, він стрибає по одеським фонтанам. З шаурмою.
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Шо, там тоже??? Это становится модным! В Мариуполе, вчера, какой-то местный лидер его партии, стопами Вождя пробежался. И заявил, что смыл грехи власти, коррупционно-тяжкие...
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Смотрите видео о том, что волновало Украину ровно год назад - и сравните с тем, что теперь (хомчак уже заявил о сокращении армии)
Украинская армия бьет по российским танкам

https://youtu.be/tPClC0xPvaw
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"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3136153
свинарчукам це не було потрібно.
бо на цих поставках багато не намародериш.
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через программу продажи Минобороны США...осталось найти деньги для покупки, если они продадут то, что нам надо....раньше они поставляли в счет своей помощи...это разные вещи..
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"осталось найти деньги для покупки" -- совершенно детсадовская фраза. Неужели не понятно, что у Украины из ничего деньги не появятся? США дают оружие или бесплатно, через оборонный бюджет или за деньги. Зеро делает заказ за деньги, которых нет - и тем самым отказывается от бесплатного, но гарантированного. Вот такой финт пророссийского президента - так понятно?
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Лодки с порошенковской "Кузни" за деньги поставлялись , или бесплатно ?
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это копейки. Поинтересуйтесь - сколько стоит один выстрел из Джавелина. Украина кое что экспортирует сама, пару танков - на эти деньги содержится собственное производство, но это копейки. США подарило уже на 1 млрд$ .
В течение 2019 года Украина должна выплатить 14,2 миллиарда долларов. Это страна сможет сделать только перезаняв деньги у МВФ - иначе дефолт. Кто даст на оружие?
Коломойский? Пуйло?
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Копейки !? Там цена , как за єсминец. А траулер , которьій стал разведовательньім кораблем ВМСУ , за сколько десятков миллионов долларов из бюджета ?
Вьістрел "Джавелина" стоит около 200килобаксов , и что ?
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Вы не знаете сколько стоит эсминец - именно поэтому Украине дарят б\У сторожевые корабли.
Именно поэтому Украина переделывает траулеры в военные корабли. Вы хоть знаете, сколько было в казне, когда сбежал януковощ?
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А шо смотреть,американцы могли бы свои военные базы перенести с Польши на юго восток Украины,все понимают ,что в случае военного конфликта США и НАТО с Парашей и Китаем,то ядерные ракеты будут сбиваться над городами буферной Украины и можете не гавкать,потому что будут,какой дурак вздумает сбивать над своей страной, а расстояние 1000 км удобное для ликвидации ракет
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А Рашка всё не наступает. Вероятно ждёт когда Украина окончательно вооружится. ***** оно такое. Благородное.
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У рашкє уже всьо наступіла,
І люді-гої, і прєзідєнт *******!
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а что у нас запрещено летать в москву?🤣 пастух иди коровы паси🤣
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Как то зрадой ПОПахивает хотя если принюхаться...ну точно, порохоботы сели на горшок, опять истину искать будут)))
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принюхуватись це твоя прерогатива, вдихай глибше дух руцький
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Там непонятно это Жданов или Мариуполь? ждановцы тянуться к параше и внуков за собою тянут Україна звернулася із запитом на військове обладнання, США почали процес розгляду, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3792 у них даже пастухи с оппозиции появились и формируют стада для возврата вместе с землёй Приазовья в кремлёвское стойло
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Ты- просто сраный-сраный бот. При этом- не местный. Хто и куда тянется, юродивый? Все просто устали. Вон, на выборах явку нарисовали, более 60%. Там и 40% не было! Я лично мониторил 4 участка. Потому- вали-ка ты нахер.
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Я посмотрю после выборов кто куда тянется

Пока вот что вижу..В Мариуполе.74,6% сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают приемлемым компромиссом для прекращения войны на Донбассе проведение прямых переговоров с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР". Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, опубликованные 3 июля.
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Петру не хотіли давати, бо той на другий день вже б продав )))
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дуже дипломатично (щоб не образити ніжні почуття порохоботів) пропустили слово "вперше" - for the first time. Тобто це перший запит на військове обладнання, попередники не зверталися.
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Джевеліни -не зброя ?Чи переклад шарікова?
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а при мародерах США НІЧОГО нам не давали!
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А Підор Олєксєіч казав, шо американці не хотять нам нічого продавать...А тут вияснилося, шо він просто не хотів купляти...
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ну так то время было всеобщего мыролюбства и свинореформизма. свиновальц просто не мог с этого ничего своровать , вот и нес такую бредятину.
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Не ведитесь на этот фуфел. Подкалывают успокоительное, а другой рукой вокер готовится менять конституцию для выполнения минских соглашений. Готовится полный слив Украины.Все персонажи рассажены по местам. Скоро начнется. Если в обкоме каким то чудом не сковырнут Лохматое Чмо.
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Эй кто там за Зеленского, есть вопрос: когда Зеленский возбудит дело за разворовывание Порохом армии, за все эти "мородерства"? А то я все жду, жду процесса, а его все нет. У меня начинает складываться впечатление, что всё это ***** и предвыборный ******. И хочу нампомнить, По данным ресурса Ukrainian military pages, президент Украины Петр Порошенко передавал украинской армии купленные за свой счет автомобили, бронежилеты, снаряжение, форму, теплые вещи, оптику, снайперские комплексы и "десятки тысяч патронов".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/poroshenko-potratil-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-bolee-polumilliarda-griven-smi-205064.html
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Яке саме обладнання і нахріна купувати воєнне обладнання, коли вони збираються капітулювати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина обратилась с запросом на военное оборудование, США начали процесс рассмотрения, - Тейлор
 
 
 
 
 
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