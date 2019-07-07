 Украина обратилась с запросом на военное оборудование, США начали процесс рассмотрения, - Тейлор

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер посольства США в Украине, заявил временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор.
"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс пересмотра этого запроса", - заявил он.
Он напомнил, что Соединенные Штаты твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора.
Roshen Порошенко запустила бисквитный комплекс в Борисполе
"Первая линия выпускает крекеры. Линия производства крекера способна давать около тонны печенья за один час. На Бориспольской фабрике изготавливается крекер ТМ Hi Day. Полный цикл производства крекера длится сутки. Вторая линия производит новые виды печенья "Эсмеральда" - Эсмеральда Soft heart Choco и Эсмеральда Soft heart Milk. Также на бисквитном комплексе производится сдобное печенье Karolina", - отметили в Roshen.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135736
"возможно помощь которую продавил порох - то и так понятно"
будет помощь в этом году бесплатная. ее продавил порох. а зебику милостиво разрешили подать заявку на платную помощь. что тут не понятно я х.з- вы совсем дебилы что ли?
Украинская армия бьет по российским танкам
https://youtu.be/tPClC0xPvaw
свинарчукам це не було потрібно.
бо на цих поставках багато не намародериш.
В течение 2019 года Украина должна выплатить 14,2 миллиарда долларов. Это страна сможет сделать только перезаняв деньги у МВФ - иначе дефолт. Кто даст на оружие?
Коломойский? Пуйло?
Вьістрел "Джавелина" стоит около 200килобаксов , и что ?
Именно поэтому Украина переделывает траулеры в военные корабли. Вы хоть знаете, сколько было в казне, когда сбежал януковощ?
І люді-гої, і прєзідєнт *******!
Пока вот что вижу..В Мариуполе.74,6% сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают приемлемым компромиссом для прекращения войны на Донбассе проведение прямых переговоров с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР". Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центра Разумкова, опубликованные 3 июля.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/poroshenko-potratil-na-pomoshch-ukrainskoy-armii-bolee-polumilliarda-griven-smi-205064.html