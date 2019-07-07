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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (275) Зеленский (2027) политика (3111)

 "Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента

Создается впечатление, что команда нового президента вместо того, чтобы активно нарабатывать собственный внешнеполитический потенциал, продолжает быстро тратить "запас прочности" предыдущих лет.

Об этом в своем блоге заявил экс-заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Вывод министра Климкина "об отсутствии на нынешнем этапе украинской внешней политики" и любого контакта между Банковой и Михайловской только усиливает опасения о вполне реальных угрозах для позиционирования Украины на международной арене. На этом фоне ситуация с возвращением России в ПАСЕ является практическим подтверждением, что европейские лидеры уже достаточно хорошо чувствуют себя без личных и моральных обязательств поддерживать Украину, которые они имели перед президентом Порошенко", - отмечает Елисеев.

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По его мнению, это тревожный звонок, "который требует больше инициативности, наступательности и четких внешнеполитических акцентов от новой команды".

Елисеев привел плюсы и минусы прошедшей недели и дал советы. Он положительно оценил, в частности, встречи Зеленского в Канаде и поездку с президентом Европейского совета Туском на Донбасс. Среди минусов назвал наказание МИД, молчание о миротворческой миссии на Донбассе, отсутствие устойчивого перемирия, широкой коалиции против невыполнения Россией решения ЕСПЧ об освобождении моряков и санкций против РФ.

Советы:

"1. Саммит Украина-ЕС станет знаковым событием на следующей неделе. Учитывая ротацию лидеров в Европе, президенту Зеленскому и его команде стоит заглянуть за перспективу и совместно с Туском и Юнкером, которые являются архитекторами политической ассоциации и экономической интеграции Украины и ЕС, попробовать определить амбициозную повестку дня на будущее, которая бы могла стать ориентиром для нового руководства евроинституций. Это в дополнение к традиционным вопросам вроде сохранения санкционного режима, недопущения реализации Северного потока-2, вступления Украины в оборонную программу PESCO.

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В то же время, уже сейчас нужно планировать личное знакомство президента с будущим руководством ЕС. Не лишним было бы и установление плодотворных отношений с новым составом Европарламента, опираясь на уже опытных и проверенных действиями депутатов-сторонников Украины, которые переизбраны. Следует в этой связи инициировать, не теряя времени, перезапуск деятельности неформальной "группы друзей Украины в Европарламенте".

2. Следим за анонсированной встречей дипсоветников в нормандском формате, которые должны обсудить перспективы проведения встречи на высшем уровне. Нормандский саммит всегда был спаррингом четырех сильных игроков. Неосведомленность новой украинской команды во всех нюансах переговорного процесса играет не на руку Украине. В нынешних условиях, следует ожидать, что Украина будет предлагать выполнить максимальный пакет обязательств в обмен на очередное обещание России прекратить стрелять.

Как и не стоит исключать ситуации, когда разведением (о котором, кстати, нет ни одного слова в минских договоренностях) нам попытаются подменить весь комплекс мер безопасности, предусмотренных договоренностями и которые действительно могут привести к миру на Донбассе, включая создание зоны безопасности в приграничных районах Украины и России.

В этом контексте следует быть осторожнее с заявлениями о растягивании разведения сил на всю контактную линию, учитывая, что эту концепцию так и не удалось пока полностью воплотить в пилотных зонах. Реализация такого подхода не решит проблему российской агрессии, а лишь заморозит статус кво. Мы должны акцентировать внимание на восстановлении контроля над границей, что является ключевым.

3. Не могу не отметить сигнал президента в Канаде о стремлении вернуть не только оккупированные территории, но главное - людей. В этой связи серьезные риски создает угрожающий рост российского капитала на украинском медиарынке. Необходимые шаги как на национальном уровне, так и координация усилий с международными партнерами, которые также испытывают давление российской дезинформационной кампании.

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4. Не стоит недооценивать европейское турне Путина за отмену санкций. Можно критиковать предыдущую команду за воинственность риторики, однако сильной стороной дипломатии Порошенко была расстановка четких линий оборонного периметра, который почитался партнерами и воспринимался как общий знаменатель. Туманные заявления и смягчения риторики Банковой создают вакуум, который стремится заполнить Москва.

Свидетельством этого являются активизированные попытки России использовать новую реальность и перезагрузку власти, чтобы навязать свой сценарий толкования минских договоренностей. Отсюда имеем приглашение к прямым переговорам со ставленниками Москвы в Донецке и Луганске, навязывание фейкового тезиса о "торговой блокадуе" и другие.

5. Существующий внешнеполитический вакуум все острее делает необходимость созыва президентом совещания руководителей украинских дипучреждений. Традиционно такое совещание происходило во время празднования Дня Независимости Украины. Как говорится, народ празднует - президент служит. Дополнительным аргументом в пользу его проведения станет завершение избирательного цикла в Украине 21 июля. Наши послы требуют четких инструкций и видения приоритетов от нового президента.

6. Канадский визит хорошо подсветил необходимость дальнейшего укрепления оборонного потенциала Украины. Стоит уже сейчас формировать ожидания относительно визита Зеленского в США. По словам бывшего главы ЦРУ Дэвида Петреуса, который на днях находился в Киеве, Украина может сделать запрос к Соединенным Штатам на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет. Очевидно, что конечный запрос должно сформировать Министерство обороны, исходя из потребностей украинской армии.

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7. Учитывая обращения Рефата Чубарова к Владимиру Зеленскому с просьбой провести встречу с членами Меджлиса крымскотатарского народа, еще раз обращаю внимание на необходимость более рельефного определения подходов к деоккупации Крыма. В частности, уже сейчас стоит дать поручение по подготовке и продвижению традиционной крымской резолюции для внесения на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.

8. В связи с запланированным заседанием Совета безопасности ООН по рассмотрению "языкового" закона Украины было бы целесообразно направить в Нью-Йорк десант специалистов для проведения масштабной информационно-разъяснительной работы среди государств-членов СБ ООН и недопущения негативного для Украины сценария. Вместо этого использовать эту дискуссию для демонстрации реальных агрессивных планов Кремля, игнорирование им решений международных судебных инстанций, грубое нарушение норм международного права, трагедию МН 17 и тому подобное".

Источник: https://censor.net.ua/n3136149
 
   
 Топ комментарии
 
Та то понятно, только Пэдро спасет Украину!!!
Мы это все знаем))))
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Марк Кальман - это не известно - может и не спасет....

Но кто ее точно погубит так это Зе-подкидыш Коломойского....
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Та то понятно, только Пэдро спасет Украину!!!
Мы это все знаем))))
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Марк Кальман - это не известно - может и не спасет....

Но кто ее точно погубит так это Зе-подкидыш Коломойского....
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Так говорит твой хрустальный шар?))) или друзья с Альфа-центавра инсайд слили??
Ржу нимагу
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Да у вас зедебилов все всегда по приколу, вечно ржоте немогете!
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А вы кацапы без оскорблений ни как? Чего ж такой убогий словарный запас?
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и это написал человек который пишет "ржу нимагу".
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какой собеседник такие и слова ему подбираются, в противном случае не поймет. те!
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"немогёте" Ты это слово где приобрёл в словарный запас, украинец-патриот? "Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 4099
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А що, назвати Кальмана Кальманом (а ЗЁбіла ЗЁбілом) це вже образа? А "порохоботи" терпіли і не нарікали.
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"немогёте"

С плохой подготовкой набирать начали. "Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 1613
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Ну не ти так точно. Ти тільки розбазариш.
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скавчать ПЕСыкы будка тонет,миску /корыто/ с кормом
ЗЕ отодвигает всё дальше...после выборов шерсть
начнёт выпадать клочьями ))) "Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 9466
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Только "Пэдро" спасал Украину и теперь её никто не спасёт, т.к. зебы верят кремлёвской пропаганде...
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Прощай немытая раССея
Лишь бы их услышали и поняли...

Майже за класиком: "Марні твої мрій - їх не переробиш..." "Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 3102
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Нам не нужны советы даже бывших порохоботов.
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Игорь Д
Нам не нужны советы даже бывших порохоботов. "Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 4143

"Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 8707

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На додачу 100 000 (сто тисяч) пенсій буде змарновано на переїзд ОПи.
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щас местные зе-политологи все тебе расскажут про советы
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Стрелок
щас местные зе-политологи все тебе расскажут про советы
"Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 9605

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Говно выпрыгивает из унитаза и разбрызгивает советы.....
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насоветовал, что теперь будем долго разгребать.
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Залишайтеся на зв'язку. Ваша думка дуже важлива...
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😁 очень
Елисеев у Овоща профессионально пальто принимал, эксперт!
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles



Зеленскому в каждом выступлении приходится повторять, что он проукраинский, потому что все его поступки пророссийские.
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один из известных зебобиков
теперь топит за карлсона

"Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 2503
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Стрелок - и даже не извинился ...

Подсунул какашку своим читателям, которых у него 45 тыс. в виде Зе-уродца... и пошел себе дальше...
Теперь за грузинского уголовника топит... "Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 2722
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Педро не Педро, но точно не ЗЕписюн с тюлькой.
А ведь квартал его будет отмазывать.

Добивали на месте боя: Вывезенный из «ДНР» Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригады
Политика / Общество 07-июл, 18:209 1 745 4

Добивали на месте боя: Вывезенный из «ДНР» Цемах причастен к убийству бойцов 30-й бригады

Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению «Боинга», но и за убийство украинских воинов. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов.

В видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах - позывной «Борисыч», рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го года.

В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23.

Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, всего неделю назад они зашли в сектор «Д», и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было. Для них всех это был первый огневой контакт. После короткой перестрелки наши отступили.

На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов - еще живые, их под обстрелом не забрали… Сержант Владимир Степанюк в 10.30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь.

Но в 13.46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: «Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это «ДНР».

Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии «Эвакуация-200», останки были обезображены.

6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.
Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области.
Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.
Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области.

«Мы не забудем вашу память. И мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц», - написал журналист.
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А також скажіть будь ласка скількі звр НБУ викупив за останні тижні, а також який курс долара? а ще цікаво курс євро? і найважливіше яким чином звр України пов'язано з президентом? якщо ви делітант то краще не висловлюватися стосовно економіки, поки у нас прем'єр Гройсман!!!!
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ЗВР пов'язані з Президентом так само, як і доходи/видатки бюджету АЖ НІЯК.
Так само, як і відсотки за кредитами/ОВДЗ, і курсдолара й євро - АЖ НІЯК
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Це схоже на роз'яснення теорії ймовірності маститим професором учневі 5-го класу. У мене стійке враження, що для донесення сказаного Зєлєнскому потрібно ще перекладача. Навіть - товмача, який не лише перед рекладав би на "посанську" мову сказана Єлисєєвим, а й розтовкмачував на прикладах "посанських понять".
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этот советчик может уже писть книгу - как можно проиграть действующему президенту выборы в ТРА раза, клоуну.
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😁этот выходец из Донецкой области знатный эксперт
Там стоит его биографию глянуть чтобы все стало ясно
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Або Зебіл шаурми обіжрався, або щось з носом не те.... Добкін молодший у Верховній раді?
https://www.facebook.com/watch/?v=690634321401476
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у меня большое сомнение что в ОПУ есть кто-то кто способен осознать предложенный текст
хлопец переоценил адресата
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Для блазня є лише одна порада- досить вживати наркоту. В Ужгороді надивились....
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО,
где первый законопроект?

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Советы можно давать тому,кто хоть что то имеет в голове. А Зеленский и его окружение- персонажи из кинофильма "Афоня",в котором на вопрос Леонова- "Что там ООН решил насчет Гондураса"? Последовал ответ Куравлева -" Кто ОН"?
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Зеля,не чіпай таможню,а то підуть в апалчєніє
"Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента - Цензор.НЕТ 5255
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лучшй советчик пороха по вопросам - как можно быстро просрать все.
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А оно способно?!
Мусором город завалили шпионы и диверсанты-уверен Зеленский,предлагая СБУ разобраться?!!! А это вообще бомба!
Посмотрите как колбасит гидранта...
Добкин младший отдыхает... https://t.co/I41FRr72pL
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спасибо за совет, но нет. пошел ка ты далеко -далеко.
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Боюсь, столь рафинированная манера излагать мысли будет непонятна господину Зеленскому.
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А що блаЗЕню можна порадити? Як краще цюцюркою на піаніно лебедине озеро зіграти, чи в чапаєва у шахи)
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смотрю на єтом сайте процветают отброски прохоботніе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Стоит заглянуть за перспективу", - Елисеев дал Зеленскому восемь советов по итогам седьмой недели в должности президента
 
 
 
 
 
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